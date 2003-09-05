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TI National Semiconductor

TI - National Semiconductor

СОБЫТИЯ

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05.09.2003 National Semiconductor увеличил квартальную прибыль

Чистая прибыль производителя полупроводников National Semiconductor выросла в истекшем квартале, сообщила американская компания 4 сентября. В первом квартале 2003/04 финансового года прибыль National Semiconductor составила $29,7 м
07.08.2003 AMD приобретет часть National Semiconductor

Компания Advanced Micro Devices намерена приобрести линию по производству микропроцессоров Geode у компании National Semiconductor. По словам исполнительного директора AMD Эктора Руиса, приобретение Geode позволит компании выйти на качественно иной уровень ведения бизнеса за счет создания универсальн
13.01.2003 National Semiconductor представил процессорное ядро нового поколения
21.06.2001 IBM и National Semiconductor разработали технологию удаленного контроля бытовой техники

Компании IBM и National Semiconductor объявили о совместной разработке технологии для создания устройств, позволящих осуществлять удаленный контроль и управление любой бытовой техникой. Компании разработали п
07.06.2001 National Semiconductor приобретет Wireless Solutions Sweden за $23,5 млн.

Американская компания National Semiconductor Corp. во вторник сообщила о приобретении шведской Wireless Solutions S
08.02.2001 National Semiconductor приобретет производителя чипсетов для беспроводной связи InnoCOMM за $130 млн.

Американская National Semiconductor договорилась о приобретении компании innoCOMM wireless, специализирующейся в производстве чипсетов для беспроводной связи, за $130 млн. InnoCOMM известна как ведущая комп
02.02.2001 National Semiconductor повторно снизила финансовые прогнозы

Компания National Semiconductor в четверг уже во второй раз снизила прогнозы на третий финансовый квартал (на 25 февраля). Компания прогнозирует прибыль на уровне $0,20-$0,22 на акцию при обороте $475-$
21.11.2000 National Semiconductor открыла отделение по продаже полупроводниковых изделий в Израиле

Американская компания National Semiconductor открыла отделение по продаже полупроводниковых изделий при своем исследовательском центре в Израиле, сообщила газета Globes. Офис продаж будет заниматься поставкой полупр
25.10.2000 Акции National Semiconductor упали на треть после предупреждения о нехватке заказов

Производитель компьютерных микросхем - National Semiconductor Corp. - во вторник предупредила партнеров о возможных потерях в 2-м и

25.10.2000 NASDAQ упал на 1,41% в связи с проблемами Nortel и National Semiconductor

астности, Nortel. Объем торгов вырос до 1,15 млрд. акций на NYSE и 1,85 млрд. на NASDAQ. Падение NASDAQ вызвано снижением котировок акций компаний, производящих микросхемы, и произошло после того как National Semiconductor объявила о своих прибылях за квартал, которые оказались ниже ожидаемых. Добавила волнения инвесторам и одна из ведущих телекоммуникационных и сетевых инфраструктурных ком
20.10.2000 National Semiconductor представила новое поколение микросхем "DVD-на-чипе"

Компания National Semiconductor Corporation сообщила о создании второго поколения микросхем "DVD-на-чи
21.09.2000 National Semiconductor разработала новые I/O устройства для ноутбуков

Корпорация National Semiconductor Corporation представила последние разработки в линейке микросхем (LPC)
08.09.2000 National Semiconductor закончила 1-й финансовый квартал с неожиданно высокими показателями продаж

Производитель микросхем, компания National Semiconductor, сообщила в четверг о неожиданно высоких результатах первого финансового квартала, и в частности о продажах, достигших $149.4 млн. Не принимая во внимание расходы на рест
08.08.2000 National Semiconductor представила сканер на одном чипе с глубиной цвета 42 бита
20.07.2000 National Semiconductor приобрела разработчика ЖК-дисплеев Vivid Semiconductor

Компания National Semiconductor Corp. приобрела Vivid Semiconductor Inc., которая специализируется на

18.07.2000 National Semiconductor представила самый маленький в мире цифровой датчик температуры
29.06.2000 National Semiconductor лицензировала 0,10 микронную "медную" технологию TSMC
19.06.2000 National Semiconductor и датская RTX Telecom объединились для совместной разработки чипов Bluetooth следующего поколения

Компании National Semiconductor Corp. и RTX Telecom A/S (Дания) создали альянс по разработке следующег
09.06.2000 National Semiconductor сообщила о результатах 4-го финансового квартала

Компания National Semiconductor, один из крупнейших мировых производителей чипов, подвела итоги 4-го финансового квартала. Прибыль составила $134.2 млн. или 68 центов на акцию, а доход вырос до $595.3 м
19.05.2000 National Semiconductor объединилась с Liberate Technologies для разработки систем цифрового ТВ

Компания National Semiconductor объединилась Liberate Technologies, разработчиком ПО для доставки услуг цифрового телевидения, для совместной разработки новых платформ. Сотрудничество направлено на инте
28.04.2000 National Semiconductor и израильская Tower Semiconductor продлили соглашение о сотрудничестве на 2 года

, израильский производитель кремниевых пластин, сообщает, что продлила свои партнёрские отношения с National Semiconductor Corp. сроком на два года. По условиям расширенного договора, Tower буд
20.04.2000 Metricom и National Semiconductor будут совместно разрабатывать чипы для беспроводной связи

Компания Metricom, создатель беспроводного модема Ricochet, заключила договор с National Semiconductor, по условиям которого они будут совместно разрабатывать новые чипы с использование технологии Ricochet. Затем эти чипы могут быть использованы в новых беспроводных сетевы
19.04.2000 National Semiconductor Corp. и Vestel создали альянс по разработке Интернет-устройств на основе технологии Geode WebPAD

Компании National Semiconductor Corp. и Vestel USA Inc. объединили свои усилия для разработки новых Ин
18.04.2000 Новые устройства Webplayer от IAN будут оборудованы процессором Geode от National Semiconductor
13.04.2000 National Semiconductor лицензировала технологию SuperFlash компании Silicon Storage Technology

Компании Silicon Storage Technology Inc. и National Semiconductor Corp. заключили лицензионное соглашение. По условиям соглашения, Natio
12.04.2000 National Semiconductor выпустила новую модель чипа Geode

Компания National Semiconductor выпустила новую модель недорого, низкоэнергоемкого интегрированного процессора Geode. Он предназначен для использования в сетевых ТВ-приставках и прочих Интернет-устройст
24.03.2000 National Semiconductor и Legend открыли совместную лабораторию по развитию информационных устройств

Компании National Semiconductor Corporation и Legend Holdings объявили об открытии совместной лаборато
22.03.2000 National Semiconductor дебютировала на рынке цифровых камер, представив новый чип для обработки сигналов изображения

да следует ждать пополнения линии микросхем цифровой обработки от National. См.также: (10.03) Доход National Semiconductor за третий квартал вырос до $548.9 млн. (03.03) National Semiconduct
10.03.2000 Доход National Semiconductor за третий квартал вырос до $548.9 млн.

ии за этот период вырос на 9.8% с $500.1 млн. до $548.9 млн. Учитывая очевидные успехи компании, тот факт, что курс ее акций вырос за год в семь раз, не вызывает большого удивления. См.также: (03.03) National Semiconductor выпустила самый миниатюрный USB node-контроллер
03.03.2000 National Semiconductor выпустила самый миниатюрный USB node-контроллер

Компания National Semiconductor Corporation выпустила новый USB node-контроллер, USBN9603, который на

20.12.1999 National Semiconductor покупает Algorex
17.11.1999 National Semiconductor будет выпускать Geode WebPAD на базе чипов Lucent

Microelectronics Group, отделение компании Lucent Technologies, заключило соглашение с National Semiconductor, согласно которому система-на-чипе Venus от Lucent, будет использована в Интернет устройствах Geode WebPAD от National. Это устройство позволит пользователю осуществить б
17.09.1999 National Semiconductor и Wave Systems начинаю разработку аппаратных систем безопасности

Компания National Semiconductor анонсировала заключение лицензионного соглашения с Wave Systems направленного на разработку аппаратных средств безопасности для ПК. Компании интегрируют технологию разраб
13.09.1999 Прибыль National Semiconductor составила $47,1 млн

Компания National Semiconductor Corporation опубликовала итоги первого финансового квартала. Прибыль с
16.07.1999 National Semiconductor выпускает компьютер-на-чипе Geode

Компания National Semiconductor анонсировала выпуск нового компьютера-на-чипе, Geode SC1400. Этот чип содержит в себе практически все функциональные системы необходимые для таких устройств как ТВ приста
09.07.1999 National Semiconductor будет производить чипсеты Via

Компании Via и National Semiconductor объявили о подписании соглашения, согласно которому National будет производить чипсеты, разработанные фирмой Via, в том числе чипсеты с 133-МГц системной шиной и поддержи
15.06.1999 Убыток National Semiconductor за четвертый квартал составил $40 млн.

Компания National Semiconductor подвела итоги четвертого финансового квартала. Убыток составил $40 млн или 24 цента на акцию. За аналогичный период прошлого года убыток составил $69.3 млн или 42 цента н
20.05.1999 National Semiconductor и TeleVideo представили терминал TeleCLIENT

Компании National Semiconductor и TeleVideo представили новый Windows-терминал TeleCLIENT TC7000. Он был создан TeleVideo и работает на базе интегрированного процессора MediaGX от фирмы National. Его це
14.05.1999 National Semiconductor будет поставлять процессоры для телеприставок AOL

Компания America Online разместила заказ на поставки микропроцессоров для телеприставок, которые будут использоваться в новой службе интерактивного телевидения компании AOL TV, у компании National Semiconductor. Последняя будет поставлять AOL свой чип MediaGX.
05.05.1999 National Semiconductor намеревается продать Cyrix

По информации западных СМИ, спустя менее двух лет после покупки Cyrix фирма National Semiconductor объявила о ее продаже. Пока не известно, нашелся ли покупатель. National Semiconductor приобрела Cyrix в июле 1997 года за $550 млн для развития концепции "системы

Публикаций - 124, упоминаний - 146

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Ирландия - Республика 1051 2
Дания - Королевство 1337 2
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Америка - Американский регион 2206 2
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Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
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EE Times 160 1
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