Pann Stuart Панн Стюарт


СОБЫТИЯ


27.02.2026 Глава стратегически важного бизнеса Intel сбежал к конкуренту, не проработав в должности и двух лет 1
31.05.2023 Превращение Intel в контрактного производителя терпит крах. Заказчики напуганы его неумением обслуживать клиентов 1
23.03.2023 Intel больше года не может купить желанного чипмейкера из-за тихого саботажа Китая 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Pann Stuart и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10739 3
Intel Corporation 12596 2
Tower Semiconductor - Newport Beach - Jazz Semiconductor 21 2
IFS - Industrial and Financial Systems 74 2
GlobalFoundries - GF 98 2
Semtech 18 1
Sifive 12 1
TI - National Semiconductor 123 1
Intel Israel 3 1
onsemi - ON Semiconductor 9 1
Qualcomm Technologies 1923 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 571 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1045 1
MediaTek - Ralink 574 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1546 1
Tesla Motors 439 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8418 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4561 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 575 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 626 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 919 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 191 1
Электроника - BiCMOS - Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor - БиКМОП - технология изготовления интегральных микросхем с использованием биполярных и КМОП-транзисторов на одном кристалле 21 1
Фотобанк - Photobank 201 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 1
SiGe - Silicon–germanium - кремний-германиевые компоненты 34 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21861 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11541 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9833 1
Intel RealSense 31 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Thakur Randhir - Такура Рандира 8 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 423 1
Израиль 2791 2
Европа 24706 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 2
Китай - Тайвань 4154 1
Япония 13580 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1543 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 2
Tom’s Hardware 541 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422199, в очереди разбора - 726708.
Создано именных указателей - 191001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

