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Tech Data


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Fork-Tech запускает Data Platform — единое пространство для аналитики бизнеса 1
24.03.2021 Hewlett Packard Enterprise меняет работу с гибридным облаком 1
30.11.2020 Apple много лет обманывала всех пользователей iPhone. Теперь ей грозит гигантский штраф 1
20.08.2019 Acronis выпустил новую версию True Image с поддержкой автоматического резервного копирования по правилу «3-2-1» 1
16.10.2018 Commvault представила новые устройства HyperScale Appliance с увеличенной емкостью 1
16.12.2016 Cisco закрывает провальный проект стоимостью в миллиард долларов 1
29.09.2014 HP анонсировала обновленную платформу для партнеров HP Unison 1
04.04.2007 eEye уволила исполнительного директора 1
08.11.2006 Intel готовит софтверный пакет для SME-блоггеров 1
23.08.2006 Чистый убыток Tech Data увеличился в 5,5 раза 1
23.11.2005 Чистый убыток Tech Data за 9 месяцев 2005 г. составил $2,9 млн. 1
24.10.2003 Вендоры и дистрибьюторы ИТ разыгрывают региональную карту 1
27.11.2002 NASDAQ: трудности биотехнологических компаний плохо отразились на индексе 1
27.11.2002 NASDAQ: неуверенность американских потребителей и трудности биотехнологических компаний плохо отразились на индексе 1
19.08.2002 NASDAQ: удачная неделя для рынка 1
15.10.2001 Soyo анонсировала материнскую плату с UDMA-133 1
07.08.2000 Новые компьютеры Apple iMac и PowerMac G4 Cube стали дефицитом в США 1
23.06.2000 Apple провела разбиение акций 2:1 1
20.04.2000 Apple сообщила о квартальной прибыли в $160 млн. и о сплите акций 1
20.03.2000 Apple заключила дистрибьюторское соглашение с Tech Data 1
15.12.1999 К Nasdaq 100 Index присоединятся 15 новых компаний 1
03.02.1999 Tech Data подвела предварительные итоги четвертого квартала 1
20.11.1998 Novell Inc. подписала соглашение с Intuit Inc. о поставках совместного решения для малых предприятий 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Tech Data и организации, системы, технологии, персоны:

Ingram Micro 54 7
Apple Inc 12308 5
Cisco Systems 5165 4
HP Inc. 5722 3
IBM - International Business Machines Corp 9480 3
Canalys 234 2
Dell EMC 5054 2
Intel Corporation 12339 2
AMD Graphics Product Group - ATI 957 2
Openwave Systems 16 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
Semtech 18 2
Biogen - Байоджен Айдек 16 2
Acronis - Акронис 451 1
Commvault 176 1
Samsung Electronics 10395 1
Huawei 4042 1
Xiaomi 1834 1
Sony 6578 1
ESG - Enterprise Strategy Group 246 1
Motorola Solutions 104 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 819 1
Microsoft Corporation 24908 1
Google LLC 11993 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
Broadcom - VMware 2411 1
Amazon Inc - Amazon.com 3056 1
LG Electronics 3642 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Nvidia Corp 3584 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 1
AMD - Advanced Micro Devices 4328 1
Oracle Corporation 6765 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 532 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
Daewoo 102 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 2
Prudential Financial 52 2
Merrill Lynch 433 2
IDEC Pharmaceuticals 2 2
Cowen - SG Cowen 66 2
101Hotels.com 456 2
OpenView Venture Partners 4 1
Barnes & Noble 129 1
Bombardier Inc 26 1
The Home Depot Inc 64 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Williams Sonoma 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 1
AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - The Italian Competition Authority 1 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22018 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16341 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5419 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14688 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 792 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7624 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16427 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14143 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11481 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4138 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17448 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1630 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4012 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2992 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12650 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1480 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1563 1
OpenStack 513 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1407 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6486 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4691 1
DDR - Double data rate 2817 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10150 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 680 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1705 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1041 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13097 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9906 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5994 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12990 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7867 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 735 1
Apple iMac - Серия моноблоков 461 3
Apple PowerBook 99 3
Apple macOS 2130 2
Apple iBook - ноутбук 71 2
Acer eMachines 70 2
Apple iPhone 6 4863 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7189 1
Acronis True Image 96 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 17 1
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 24 1
Commvault Remote Office Appliance 2 1
Acronis CyberFit 3 1
Cisco Intercloud Fabric 2 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
Microsoft Windows 15986 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1366 1
HPE GreenLake 53 1
AMD Duron 121 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
IBM IntelliStation 33 1
eEye Digital Security - eEye Retina 45 1
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 1
Apple Power Mac 30 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 203 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
HPE Certified - HPE Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
SUSE Linux 202 1
HPE Ezmeral 4 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 1
Acronis Data Protection Platform - Acronis Active Protection - Acronis Ransomware Protection 19 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
HP Certified - HP Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - HP ServiceOne - HP PartnerOne 43 1
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Equinix Platform - Equinix Carrier Ethernet Exchange - Equinix IX - Equinix Internet Exchange - Equinix IBX - Equinix International Business Exchange - Equinix Fabric - Equinix Cloud Exchange 8 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 533 1
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Белоусов Сергей 244 1
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 1
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 1
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 1
Smith Andrew - Смит Эндрю 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Солонин Виталий 89 1
Сидоров Константин 14 1
Герасимов Николай 3 1
Шелобков Алексей 37 1
White Keith - Уайт Кит 10 1
Паршин Константин 63 1
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 1
Бороздин Дмитрий 6 1
Arafeh Kamal - Арафех Камаль 3 1
Neal Cheryl - Нил Черил 1 1
Лата Вадим 2 1
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 1
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 1
Brown Ross - Браун Росс 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 8
Южная Корея - Республика 6745 3
Европа 24422 3
Россия - РФ - Российская федерация 150298 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
Япония 13388 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4108 1
Америка Южная 860 1
Германия - Федеративная Республика 12803 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 1
Китай - Тайвань 4059 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1622 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 280 1
Европа Центральная 275 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 1
Италия - Итальянская Республика 4391 1
Франция - Французская Республика 7911 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 7
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1253 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7077 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 1
Кодекс защиты потребителей Италии 1 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1452 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 735 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1782 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 1
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 900 1
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Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1315 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3614 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1387 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1202 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1298 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2003 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1011 1
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 22 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
Dow Jones - MarketWatch 333 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5960 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11323 2
MacWorld 133 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
Wired - Издание 238 1
CRN 47 1
Internet Stock Report 994 3
Bear Stearns 79 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Thomson Financial - Thomson First Call 384 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Fortune Global 500 286 1
S&P 500 560 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 651 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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