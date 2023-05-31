Превращение Intel в контрактного производителя терпит крах. Заказчики напуганы его неумением обслуживать клиентов

Превращение Intel в контрактного производителя терпит крах. Заказчики напуганы его неумением обслуживать клиентовСпасение Intel, затеянное вернувшимся в компанию Патриком Гелсингером, идет, мягко говоря, не слишком удачно. Одним из ключевых пунктов стратегии нового CEO американского чипмейкера было развитие собственного контрактного производства. Однако, по информации WSJ, Intel не смогла договориться о выпуске микросхем для Qualcomm и Tesla на собственных производственных мощностях, хотя те проявляли живой интерес к ее услугам. Компания не преуспела в переманивании крупных клиентов у TSMC и Samsung, а ее выручка от контрактного бизнеса все еще ничтожно мала на фоне не слишком выдающихся результатов остальных подразделений.
Спасение Intel идет не по плану
Intel испытывает существенные трудности в развитии собственного бизнеса по контрактному производству интегральных микросхем, в том числе с привлечением клиентов, следует из материала опубликованного The Wall Street Journal.
По итогам 2022 г. контрактный бизнес принес Intel $895 млн, что составило не более 2% от совокупной выручки корпорации. Стоимость портфеля заказов чипмейкера на сегодняшний день составляет около $4 млрд.
Кроме того, компании так и не удалось заключить соглашение ни с одним из крупных разработчиков интегральных микросхем за исключением тайваньской MediaTek.
Провал с Qualcomm и Tesla
Qualcomm и Tesla рассматривали возможность сотрудничества с Intel в сфере контрактного производства, однако по разным причинам твердых договоренностью сторонам достигнуть не удалось, рассказали WSJ несколько источников, участвовавших в переговорах.
Компания эксцентричного предпринимателя Илона Маска (Elon Musk), выпускающая электромобили и нуждающаяся в большом количестве интегральных микросхем, решила воздержаться от вступления в деловые отношения с Intel, поскольку последняя не выражала намерений оказывать своему потенциальному клиенту серьезную помощь в разработке процессоров и их адаптации к имеющимся у чипмейкера технологиям производства.
Qualcomm, один крупнейших разработчиков процессоров на базе архитектуры ARM, в свою очередь, якобы разочаровалась в Intel из-за некоторых ошибок технического характера, совершенных ей, и неоднократных задержек с прототипированием.
В планах Qualcomm был запуск производства мобильных процессоров с применением передовых литографических технологий на мощностях Intel, однако для последней достижение необходимых результатов этой области оказалось существенной проблемой. Вероятно, компания не сумела своевременно освоить технологические процессы, удовлетворяющие запросам Qualcomm.
С подобными сложностями Intel сталкивалась и ранее.
Проблемы Intel
WSJ отмечает, что Intel упустила важный момент трансформации полупроводниковой отрасли. «Синие» действуют по старинке: самостоятельно разрабатывают чипы и сами же их производят в необходимых количествах. В настоящее время представители индустрии все чаще специализируются на чем-либо одном – контрактном производстве или дизайне микросхем. Intel, во всяком случае, пока, не сумела перестроиться, чтобы соответствовать реалиям.
Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в разговоре с WSJ отказался комментировать взаимоотношения Intel с Qualcomm и Tesla. По его словам, контрактное производство относится к сервисному бизнесу, культура ведения которого в корпорации ранее отсутствовала.
Улучшить положение Intel в некоторой степени могло бы удачное приобретение действующего контрактного производителя с хорошо отлаженными бизнес-процессами, но у американского чипмейкера не все благополучно и на фронте слияний и поглощений. В марте 2023 г. CNews писал о том, что Intel в течение продолжительного срока не может согласовать покупку израильской компании Tower Semiconductor с регуляторами КНР.
В 2021 г. издание WSJ сообщало о намерении Intel приобрести GlobalFoundries, одного из крупнейших в мире контрактных производителей полупроводников за $30 млрд. Сделка сорвалась, а GlobalFoundries впоследствии провела IPO в США.
«Второе пришествие» и оптимизм Гелсинджера
В марте 2021 г. под руководством вернувшегося в компанию Гелсинджера Intel была анонсирована стратегия развития на ближайшие годы, которая получила название IDM (Integrated device manufacturing) 2.0.
Одним из трех ее основных пунктов предусматривалось создание автономного бизнес-подразделения Intel Foundry Services (IFS) под руководством опытного Рандхира Такура (Randhir Thakur), которое в перспективе станет крупным поставщиком услуг контрактного производства микросхем на рынках США и Европы.
В марте 2023 г. Стюарт Панн (Stuart Pann) сменил на посту главы подразделения IFS ушедшего в отставку в ноябре 2022 г. Рандхира Такура. Панн не имеет опыта работы в области контрактного производства микросхем, зато обладает навыками в сферах, связанных со снабжением, планирование и стратегическим распределением ресурсов.
Согласно финансовому отчету Intel за 2022 г. стратегия «вставания с колен» пока не дает выдающихся результатов. Корпорация завершила отчетный период с падением выручки на 32% к 2021 г. IV квартал 2022 г. оказался одним из самых неудачных в истории Intel – он принес ей чистый убыток в размере $664 млн.
Несмотря на серьезные трудности гендиректор Intel не теряет уверенности в способности Intel войди в число крупнейших контрактных производителей чипов до конца нынешнего десятилетия. Гелсинджер заявил о том, что не сомневается в том, что прямые конкуренты компании на данном направлении – TSMC и Samsung – продемонстрируют рост, а Intel сможет добиться более внушительных результатов, чем они. WSJ пишет, что перед управленцами Intel поставлена задача стать «чипмейкером номер два» в мире, который уступает разве что TSMC. Успехи в привлечении новых крупных клиентов позволят компании увеличить годовую выручку на $20-25 млрд к 2030 г.