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Курс валют – не главное. Цены на SSD устремятся ввысь из-за США и Китая

Китайские и американские производители памяти уведомили клиентов о повышении цен. Это выльется, в числе прочего, в удорожание SSD-накопителей, даже бюджетных. Как сильно они вырастут в цене, пока не установлено, но китайская флеш-память подорожала минимум на 10%.

Если они, то и мы

Китайская компания YMTC, один из крупнейших в мире вендоров флеш-памяти, увеличивает цены на свою продукцию на 10%, пишет издание South China Morning Post. Ее модули памяти подорожали сразу на 10%, и это еще минимальное значение.

Судя по всему, YMTC решила взять пример со своих американских конкурентов. Ранее в марте 2025 г. аналогичный шаг сделали компании Sandisk и Micron Technology.

Эксперты полагают, что это трио в обозримом будущем разом превратится в квинтет. По прогнозам DigiTimes, цены на модули памяти поднимут корейские компании SK Hynix и Samsung.

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Samsung Memory / Unsplash
Эпоха сравнительно недорогих SSD, по всей видимости, подходит к концу

Таким образом, расценки поднимут все крупнейшие производители памяти на мировом рынке.

Не ценой, так дефицитом

Как пишет South China Morning Post, вендоры памяти стремятся повысить свои доходы. Для Samsung, вероятно, это особенно важно – в середине марта 2025 г. CNews писал, что компания, несмотря на всю свою мощь, находится в кризисе, выход из которого пока не нашла.

В целом, доходы всех производителей памяти в последние годы падают на фоне снижения цен на ее продукцию, вызванного нынешними условиями рынка. Если во времена пандемии коронавируса, заводы по выпуску микросхем простаивали, а потребители скупали электронику, оснащая свои домашние офисы, то сейчас экстренной потребности в большом количестве техники в мировых масштабах нет. Пять лет назад был дефицит полупроводников, и цены на память, как и на другие чипы, постоянно росли. Позже спрос резко упал, склады оказались забиты микросхемами, что и вынуждало производителей снижать цены.

Но компаниям все же удалось изменить правила игры, сделав их более выгодными для себя. Они искусственно сократили объемы производства, тем самым вызвав нехватку своей продукции, и теперь им ничего не мешает повышать расценки на нее.

Кто подал пример

Первой компанией, внедрившей практику искусственного ограничения производства, стала корейская Samsung. CNews писал, что эту стратегию она реализует с осени 2023 г.

Спустя год ее примеру последовали Micron и SK Hynix. Китайская YMTC, в настоящее время находящаяся под санкциями США, но при этом продолжающая разрабатывать современные модули памяти, в подобном замечена не была.

Целью компаний было если не полное прекращение снижения цен на память, то хотя бы его замедление. Но теперь речи об этом уже нет – производители начали «индексировать» цены. Как пишет South China Morning Post, это в точности соответствует прогнозам аналитиков, предсказывавших удорожание флеш-памяти в 2025 г. Теперь, по-видимому, свои рекомендуемые цены начнут переписывать производители устройств, где эта память используется. В первую очередь это SSD-накопители, смартфоны и планшетные компьютеры.

Геннадий Ефремов

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