Превращение Intel в контрактного производителя терпит крах. Заказчики напуганы его неумением обслуживать клиентов

Спасение Intel идет не по плану

Intel испытывает существенные трудности в развитии собственного бизнеса по контрактному производству интегральных микросхем, в том числе с привлечением клиентов, следует из материала опубликованного The Wall Street Journal.

По итогам 2022 г. контрактный бизнес принес Intel $895 млн, что составило не более 2% от совокупной выручки корпорации. Стоимость портфеля заказов чипмейкера на сегодняшний день составляет около $4 млрд.

Кроме того, компании так и не удалось заключить соглашение ни с одним из крупных разработчиков интегральных микросхем за исключением тайваньской MediaTek.

Провал с Qualcomm и Tesla

Qualcomm и Tesla рассматривали возможность сотрудничества с Intel в сфере контрактного производства, однако по разным причинам твердых договоренностью сторонам достигнуть не удалось, рассказали WSJ несколько источников, участвовавших в переговорах.

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Компания эксцентричного предпринимателя Илона Маска (Elon Musk), выпускающая электромобили и нуждающаяся в большом количестве интегральных микросхем, решила воздержаться от вступления в деловые отношения с Intel, поскольку последняя не выражала намерений оказывать своему потенциальному клиенту серьезную помощь в разработке процессоров и их адаптации к имеющимся у чипмейкера технологиям производства.

Qualcomm, один крупнейших разработчиков процессоров на базе архитектуры ARM, в свою очередь, якобы разочаровалась в Intel из-за некоторых ошибок технического характера, совершенных ей, и неоднократных задержек с прототипированием.

В планах Qualcomm был запуск производства мобильных процессоров с применением передовых литографических технологий на мощностях Intel, однако для последней достижение необходимых результатов этой области оказалось существенной проблемой. Вероятно, компания не сумела своевременно освоить технологические процессы, удовлетворяющие запросам Qualcomm.

С подобными сложностями Intel сталкивалась и ранее.

Проблемы Intel

WSJ отмечает, что Intel упустила важный момент трансформации полупроводниковой отрасли. «Синие» действуют по старинке: самостоятельно разрабатывают чипы и сами же их производят в необходимых количествах. В настоящее время представители индустрии все чаще специализируются на чем-либо одном – контрактном производстве или дизайне микросхем. Intel, во всяком случае, пока, не сумела перестроиться, чтобы соответствовать реалиям.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в разговоре с WSJ отказался комментировать взаимоотношения Intel с Qualcomm и Tesla. По его словам, контрактное производство относится к сервисному бизнесу, культура ведения которого в корпорации ранее отсутствовала.

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Улучшить положение Intel в некоторой степени могло бы удачное приобретение действующего контрактного производителя с хорошо отлаженными бизнес-процессами, но у американского чипмейкера не все благополучно и на фронте слияний и поглощений. В марте 2023 г. CNews писал о том, что Intel в течение продолжительного срока не может согласовать покупку израильской компании Tower Semiconductor с регуляторами КНР.

В 2021 г. издание WSJ сообщало о намерении Intel приобрести GlobalFoundries, одного из крупнейших в мире контрактных производителей полупроводников за $30 млрд. Сделка сорвалась, а GlobalFoundries впоследствии провела IPO в США.

«Второе пришествие» и оптимизм Гелсинджера

В марте 2021 г. под руководством вернувшегося в компанию Гелсинджера Intel была анонсирована стратегия развития на ближайшие годы, которая получила название IDM (Integrated device manufacturing) 2.0.

Одним из трех ее основных пунктов предусматривалось создание автономного бизнес-подразделения Intel Foundry Services (IFS) под руководством опытного Рандхира Такура (Randhir Thakur), которое в перспективе станет крупным поставщиком услуг контрактного производства микросхем на рынках США и Европы.

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В марте 2023 г. Стюарт Панн (Stuart Pann) сменил на посту главы подразделения IFS ушедшего в отставку в ноябре 2022 г. Рандхира Такура. Панн не имеет опыта работы в области контрактного производства микросхем, зато обладает навыками в сферах, связанных со снабжением, планирование и стратегическим распределением ресурсов.

Согласно финансовому отчету Intel за 2022 г. стратегия «вставания с колен» пока не дает выдающихся результатов. Корпорация завершила отчетный период с падением выручки на 32% к 2021 г. IV квартал 2022 г. оказался одним из самых неудачных в истории Intel – он принес ей чистый убыток в размере $664 млн.

Несмотря на серьезные трудности гендиректор Intel не теряет уверенности в способности Intel войди в число крупнейших контрактных производителей чипов до конца нынешнего десятилетия. Гелсинджер заявил о том, что не сомневается в том, что прямые конкуренты компании на данном направлении – TSMC и Samsung – продемонстрируют рост, а Intel сможет добиться более внушительных результатов, чем они. WSJ пишет, что перед управленцами Intel поставлена задача стать «чипмейкером номер два» в мире, который уступает разве что TSMC. Успехи в привлечении новых крупных клиентов позволят компании увеличить годовую выручку на $20-25 млрд к 2030 г.