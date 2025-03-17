Мировой лидер по производству смартфонов, микросхем и телевизоров в шаге от краха. Samsung в большой беде, признает руководство

Руководство Samsung созналось в крайне плачевном состоянии компании. Производитель всемирно известных телевизоров и бытовой техники, создатель смартфонов, способных на равных конкурировать с iPhone, оказался на грани выживания. Samsung не в силах соперничать с гигантами рынка производства памяти и микросхем, выручка падает, ситуация оценивается как критическая.



Apple почти победила

Компания Samsung оказалась на грани выживания, пишет корейское новостное агентство Yonhap. Президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ен (Lee Jae-yong) оценил нынешнее состояние компании как критическое и обратился к топ-менеджерам компании с предупреждением, что южнокорейский технологический гигант утром утратил свой характерный «неумолимый» дух.

Ли Чжэ Ен добавил, что компании нужно предпринимать решительные шаги, действовать по схеме «сделай или умри» (do or die). Все это президент компании проговорил в видеообращении, которое было направленна 2000 менеджерам различных уровней во всех многочисленных подразделениях Samsung.

«Перед Samsung встал вопрос о выживании, – сказал Ли Чжэ Ен в своем видеообращении. – Важен не сам кризис, а наше отношение к нему. Мы должны инвестировать в будущее, даже если это означает пожертвовать мгновенной прибылью».

Слишком много конкурентов

Samsung – одна из крупнейших корпораций в мире, и в настоящее время она представлена в самых разных отраслях, преимущественно связанных с технологиями. Но в последние годы она откровенно сдает позиции, что особенно хорошо видно на фоне ее подразделения по производству модулей памяти.

Samsung Samsung теряет мировой рынок

В этом сегменте Samsung – один из мировых лидеров, но теперь она уступает корейской компании SK Hynix из-за задержек в производстве современной памяти HBM. По итогам IV квартала 2024 г. это подразделение Samsung принесло около 1,4 млрд убытков. С начала 2025 г. его акции выросли на 8%, тогда как ценные бумаги SK Hynix за тот же период подорожали на 22,5%.

В сегменте контрактного выпуска микросхем Samsung тоже в лидерах, но в последние годы она демонстрирует очень высокий процент брака при производстве чипов по современным нормам. CNews писал, что из-за этого она стремительно теряет клиентов, которые бегут от нее к тайваньской TSMC. У нее и процент брака ниже, и производственных мощностей больше, и техпроцесс 2 нм почти освоен. Samsung тоже вплотную приблизилась к переходу на 2 нм, но проблему с выпуском некачественной продукции пока не поборола.

Везде провал

На рынке смартфонов, если рассматривать флагманские модели, Samsung два года подряд выпускает почти одинаковые внешне смартфоны, лишь немного улучшая их спецификации. А самый топовый Galaxy S25 Ultra у нее получилось ухудшить – она намеренно испортила стилус, главную отличительную черту этой модели, изъяв из него модуль Bluetooth и аккумулятор. С такими вводными флагманской линейке Samsung все сложнее конкурировать с Apple и ее новейшими iPhone – в целом рыночная доля ее смартфонов в масштабах всего мира упала с 19,7% в 2023 г. до 18,3% в 2024 г.

Samsung очень широко известна своими телевизорами – она выпускает их десятилетиями и имеет колоссальный опыт в этом. В России она долгое время была одним из лидеров, пока не сбежала в марте 2022 г. – теперь она едва удерживается на пятой строчке с долей всего 5% по объемам продаж.

На глобальном рынке телевизоров дела у Samsung идут несравненно лучше, но и здесь над ней сгущаются тучи. Если в 2023 г. она владела 30,1-процентной его долей, то по итогам 2024 г. она сократилась до 28,3%.

Даже производство оперативной памяти (DRAM) ничем не может порадовать. В этом сегменте доля Samsung всего за год просела с 42,2% до 41,5%.

Начало 2025 г. тоже не сулит корейскому техногиганту ничего хорошего. В I квартале 2025 г. спрогнозирован почти 23-процентный обвал его операционной прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

В конце февраля 2025 г. CNews писал, что Samsung начала вливать деньги в рекламу на российском рынке. Не исключено, что это является подготовкой к возвращению компании в страну, где ее после ее же бегства, вероятно, не очень ждут. Это может оказаться попыткой Samsung восстановить финансовые показатели за счет рынка страны, где ее продукцию потребители высоко ценили на протяжении нескольких десятилетий.