TI - National Semiconductor

National Semiconductor увеличил квартальную прибыль Чистая прибыль производителя полупроводников National Semiconductor выросла в истекшем квартале, сообщила американская компания 4 сентября. В первом квартале 2003/04 финансового года прибыль National Semiconductor составила $29,7 м

AMD приобретет часть National Semiconductor Компания Advanced Micro Devices намерена приобрести линию по производству микропроцессоров Geode у компании National Semiconductor. По словам исполнительного директора AMD Эктора Руиса, приобретение Geode позволит компании выйти на качественно иной уровень ведения бизнеса за счет создания универсальн

IBM и National Semiconductor разработали технологию удаленного контроля бытовой техники Компании IBM и National Semiconductor объявили о совместной разработке технологии для создания устройств, позволящих осуществлять удаленный контроль и управление любой бытовой техникой. Компании разработали п

National Semiconductor приобретет Wireless Solutions Sweden за $23,5 млн. Американская компания National Semiconductor Corp. во вторник сообщила о приобретении шведской Wireless Solutions S

National Semiconductor приобретет производителя чипсетов для беспроводной связи InnoCOMM за $130 млн. Американская National Semiconductor договорилась о приобретении компании innoCOMM wireless, специализирующейся в производстве чипсетов для беспроводной связи, за $130 млн. InnoCOMM известна как ведущая комп

National Semiconductor повторно снизила финансовые прогнозы Компания National Semiconductor в четверг уже во второй раз снизила прогнозы на третий финансовый квартал (на 25 февраля). Компания прогнозирует прибыль на уровне $0,20-$0,22 на акцию при обороте $475-$

National Semiconductor открыла отделение по продаже полупроводниковых изделий в Израиле Американская компания National Semiconductor открыла отделение по продаже полупроводниковых изделий при своем исследовательском центре в Израиле, сообщила газета Globes. Офис продаж будет заниматься поставкой полупр

Акции National Semiconductor упали на треть после предупреждения о нехватке заказов Производитель компьютерных микросхем - National Semiconductor Corp. - во вторник предупредила партнеров о возможных потерях в 2-м и

NASDAQ упал на 1,41% в связи с проблемами Nortel и National Semiconductor астности, Nortel. Объем торгов вырос до 1,15 млрд. акций на NYSE и 1,85 млрд. на NASDAQ. Падение NASDAQ вызвано снижением котировок акций компаний, производящих микросхемы, и произошло после того как National Semiconductor объявила о своих прибылях за квартал, которые оказались ниже ожидаемых. Добавила волнения инвесторам и одна из ведущих телекоммуникационных и сетевых инфраструктурных ком

National Semiconductor представила новое поколение микросхем "DVD-на-чипе" Компания National Semiconductor Corporation сообщила о создании второго поколения микросхем "DVD-на-чи

National Semiconductor разработала новые I/O устройства для ноутбуков Корпорация National Semiconductor Corporation представила последние разработки в линейке микросхем (LPC)

National Semiconductor закончила 1-й финансовый квартал с неожиданно высокими показателями продаж Производитель микросхем, компания National Semiconductor, сообщила в четверг о неожиданно высоких результатах первого финансового квартала, и в частности о продажах, достигших $149.4 млн. Не принимая во внимание расходы на рест

National Semiconductor приобрела разработчика ЖК-дисплеев Vivid Semiconductor Компания National Semiconductor Corp. приобрела Vivid Semiconductor Inc., которая специализируется на

National Semiconductor и датская RTX Telecom объединились для совместной разработки чипов Bluetooth следующего поколения Компании National Semiconductor Corp. и RTX Telecom A/S (Дания) создали альянс по разработке следующег

National Semiconductor сообщила о результатах 4-го финансового квартала Компания National Semiconductor, один из крупнейших мировых производителей чипов, подвела итоги 4-го финансового квартала. Прибыль составила $134.2 млн. или 68 центов на акцию, а доход вырос до $595.3 м

National Semiconductor объединилась с Liberate Technologies для разработки систем цифрового ТВ Компания National Semiconductor объединилась Liberate Technologies, разработчиком ПО для доставки услуг цифрового телевидения, для совместной разработки новых платформ. Сотрудничество направлено на инте

National Semiconductor и израильская Tower Semiconductor продлили соглашение о сотрудничестве на 2 года , израильский производитель кремниевых пластин, сообщает, что продлила свои партнёрские отношения с National Semiconductor Corp. сроком на два года. По условиям расширенного договора, Tower буд

Metricom и National Semiconductor будут совместно разрабатывать чипы для беспроводной связи Компания Metricom, создатель беспроводного модема Ricochet, заключила договор с National Semiconductor, по условиям которого они будут совместно разрабатывать новые чипы с использование технологии Ricochet. Затем эти чипы могут быть использованы в новых беспроводных сетевы

National Semiconductor Corp. и Vestel создали альянс по разработке Интернет-устройств на основе технологии Geode WebPAD Компании National Semiconductor Corp. и Vestel USA Inc. объединили свои усилия для разработки новых Ин

National Semiconductor лицензировала технологию SuperFlash компании Silicon Storage Technology Компании Silicon Storage Technology Inc. и National Semiconductor Corp. заключили лицензионное соглашение. По условиям соглашения, Natio

National Semiconductor выпустила новую модель чипа Geode Компания National Semiconductor выпустила новую модель недорого, низкоэнергоемкого интегрированного процессора Geode. Он предназначен для использования в сетевых ТВ-приставках и прочих Интернет-устройст

National Semiconductor и Legend открыли совместную лабораторию по развитию информационных устройств Компании National Semiconductor Corporation и Legend Holdings объявили об открытии совместной лаборато

National Semiconductor дебютировала на рынке цифровых камер, представив новый чип для обработки сигналов изображения да следует ждать пополнения линии микросхем цифровой обработки от National. См.также: (10.03) Доход National Semiconductor за третий квартал вырос до $548.9 млн. (03.03) National Semiconduct

Доход National Semiconductor за третий квартал вырос до $548.9 млн. ии за этот период вырос на 9.8% с $500.1 млн. до $548.9 млн. Учитывая очевидные успехи компании, тот факт, что курс ее акций вырос за год в семь раз, не вызывает большого удивления. См.также: (03.03) National Semiconductor выпустила самый миниатюрный USB node-контроллер

National Semiconductor выпустила самый миниатюрный USB node-контроллер Компания National Semiconductor Corporation выпустила новый USB node-контроллер, USBN9603, который на

National Semiconductor будет выпускать Geode WebPAD на базе чипов Lucent Microelectronics Group, отделение компании Lucent Technologies, заключило соглашение с National Semiconductor, согласно которому система-на-чипе Venus от Lucent, будет использована в Интернет устройствах Geode WebPAD от National. Это устройство позволит пользователю осуществить б

National Semiconductor и Wave Systems начинаю разработку аппаратных систем безопасности Компания National Semiconductor анонсировала заключение лицензионного соглашения с Wave Systems направленного на разработку аппаратных средств безопасности для ПК. Компании интегрируют технологию разраб

Прибыль National Semiconductor составила $47,1 млн Компания National Semiconductor Corporation опубликовала итоги первого финансового квартала. Прибыль с

National Semiconductor выпускает компьютер-на-чипе Geode Компания National Semiconductor анонсировала выпуск нового компьютера-на-чипе, Geode SC1400. Этот чип содержит в себе практически все функциональные системы необходимые для таких устройств как ТВ приста

National Semiconductor будет производить чипсеты Via Компании Via и National Semiconductor объявили о подписании соглашения, согласно которому National будет производить чипсеты, разработанные фирмой Via, в том числе чипсеты с 133-МГц системной шиной и поддержи

Убыток National Semiconductor за четвертый квартал составил $40 млн. Компания National Semiconductor подвела итоги четвертого финансового квартала. Убыток составил $40 млн или 24 цента на акцию. За аналогичный период прошлого года убыток составил $69.3 млн или 42 цента н

National Semiconductor и TeleVideo представили терминал TeleCLIENT Компании National Semiconductor и TeleVideo представили новый Windows-терминал TeleCLIENT TC7000. Он был создан TeleVideo и работает на базе интегрированного процессора MediaGX от фирмы National. Его це

National Semiconductor будет поставлять процессоры для телеприставок AOL Компания America Online разместила заказ на поставки микропроцессоров для телеприставок, которые будут использоваться в новой службе интерактивного телевидения компании AOL TV, у компании National Semiconductor. Последняя будет поставлять AOL свой чип MediaGX.