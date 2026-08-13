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Semtech

Semtech

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.08.2026 Команды для модемов из 1980-х угрожают современности. С их помощью можно захватывать электромобили и промышленные маршрутизатры 1
Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России 1
03.10.2024 Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN 1
16.08.2023 Китай ловко торпедировал покупку Intel желанного чипмейкера 1
23.03.2023 Intel больше года не может купить желанного чипмейкера из-за тихого саботажа Китая 1
02.02.2023 В России выпустили первую партию базовых станций для промышленного интернета вещей 1
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 2
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 1
24.03.2015 IBM и Semtech представили энергоэффективную сетевую технологию для интернета вещей 1
19.03.2014 25 марта в Москве откроется Международная выставка электронных компонентов и модулей «Новая электроника— 2014» 1
19.02.2014 IBM поставил рекорд передачи больших данных 1
16.10.2007 Новые потери ноутбуков с приватными данными 1
29.05.2003 NASDAQ: акции Microsoft продолжили падение 1
27.11.2002 NASDAQ: трудности биотехнологических компаний плохо отразились на индексе 1
27.11.2002 NASDAQ: неуверенность американских потребителей и трудности биотехнологических компаний плохо отразились на индексе 1
07.06.2002 NASDAQ достиг восьмимесячного минимума 1
07.06.2002 NASDAQ достиг восьмимесячного минимума 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Semtech и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7078 5
TI - National Semiconductor 124 4
Dell EMC 5181 4
Intel Corporation 12813 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
LoRa Alliance 5 4
onsemi - ON Semiconductor 11 3
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 3
IBM - International Business Machines Corp 9701 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 2
Biogen - Байоджен Айдек 16 2
Verizon - WorldCom 501 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 2
IFS - Industrial and Financial Systems 75 2
Openwave Systems 16 2
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - RiverStone Networks 26 2
Analog Devices - Maxim Integrated Products 19 2
Analog Devices - Linear Technology 11 2
Tower Semiconductor - Newport Beach - Jazz Semiconductor 24 2
Samsung Electronics 11069 2
Ростелеком 10956 2
Cisco Systems 5371 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3459 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 2
Toshiba Corporation 2980 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 607 2
Fujitsu 2105 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
TI - Texas Instruments Incorporated 849 2
Analog Devices - ADI 106 2
Tech Data 26 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Sifive 13 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2791 6
Merrill Lynch 454 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Prudential Financial 52 2
IDEC Pharmaceuticals 3 2
101Hotels.com 456 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1762 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Global Partners Securities 42 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Газпром нефть 726 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
Царицын капитал 23 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6548 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13882 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5433 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3201 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6489 8
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 8
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 117 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8786 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13498 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35061 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3424 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24444 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4446 3
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 2
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 196 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2062 2
Электроника - BiCMOS - Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor - БиКМОП - технология изготовления интегральных микросхем с использованием биполярных и КМОП-транзисторов на одном кристалле 21 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10751 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4787 2
Фотобанк - Photobank 209 2
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SiGe - Silicon–germanium - кремний-германиевые компоненты 36 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1199 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53967 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1001 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15439 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26283 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16986 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2979 2
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25836 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10707 2
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 200 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 129 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13935 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4860 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 368 1
Repository - Репозиторий 1178 1
Робототехника - Мехатроника 39 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2505 1
Intel RealSense 32 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5253 2
Cisco LoRaWAN 2 1
МегаФон NB-M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 4 1
МегаФон ПроБизнес 20 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1013 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 1
Apple iPhone 6 4861 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2422 1
Щетинин Владимир 15 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Osha Joseph - Оша Джозеф 3 2
Уткин Никита 40 2
Шмурьев Алексей 2 1
Зенкин Денис 263 1
Шириков Вячеслав 3 1
Плещеева Людмила 1 1
Бражник Игорь 1 1
Бондаренко Дмитрий 4 1
Торбеев Сергей 3 1
Добровольский Павел 2 1
Старюк Павел 2 1
Давлетбаев Руслан 1 1
Кривицкий Игорь 1 1
Анпилогов Валентин 2 1
Хамидуллин Алмаз 1 1
Шапиро Лев 1 1
Pann Stuart - Панн Стюарт 3 1
Поликарпов Евгений 1 1
Никифоров Вадим 1 1
Kramp Thorsten - Крамп Торстен 1 1
Myers John - Майерс Джон 3 1
Ротенберг Игорь 37 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Смирнов Алексей 269 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Шипелов Андрей 23 1
Скворцов Сергей 16 1
Замков Антон 12 1
Бондарев Алексей 4 1
Каруля Максим 2 1
Ежов Василий 48 1
Симакин Денис 6 1
Thakur Randhir - Такура Рандира 8 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Якунин Александр 50 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 10
Россия - РФ - Российская федерация 166373 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19158 3
Европа 24970 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47636 3
Япония 13810 2
Индия - Bharat 5873 2
Израиль 2857 2
Ближний Восток 3155 2
США - Калифорния 4829 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Карачевский район - Карачев 15 1
Азия - Азиатский регион 5923 1
США - Нью-Йорк 3181 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2608 1
Германия - Федеративная Республика 13222 1
Африка - Африканский регион 3643 1
Франция - Французская Республика 8178 1
Китай - Тайвань 4248 1
Испания - Королевство 3840 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Китай - Пекин - Beijing 1097 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Ирак - Республика 709 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 1
США - Коннектикут 172 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 976 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18172 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57743 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53521 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3970 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21680 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2124 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4022 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8994 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11332 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6697 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5779 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6177 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 972 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Английский язык 7034 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2749 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6687 1
Энергетика - Energy - Energetically 5861 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1245 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5514 1
Зоология - наука о животных 2889 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4673 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 69 1
Галлий - Gallium - химический элемент 363 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1641 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1517 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4518 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1575 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8083 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 954 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3987 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2132 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27319 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2328 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 5
Dow Jones - MarketWatch 334 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 1
Tom’s Hardware 601 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Internet Stock Report 994 5
Bear Stearns 79 4
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
CIBC World Markets 41 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
IBM Research 111 1
S&P 500 565 1
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 3 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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