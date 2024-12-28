Samsung потеряла крупнейшего клиента, который хотел производить навороченные процессоры. Ее заводы устарели и гонят брак

Samsung потеряла клиента в лице Qualcomm – она хотела производить на корейских заводах свой новый флагманский процессор, но у Samsung очень высокий процесс брака. К тому же по уровню освоения техпроцесса 3 нм она отстает от TSMC, к которой и ушла Qualcomm. И такое происходит не впервые.

Переборчивая Qualcomm

Американская компания Qualcomm отдала все заказы на производство своего новейшего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite 2 тайваньской компании TSMC. Как пишет корейское издание The Bell, в качестве альтернативы она рассматривала фабрики южнокорейской компании Samsung, но ее не устроило качество выпускаемой ими продукции.

Другими словами, у Samsung очень высокий процент брака, чем и недовольна Qualcomm, стремящаяся удержать лидерские позиции на рынке мобильных процессоров. По этой причине она и обратилась к TSMC – крупнейшему контрактному вендору микросхем в мире с долей глобального рынка более 50%.

TSMC уже давно решила проблему с браком при производстве чипов даже по самым передовым топологиям, в том числе и 3 нм, по которой будет выпускаться новый топовый чип Qualcomm. На это указывает и тот факт, что у нее, в отличие от Samsung, нет отбоя от клиентов – на заводах TSMC выпускаются процессоры Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm и множества других компаний. Раньше она также производила китайские CPU Huawei Kirin и российские «Байкалы» с «Эльбрусами», но под давлением США отказалась от этого.

Потерять почти все

Samsung уже давно испытывает трудности с привлечением крупных клиентов в своем бизнесе по производству полупроводников. Ситуация с Qualcomm – одна из самых показательных, потому что всего несколько лет назад именно Samsung была едва ли не единственным производителем ее передовых процессоров.

Samsung Переход Qualcomm к конкуренту - серьезная утрата для Samsung

Например, основные объемы партий флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 1, дебютировавшего в конце 2021 г., выпускал именно южнокорейский вендор. Но уже тогда у Samsung возникли проблемы с высоким процентом брака, несмотря на то, что для производства Snapdragon 8 Gen 1 используется техпроцесс 4 нм, а не более современный 3 нм.

Это вынудило Qualcomm передать часть заказов по Snapdragon 8 Gen 1 тайваньской TSMC, которая выполнила их все в срок и почти без брака. В последующие годы Qualcomm сотрудничала, в основном, с TSMC, оставляя Samsung в некотором роде про запас. Теперь же принято решение и вовсе не доверять Samsung производство даже небольшого объема Snapdragon 8 Elite 2.

Других вариантов нет

TSMC – это единственная в мире компания, помимо Samsung, освоившая 3-нанометровый техпроцесс. Также она уже вплотную подобралась к 2 нм.

Таким образом, Samsung проиграла своему единственному конкуренту. Теперь ей придется доказывать всему миру, что она все еще способна выпускать процессоры по современным нормам на примере собственного чипа Exynos 2500.

Релиз этого CPU ожидается в 2025 г., пока без более точной даты, но, вероятнее всего, ожидать его стоит в январе 2025 г. Особенность чипов Exynos в том, что в устройствах, на которых нет логотипа Samsung, они не используются, следовательно, модель с индексом 2500 имеет шанс стать основой новых флагманских смартфонов Galaxy S25, премьера которых тоже запланирована на начало 2025 г.

По предварительной информации, Exynos 2500 будет выпускаться по техпроцессу 3 нм и получит 10 ядер: одно Cortex-X5 на 3,2 ГГц, пять Cortex-A730 на 2,5 ГГц и четыре Cortex-A520 с частотой 2,2 ГГц

Компании разные, проблема одна

Пока что сохраняется вероятность, что Samsung в итоге откажется от использования Exynos 2500 в смартфонах Galaxy S25. По информации корейского портала The Bell, новые флагманские мобильники компании могут быть построены на новом Snapdragon 8 Elite 2. Это плохая новость сразу для нескольких подразделений Samsung – по разработке и выпуску полупроводников, а также по производству мобильных устройств, пишет издание, утверждая, что появление Exynos 2500 ожидается лишь летом 2025 г. в составе складного смартфона Galaxy Z Flip 7. И то этот процессор будет задействован не во всех экземплярах мобильника – значительное их количество соберут на процессоре Qualcomm.

Samsung – не единственная, чьи фабрики по выпуску полупроводников все меньше интересуют клиентов. В аналогичной ситуации находится компания Intel, рассказывающая всем про свой передовой техпроцесс 1,8 нм, но при этом выпускающая собственные процессоры по давно морально устаревшим нормам 10 нм, страдающая от финансовых проблем и в конце 2024 г. лишившаяся генерального директора. CNews писал, что клиентам надоело ждать, пока Intel наладит массовое производство процессоров по современным нормам.