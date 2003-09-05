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TI National Semiconductor
СОБЫТИЯ
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|05.09.2003
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National Semiconductor увеличил квартальную прибыль
Чистая прибыль производителя полупроводников National Semiconductor выросла в истекшем квартале, сообщила американская компания 4 сентября. В первом квартале 2003/04 финансового года прибыль National Semiconductor составила $29,7 м
|07.08.2003
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AMD приобретет часть National Semiconductor
Компания Advanced Micro Devices намерена приобрести линию по производству микропроцессоров Geode у компании National Semiconductor. По словам исполнительного директора AMD Эктора Руиса, приобретение Geode позволит компании выйти на качественно иной уровень ведения бизнеса за счет создания универсальн
|13.01.2003
|National Semiconductor представил процессорное ядро нового поколения
|21.06.2001
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IBM и National Semiconductor разработали технологию удаленного контроля бытовой техники
Компании IBM и National Semiconductor объявили о совместной разработке технологии для создания устройств, позволящих осуществлять удаленный контроль и управление любой бытовой техникой. Компании разработали п
|07.06.2001
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National Semiconductor приобретет Wireless Solutions Sweden за $23,5 млн.
Американская компания National Semiconductor Corp. во вторник сообщила о приобретении шведской Wireless Solutions S
|08.02.2001
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National Semiconductor приобретет производителя чипсетов для беспроводной связи InnoCOMM за $130 млн.
Американская National Semiconductor договорилась о приобретении компании innoCOMM wireless, специализирующейся в производстве чипсетов для беспроводной связи, за $130 млн. InnoCOMM известна как ведущая комп
|02.02.2001
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National Semiconductor повторно снизила финансовые прогнозы
Компания National Semiconductor в четверг уже во второй раз снизила прогнозы на третий финансовый квартал (на 25 февраля). Компания прогнозирует прибыль на уровне $0,20-$0,22 на акцию при обороте $475-$
|21.11.2000
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National Semiconductor открыла отделение по продаже полупроводниковых изделий в Израиле
Американская компания National Semiconductor открыла отделение по продаже полупроводниковых изделий при своем исследовательском центре в Израиле, сообщила газета Globes. Офис продаж будет заниматься поставкой полупр
|25.10.2000
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Акции National Semiconductor упали на треть после предупреждения о нехватке заказов
Производитель компьютерных микросхем - National Semiconductor Corp. - во вторник предупредила партнеров о возможных потерях в 2-м и
|25.10.2000
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NASDAQ упал на 1,41% в связи с проблемами Nortel и National Semiconductor
астности, Nortel. Объем торгов вырос до 1,15 млрд. акций на NYSE и 1,85 млрд. на NASDAQ. Падение NASDAQ вызвано снижением котировок акций компаний, производящих микросхемы, и произошло после того как National Semiconductor объявила о своих прибылях за квартал, которые оказались ниже ожидаемых. Добавила волнения инвесторам и одна из ведущих телекоммуникационных и сетевых инфраструктурных ком
|20.10.2000
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National Semiconductor представила новое поколение микросхем "DVD-на-чипе"
Компания National Semiconductor Corporation сообщила о создании второго поколения микросхем "DVD-на-чи
|21.09.2000
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National Semiconductor разработала новые I/O устройства для ноутбуков
Корпорация National Semiconductor Corporation представила последние разработки в линейке микросхем (LPC)
|08.09.2000
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National Semiconductor закончила 1-й финансовый квартал с неожиданно высокими показателями продаж
Производитель микросхем, компания National Semiconductor, сообщила в четверг о неожиданно высоких результатах первого финансового квартала, и в частности о продажах, достигших $149.4 млн. Не принимая во внимание расходы на рест
|08.08.2000
|National Semiconductor представила сканер на одном чипе с глубиной цвета 42 бита
|20.07.2000
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National Semiconductor приобрела разработчика ЖК-дисплеев Vivid Semiconductor
Компания National Semiconductor Corp. приобрела Vivid Semiconductor Inc., которая специализируется на
|18.07.2000
|National Semiconductor представила самый маленький в мире цифровой датчик температуры
|29.06.2000
|National Semiconductor лицензировала 0,10 микронную "медную" технологию TSMC
|19.06.2000
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National Semiconductor и датская RTX Telecom объединились для совместной разработки чипов Bluetooth следующего поколения
Компании National Semiconductor Corp. и RTX Telecom A/S (Дания) создали альянс по разработке следующег
|09.06.2000
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National Semiconductor сообщила о результатах 4-го финансового квартала
Компания National Semiconductor, один из крупнейших мировых производителей чипов, подвела итоги 4-го финансового квартала. Прибыль составила $134.2 млн. или 68 центов на акцию, а доход вырос до $595.3 м
|19.05.2000
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National Semiconductor объединилась с Liberate Technologies для разработки систем цифрового ТВ
Компания National Semiconductor объединилась Liberate Technologies, разработчиком ПО для доставки услуг цифрового телевидения, для совместной разработки новых платформ. Сотрудничество направлено на инте
|28.04.2000
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National Semiconductor и израильская Tower Semiconductor продлили соглашение о сотрудничестве на 2 года
, израильский производитель кремниевых пластин, сообщает, что продлила свои партнёрские отношения с National Semiconductor Corp. сроком на два года. По условиям расширенного договора, Tower буд
|20.04.2000
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Metricom и National Semiconductor будут совместно разрабатывать чипы для беспроводной связи
Компания Metricom, создатель беспроводного модема Ricochet, заключила договор с National Semiconductor, по условиям которого они будут совместно разрабатывать новые чипы с использование технологии Ricochet. Затем эти чипы могут быть использованы в новых беспроводных сетевы
|19.04.2000
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National Semiconductor Corp. и Vestel создали альянс по разработке Интернет-устройств на основе технологии Geode WebPAD
Компании National Semiconductor Corp. и Vestel USA Inc. объединили свои усилия для разработки новых Ин
|18.04.2000
|Новые устройства Webplayer от IAN будут оборудованы процессором Geode от National Semiconductor
|13.04.2000
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National Semiconductor лицензировала технологию SuperFlash компании Silicon Storage Technology
Компании Silicon Storage Technology Inc. и National Semiconductor Corp. заключили лицензионное соглашение. По условиям соглашения, Natio
|12.04.2000
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National Semiconductor выпустила новую модель чипа Geode
Компания National Semiconductor выпустила новую модель недорого, низкоэнергоемкого интегрированного процессора Geode. Он предназначен для использования в сетевых ТВ-приставках и прочих Интернет-устройст
|24.03.2000
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National Semiconductor и Legend открыли совместную лабораторию по развитию информационных устройств
Компании National Semiconductor Corporation и Legend Holdings объявили об открытии совместной лаборато
|22.03.2000
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National Semiconductor дебютировала на рынке цифровых камер, представив новый чип для обработки сигналов изображения
да следует ждать пополнения линии микросхем цифровой обработки от National. См.также: (10.03) Доход National Semiconductor за третий квартал вырос до $548.9 млн. (03.03) National Semiconduct
|10.03.2000
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Доход National Semiconductor за третий квартал вырос до $548.9 млн.
ии за этот период вырос на 9.8% с $500.1 млн. до $548.9 млн. Учитывая очевидные успехи компании, тот факт, что курс ее акций вырос за год в семь раз, не вызывает большого удивления. См.также: (03.03) National Semiconductor выпустила самый миниатюрный USB node-контроллер
|03.03.2000
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National Semiconductor выпустила самый миниатюрный USB node-контроллер
Компания National Semiconductor Corporation выпустила новый USB node-контроллер, USBN9603, который на
|20.12.1999
|National Semiconductor покупает Algorex
|17.11.1999
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National Semiconductor будет выпускать Geode WebPAD на базе чипов Lucent
Microelectronics Group, отделение компании Lucent Technologies, заключило соглашение с National Semiconductor, согласно которому система-на-чипе Venus от Lucent, будет использована в Интернет устройствах Geode WebPAD от National. Это устройство позволит пользователю осуществить б
|17.09.1999
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National Semiconductor и Wave Systems начинаю разработку аппаратных систем безопасности
Компания National Semiconductor анонсировала заключение лицензионного соглашения с Wave Systems направленного на разработку аппаратных средств безопасности для ПК. Компании интегрируют технологию разраб
|13.09.1999
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Прибыль National Semiconductor составила $47,1 млн
Компания National Semiconductor Corporation опубликовала итоги первого финансового квартала. Прибыль с
|16.07.1999
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National Semiconductor выпускает компьютер-на-чипе Geode
Компания National Semiconductor анонсировала выпуск нового компьютера-на-чипе, Geode SC1400. Этот чип содержит в себе практически все функциональные системы необходимые для таких устройств как ТВ приста
|09.07.1999
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National Semiconductor будет производить чипсеты Via
Компании Via и National Semiconductor объявили о подписании соглашения, согласно которому National будет производить чипсеты, разработанные фирмой Via, в том числе чипсеты с 133-МГц системной шиной и поддержи
|15.06.1999
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Убыток National Semiconductor за четвертый квартал составил $40 млн.
Компания National Semiconductor подвела итоги четвертого финансового квартала. Убыток составил $40 млн или 24 цента на акцию. За аналогичный период прошлого года убыток составил $69.3 млн или 42 цента н
|20.05.1999
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National Semiconductor и TeleVideo представили терминал TeleCLIENT
Компании National Semiconductor и TeleVideo представили новый Windows-терминал TeleCLIENT TC7000. Он был создан TeleVideo и работает на базе интегрированного процессора MediaGX от фирмы National. Его це
|14.05.1999
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National Semiconductor будет поставлять процессоры для телеприставок AOL
Компания America Online разместила заказ на поставки микропроцессоров для телеприставок, которые будут использоваться в новой службе интерактивного телевидения компании AOL TV, у компании National Semiconductor. Последняя будет поставлять AOL свой чип MediaGX.
|05.05.1999
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National Semiconductor намеревается продать Cyrix
По информации западных СМИ, спустя менее двух лет после покупки Cyrix фирма National Semiconductor объявила о ее продаже. Пока не известно, нашелся ли покупатель. National Semiconductor приобрела Cyrix в июле 1997 года за $550 млн для развития концепции "системы
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