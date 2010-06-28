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Acer eMachines

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.06.2010 Новый неттоп от eMachines

Компания eMachines представила новый неттоп. Модель Mini-e представляет собой компьютер на базе процессора AMD Athlon II Neo с тактовой частотой 1.7 ГГц. В нем установлена видеокарта GeForce 9200, 2 Гб

24.12.2008 Acer Extensa 5630G и eMachines E510: ноутбуки для экономных

дежным или слишком медленным, настолько, что потом пришлось бы купить еще один – подороже. Сегодня мы расскажем о двух ноутбуках Acer, недорогом Extensa 5630G за 25 тысяч рублей и еще более доступном eMachines E510, цена которого немногим больше 13-ти тысяч рублей. Что мы получаем? Итак, что мы теряем и что получаем, приобретая бюджетную модель? Итак, за небольшие деньги мы не получим компа
02.02.2004 Gateway ищет спасение в eMachines

Компания Gateway заявила о приобретении своего конкурента - частной компании eMachines. Общая стоимость сделки составляет около $234.5 млн., из которых $30 млн. Gateway собирается выплатить деньгами, а оставшуюся часть – в виде 50 млн. своих акций. Кроме того, в рамках

04.07.2002 EMachines представит новую линейку ПК к началу осени

Компания eMachines, занимающая в США второе место по объемам продаж ПК через сети магазинов розничных продаж, объявила, что готовятся поставки новой линии доступных персональных компьютеров. ПК, произво
16.04.2002 Конкурентам HP и Compaq на руку их слияние

Прошлым летом производитель компьютерного оборудования, компания eMachines, была на грани разорения - исключена из котировок NASDAQ и широко раскритикована за плохое качество обслуживания покупателей. Продавцы-консультанты склонны были отговаривать клиентов

16.04.2002 Слияние HP и Compaq расчистит дорогу их конкурентам

тную долю американского сектора розничных продаж ПК, что дает шанс на выживание даже самым ранее бесперспективным игрокам этого рынка. Прошлым летом производитель компьютерного оборудования, компания eMachines, была на грани разорения - исключена из котировок NASDAQ и широко раскритикована за плохое качество обслуживания покупателей. Продавцы-консультанты склонны были отговаривать клиентов

15.10.2001 Emachines привлекает покупателей дешевой XP

Компания Emachines из США, собирающая собственные низкобюджетные, или, проще говоря, дешевые "бренднеймы", выпустила в пятницу новую модель ПК за $474 ($399 с учетом скидок). Новый компьютер под кодовым
09.08.2001 Emachines приготовила дешевые компьютеры для американских студентов

Компания Emachines, производящая дешевые компьютеры, сообщила о подготовке большого количества моделей для традиционно насыщенного периода продаж - времени возвращения с каникул студентов и школьников.С
16.02.2001 Microsoft и EMachines прекратят предоставлять скидки на ПК за покупку доступа в интернет

лиентов. В подтверждении этого Microsoft недавно сообщила, что перестанет предоставлять скидку от MSN при подписании трехлетнего договора на доступ в интернет за $21,95 ежемесячно. В четверг компания Emachines заявила, что такой шаг Microsoft даст ей определенное преимущество, однако это временное явление, так как Emachines намерена также прекратить действие своих скидок в третьем кв
31.01.2001 Emachines выпустила новые ПК и снизила цены

В понедельник компания Emachines представила два новых ПК и сообщила о снижении цен на $50 на уже существующие модели. Новый eTower 633is (Celeron 633 МГц) - $399 Новый eMonster 800 (Pentium III 800 МГц, CD, CD-RW) -
21.12.2000 Emachines предупредила о снижении квартальной прибыли

пьютеров, предупредившим о снижении прибыли в четвертом квартале, сообщает CNET. Компания заявила о потерях в размере 19-25 центов на акцию и уменьшении выручки на $120-130 млн. Негативные новости от Emachines появились после того, как практически все ведущие компании компьютерной индустрии, включая Gateway, Apple, Compaq, Intel и Microsoft, объявили о снижении продаж. Компания заявила о на
10.10.2000 eMachines будет производить интернет-устройства для Microsoft

Производитель недорогих компьютеров, компания eMachines, по соглашению с корпорацией Microsoft будет производить устройства для доступа в и
30.06.2000 MSN подписала соглашение с eMachines на разработку недорогих Интернет-компьютеров

Отдел Microsoft, MSN Internet service, подписало соглашение с американской eMachines на разработку недорогих ПК, нацеленных на тех пользователей, которым не требуется вся мощь компьютера, а нужен лишь доступ к сети. Основой устройства будет ОС Windows CE, обычно испол
20.06.2000 Убыток eMachines во втором квартале окажется гораздо больше, чем ожидалось ранее

Компания eMachines объявила, что результаты ее второго квартала окажутся значительно хуже ранее прогнозируемых. Это связано со снижением спроса на ПК на потребительском рынке. Согласно новым данным комп
29.05.2000 Финансовый директор Emachines ушел со своего поста в компанию Swell.com

Объявил о своей отставке Steven Miller, финансовый директор компании Emachines, которая стала одним из крупнейших мировых продавцов ПК благодаря популярным недорогим моделям. Miller займет аналогичный пост в компании Swell.com, он также продолжит выполнение свои
03.05.2000 Emachines запланировала выход на рынок Интернет-устройств
09.03.2000 Apple выиграла дело о запрете выпуска iMac-подобных компьютеров компаниями Daewoo и Emachines

Компания Apple Computer объявила об успешном завершении двух судебных разбирательств с фирмами Daewoo и Emachines по поводу продажи iMac-подобных компьютеров. Дело в том, что, желая воспользоваться огромной популярностью компьютеров iMac, Daewoo начала продажу собственного ПК, E-Power, очень силь
26.01.2000 Добившись рекордных продаж крайне дешевых компьютеров, Emachines начинает борьбу за прибыль

Компания Emachines буквально потрясла весь рынок ПК представив в прошлом году крайне дешевые модели компьютеров. Такая тактика позволила этой молодой и практически никому не известной фирме сразу вырват
21.09.1999 Apple обвинила Emachines в нарушении авторских прав

Компания Emachines, изготовитель дешевых low-end компьютеров, в последние десять месяцев серьезно ослабила позции своего главного и более знаменитого конкурента, Packard Bell. Однако теперь она втянута

23.08.1999 Apple подает в суд на eMachines

Компания Apple Computer подала в суд на фирму eMachines, обвиняя ее в использовании дизайна iMac в ее компьютерах eOne. Это уже второй подобный инцидент. В июле Apple подал в суд на Future Power Technologies, которая также незаконно исполь
12.08.1999 Compaq подает в суд на корейскую фирму Emachines

Compaq подает в суд на корейскую фирму Emachines, производящую дешевые PC, и их учредителей компании Trigem Computer и Korea Data Systems. Compaq утверждает, что Emachines производит и продает модели компьютеров Etower 333cs,
01.07.1999 Компьютеры Emachines будут поставляться с ПО компании AOL

Компания America Online заключила договор с компанией Emachines, производителем недорогих ПК. Согласно договору, компьютеры Emachines будут поставляться вместе с ПО AOL и CompuServe 2000. Финансовые условия договора остались неизвестными.
22.03.1999 Emachines предложила новые модели ПК дешевле $600

Компания Emachines начинает выпуск ПК дешевле $600 качественно нового уровня. Если ранее за эту цену предлагались модели с процессорами Cyrix и дешевыми графическими системами, то теперь компания предла
22.03.1999 Emachines предложила новые модели ПК дешевле $600

Компания Emachines http://www.e4me.com начинает выпуск ПК дешевле $600 качественно нового уровня. Если ранее за эту цену предлагались модели с процессорами Cyrix и дешевыми графическими системами, то те

Публикаций - 71, упоминаний - 72

Acer eMachines и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13184 20
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 20
Acer Group - Acer Inc 2791 18
Dell EMC 5187 14
IBM - International Business Machines Corp 9702 12
HP - Hewlett-Packard 3666 12
Intel Corporation 12830 11
Microsoft Corporation 25795 10
HP Inc. 5890 9
Packard Bell 77 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Lenovo Group 2455 6
Toshiba Corporation 2981 6
eOne Global - eOne Group 9 5
AMD Graphics Product Group - ATI 974 5
Future Power Technologies 9 4
AMD - Advanced Micro Devices 4659 4
Sony 6743 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Fujitsu 2105 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Nvidia Corp 4025 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
Yahoo - CompuServe - CompuServe Information Service, CIS 48 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2187 2
Tech Data 26 2
VAIO 475 2
Best Buy 223 2
Motorola Solutions - Psion 127 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
Юнисерв НТЦ 4 1
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 30 1
TriGem - TriGem Computer - TGSambo 14 1
Everex - Saturn High-Tech Group 15 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 411 1
Hitachi - Хитачи 1502 1
Daewoo 104 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 3
Robertson Stephens 52 1
FleetBoston Financial 13 1
KeyBank - KBCM - KeyBanc Capital Markets - Pacific Crest Securities 17 1
SoftBank Group 285 1
Судебная власть - Judicial power 2508 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2984 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15469 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17009 18
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5511 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22640 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33571 11
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2820 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5712 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18373 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28339 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4457 7
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2085 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14792 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10393 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5922 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13276 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13511 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10613 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4216 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4645 4
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 4
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2063 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1488 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6497 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4184 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2036 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7547 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10725 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6419 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3647 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26362 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1980 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2483 2
DDR - Double data rate 3091 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7950 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8332 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3796 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10028 2
Apple iMac - Серия моноблоков 469 13
Intel Celeron - Серия процессоров 979 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Apple Power Mac 123 3
Acer Asprire Timeline - Acer Timeline 25 3
Apple macOS 2430 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3116 3
Intel x86 - архитектура процессора 2163 3
Microsoft Windows 16916 3
Microsoft Windows XP 2432 3
Microsoft Windows 98 452 3
Apple PowerBook 99 2
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 2
AMD - ATI RAGE - ATI RAGE Mobility 60 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2038 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Apple iPod 1553 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 338 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Intel Pentium III 782 2
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 2
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 2
Apple iBook - ноутбук 71 2
AMD Radeon HD 282 1
Sharp Zaurus - КПК 43 1
Dolby Home Theater 96 1
AMD Phenom 128 1
Microsoft Works Suite 38 1
Fujitsu MFV DeskPower 2 1
Acer Aspire One 83 1
Intel Core Solo 86 1
IBM NetVista 32 1
AMD Mobility Radeon 232 1
AMD Mobility Radeon HD 88 1
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 3
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 2
Kay Roger - Кэй Роджер 38 2
Inouye Wayne - Инойи Уэйн 2 2
Gibbs Alison - Гиббс Элисон 1 1
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 1
Waitt Ted - Вэйтт Тэд 11 1
Miller Michael - Миллер Майкл 10 1
Paoli Karine - Паоли Карин 3 1
Anderson Fred - Андерсон Фред 20 1
Bracelin Brent - Брэйслин Брент - Браселин Брент 5 1
Smith David - Смит Дэвид 40 1
Wong Jim - Вонг Джим 19 1
Efstafiou Andy - Ефстафиу Энди 1 1
Smulders Charles - Смалдерс Чарльз 8 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 1
Мишин Глеб 70 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54815 20
Европа 24981 8
Япония 13814 8
Россия - РФ - Российская федерация 166656 6
Ближний Восток 3157 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19196 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Африка - Африканский регион 3645 4
Китай - Тайвань 4259 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1940 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4207 2
Южная Корея - Республика 7062 2
Азия - Азиатский регион 5927 2
Европа Восточная 3139 2
Европа Западная 1496 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5499 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13831 1
Норвегия - Королевство 1860 1
Америка - Американский регион 2206 1
Канада 5085 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 1
Япония - Токио 1021 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 819 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
Европа Центральная 278 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 87 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27362 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3139 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53596 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6704 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5599 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5120 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2567 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3312 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8504 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5527 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3110 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2016 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2394 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57838 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8264 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7538 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 282 1
Ergonomics - Эргономика 1756 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33851 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18208 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2189 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6186 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6580 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1735 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1643 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3185 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1521 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5888 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1578 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6609 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12334 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1773 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3994 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6187 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5119 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2684 1
CNET Networks - CNET News 1643 4
The Globe and Mail 73 2
Bloomberg 1633 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6102 2
Newsday 47 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
DigiTimes - Издание 1331 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
PC Magazine - PCMag 104 1
MacWorld 134 1
Silicon.com 364 1
IDC - International Data Corporation 4982 7
Gartner - Гартнер 3659 7
PC Data 50 4
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 59 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
IDC EMEA 19 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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