Acer eMachines

Новый неттоп от eMachines Компания eMachines представила новый неттоп. Модель Mini-e представляет собой компьютер на базе процессора AMD Athlon II Neo с тактовой частотой 1.7 ГГц. В нем установлена видеокарта GeForce 9200, 2 Гб

Acer Extensa 5630G и eMachines E510: ноутбуки для экономных дежным или слишком медленным, настолько, что потом пришлось бы купить еще один – подороже. Сегодня мы расскажем о двух ноутбуках Acer, недорогом Extensa 5630G за 25 тысяч рублей и еще более доступном eMachines E510, цена которого немногим больше 13-ти тысяч рублей. Что мы получаем? Итак, что мы теряем и что получаем, приобретая бюджетную модель? Итак, за небольшие деньги мы не получим компа

Gateway ищет спасение в eMachines Компания Gateway заявила о приобретении своего конкурента - частной компании eMachines. Общая стоимость сделки составляет около $234.5 млн., из которых $30 млн. Gateway собирается выплатить деньгами, а оставшуюся часть – в виде 50 млн. своих акций. Кроме того, в рамках

EMachines представит новую линейку ПК к началу осени Компания eMachines, занимающая в США второе место по объемам продаж ПК через сети магазинов розничных продаж, объявила, что готовятся поставки новой линии доступных персональных компьютеров. ПК, произво

Конкурентам HP и Compaq на руку их слияние Прошлым летом производитель компьютерного оборудования, компания eMachines, была на грани разорения - исключена из котировок NASDAQ и широко раскритикована за плохое качество обслуживания покупателей. Продавцы-консультанты склонны были отговаривать клиентов

Слияние HP и Compaq расчистит дорогу их конкурентам тную долю американского сектора розничных продаж ПК, что дает шанс на выживание даже самым ранее бесперспективным игрокам этого рынка. Прошлым летом производитель компьютерного оборудования, компания eMachines, была на грани разорения - исключена из котировок NASDAQ и широко раскритикована за плохое качество обслуживания покупателей. Продавцы-консультанты склонны были отговаривать клиентов

Emachines привлекает покупателей дешевой XP Компания Emachines из США, собирающая собственные низкобюджетные, или, проще говоря, дешевые "бренднеймы", выпустила в пятницу новую модель ПК за $474 ($399 с учетом скидок). Новый компьютер под кодовым

Emachines приготовила дешевые компьютеры для американских студентов Компания Emachines, производящая дешевые компьютеры, сообщила о подготовке большого количества моделей для традиционно насыщенного периода продаж - времени возвращения с каникул студентов и школьников.С

Microsoft и EMachines прекратят предоставлять скидки на ПК за покупку доступа в интернет лиентов. В подтверждении этого Microsoft недавно сообщила, что перестанет предоставлять скидку от MSN при подписании трехлетнего договора на доступ в интернет за $21,95 ежемесячно. В четверг компания Emachines заявила, что такой шаг Microsoft даст ей определенное преимущество, однако это временное явление, так как Emachines намерена также прекратить действие своих скидок в третьем кв

Emachines выпустила новые ПК и снизила цены В понедельник компания Emachines представила два новых ПК и сообщила о снижении цен на $50 на уже существующие модели. Новый eTower 633is (Celeron 633 МГц) - $399 Новый eMonster 800 (Pentium III 800 МГц, CD, CD-RW) -

Emachines предупредила о снижении квартальной прибыли пьютеров, предупредившим о снижении прибыли в четвертом квартале, сообщает CNET. Компания заявила о потерях в размере 19-25 центов на акцию и уменьшении выручки на $120-130 млн. Негативные новости от Emachines появились после того, как практически все ведущие компании компьютерной индустрии, включая Gateway, Apple, Compaq, Intel и Microsoft, объявили о снижении продаж. Компания заявила о на

eMachines будет производить интернет-устройства для Microsoft Производитель недорогих компьютеров, компания eMachines, по соглашению с корпорацией Microsoft будет производить устройства для доступа в и

MSN подписала соглашение с eMachines на разработку недорогих Интернет-компьютеров Отдел Microsoft, MSN Internet service, подписало соглашение с американской eMachines на разработку недорогих ПК, нацеленных на тех пользователей, которым не требуется вся мощь компьютера, а нужен лишь доступ к сети. Основой устройства будет ОС Windows CE, обычно испол

Убыток eMachines во втором квартале окажется гораздо больше, чем ожидалось ранее Компания eMachines объявила, что результаты ее второго квартала окажутся значительно хуже ранее прогнозируемых. Это связано со снижением спроса на ПК на потребительском рынке. Согласно новым данным комп

Финансовый директор Emachines ушел со своего поста в компанию Swell.com Объявил о своей отставке Steven Miller, финансовый директор компании Emachines, которая стала одним из крупнейших мировых продавцов ПК благодаря популярным недорогим моделям. Miller займет аналогичный пост в компании Swell.com, он также продолжит выполнение свои

Apple выиграла дело о запрете выпуска iMac-подобных компьютеров компаниями Daewoo и Emachines Компания Apple Computer объявила об успешном завершении двух судебных разбирательств с фирмами Daewoo и Emachines по поводу продажи iMac-подобных компьютеров. Дело в том, что, желая воспользоваться огромной популярностью компьютеров iMac, Daewoo начала продажу собственного ПК, E-Power, очень силь

Добившись рекордных продаж крайне дешевых компьютеров, Emachines начинает борьбу за прибыль Компания Emachines буквально потрясла весь рынок ПК представив в прошлом году крайне дешевые модели компьютеров. Такая тактика позволила этой молодой и практически никому не известной фирме сразу вырват

Apple обвинила Emachines в нарушении авторских прав Компания Emachines, изготовитель дешевых low-end компьютеров, в последние десять месяцев серьезно ослабила позции своего главного и более знаменитого конкурента, Packard Bell. Однако теперь она втянута

Apple подает в суд на eMachines Компания Apple Computer подала в суд на фирму eMachines, обвиняя ее в использовании дизайна iMac в ее компьютерах eOne. Это уже второй подобный инцидент. В июле Apple подал в суд на Future Power Technologies, которая также незаконно исполь

Compaq подает в суд на корейскую фирму Emachines Compaq подает в суд на корейскую фирму Emachines, производящую дешевые PC, и их учредителей компании Trigem Computer и Korea Data Systems. Compaq утверждает, что Emachines производит и продает модели компьютеров Etower 333cs,

Компьютеры Emachines будут поставляться с ПО компании AOL Компания America Online заключила договор с компанией Emachines, производителем недорогих ПК. Согласно договору, компьютеры Emachines будут поставляться вместе с ПО AOL и CompuServe 2000. Финансовые условия договора остались неизвестными.

Emachines предложила новые модели ПК дешевле $600 Компания Emachines начинает выпуск ПК дешевле $600 качественно нового уровня. Если ранее за эту цену предлагались модели с процессорами Cyrix и дешевыми графическими системами, то теперь компания предла