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Acronis Data Protection Platform Acronis Active Protection Acronis Ransomware Protection Acronis Total Protect

СОБЫТИЯ

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13.08.2025 «Хайстекс» и Nubes заключили соглашение о сотрудничестве 1
24.06.2025 Защита от программ-вымогателей (Ransomware) с Хайстекс Акура 1
20.08.2019 Acronis выпустил новую версию True Image с поддержкой автоматического резервного копирования по правилу «3-2-1» 1
25.04.2019 Acronis открывает разработчикам ранний доступ к Acronis Cyber Platform 1
29.03.2019 Исследование Acronis: потери данных пользователями выросли на 30% за год 1
24.12.2018 Google Virustotal использует Acronis PE Analyzer для борьбы с вредоносным ПО 1
23.11.2018 Acronis разработал новую технологию защиты от скрытого криптомайнинга 1
23.08.2018 Acronis представила юбилейную версию True Image 2019 с технологией защиты от программ-вымогателей 1
27.07.2018 Acronis объявил о начале технологического партнерства с футбольным клубом Arsenal 1
03.04.2018 Acronis стал технологическим партнером по защите данных для команды Формулы-1 Sahara Force India 1
30.03.2018 Acronis оценил ущерб от программ-вымогателей в ближайший год в 11,5 миллиардов долларов 3
25.01.2018 Acronis выпустил бесплатную защиту от программ-вымогателей с 5 ГБ бесплатного места в облаке 2
25.01.2018 Acronis представила бесплатное ПО для защиты от программ-вымогателей на базе ИИ 3
18.10.2017 Acronis представила платформу облачных сервисов Acronis Data Cloud 1
31.05.2017 Вышла новая версия Acronis Backup для защиты инфраструктур любого размера 1
12.04.2017 Acronis True Image 2017 New Generation защищает от атак программ-вымогателей 1
10.04.2017 Acronis открыла новый офис в Санкт-Петербурге 1
31.03.2017 Инфографика Acronis: пользователи не подготовлены к новым кибер-угрозам 1
02.03.2017 Acronis Backup 12 обзавелся поддержкой резервного копирования Microsoft Office 365 2
19.01.2017 Acronis представила новую версию ПО для защиты данных Acronis True Image 2017 New Generation 1
14.07.2015 Acronis представила новую облачную платформу по защите данных 1

Публикаций - 22, упоминаний - 28

Acronis Data Protection Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Acronis - Акронис 492 20
Broadcom - VMware 2636 4
Microsoft Corporation 25917 3
Hystax - Хайстекс 28 3
Nubes - Нубес 78 2
Meta Platforms - Facebook 4640 2
Softline - Софтлайн 3832 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
OpenText - Carbonite - EVault 12 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 76 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 55 1
Центр открытых разработок - OpenYard 97 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 46 1
Orion soft - Орион софт - 365 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 35 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 253 1
Open-Xchange - Netline Internet Service 16 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 1
Oracle Corporation 7126 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 835 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3262 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1465 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 524 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 1
Рексофт - Reksoft 496 1
Dropbox 530 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1122 1
Код Безопасности 827 1
Linx - Связь ВСД 163 1
Ponemon Institute 86 1
ESG - Enterprise Strategy Group 270 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 359 1
Ethereum Foundation 6 1
Google LLC 12847 1
Cloudjumper 3 1
Tech Data 26 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Болид НВП - Bolid 104 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 94 1
101Hotels.com 456 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 24 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 635 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 307 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот - ФосАгро Транс - ФосАгро Маркетинг 219 1
Sahara Force India - Сахара Форс Индия 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5916 2
Судебная власть - Judicial power 2539 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 603 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1220 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1626 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6948 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14543 14
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 11
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1448 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18502 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5360 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 8
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 855 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6762 6
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 761 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10935 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1680 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28722 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8073 5
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Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 815 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2643 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2084 2
Кибербезопасность - Proactive Protection, Proactive Defense, Proactive cyber defence - Проактивная защита - Превентивная защита 59 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13664 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3187 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8581 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27316 2
Microsoft Windows 17086 11
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery - Acronis Backup & Security - Acronis Disaster Recovery - Acronis Recovery Expert - Acronis Instant Restore - Acronis Instant Recovery - Acronis Nonstop Backup 90 9
Acronis True Image 97 9
Linux OS 11744 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3131 4
Microsoft Office 365 1058 4
Google Android 15414 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 308 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 695 3
Hystax Acura - Хайстекс Акура 25 3
Acronis Notary 5 3
Acronis vmFlashback 6 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1873 2
Apple iOS 8679 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 527 2
Microsoft Azure 1535 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1818 2
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 126 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1711 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 2
Acronis Survival Kit 1 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 267 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 211 1
Acronis Universal Restore 15 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 163 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 692 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1088 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7737 1
Apple iPad 4033 1
Новые облачные технологии - МойОфис 975 1
Microsoft Office 4255 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1681 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1040 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 328 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1245 1
Microsoft Outlook 1511 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1742 1
Белоусов Сергей 256 8
Zanni John - Занни Джон 11 3
Протасов Станислав 37 3
Масленников Денис 19 2
Уласень Сергей 2 1
Густман Евгений 4 1
Westerwelle Robert - Вестервель Роберт 1 1
Шукевич Александр 6 1
Галушкин Олег 182 1
Касперский Евгений 338 1
Гребенников Николай 33 1
Мельников Олег 5 1
Бутерин Виталий 30 1
Магдануров Гайдар 23 1
Бадаев Алексей 40 1
Слеби Джеймс 1 1
Степаненко Василий 50 1
Smith Andrew - Смит Эндрю 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 5
Сингапур - Республика 1974 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 3
Германия - Федеративная Республика 13325 2
Болгария - Республика 803 2
Европа 25062 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 1
Азия - Азиатский регион 5970 1
Япония 13874 1
Беларусь - Белоруссия 6391 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 707 1
Франция - Французская Республика 8219 1
Великобритания - Лондон 2438 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1037 1
Испания - Королевство 3858 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1860 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 800 1
США - Аризона 550 1
Великобритания - Сильверстоун 7 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3916 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12154 3
Английский язык 7097 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7635 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6928 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11574 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1397 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12497 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1065 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3347 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 230 1
Спорт - Футбол - Football - Soccer 782 1
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки, автодром, мотодром 238 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3834 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6920 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4092 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3827 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27827 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5710 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1263 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2807 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2193 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11811 1
IDC - International Data Corporation 5004 3
AV-Test Institute 41 3
IDC Russia - IDC Россия 183 2
MRG Effitas 2 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 54 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 340 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 616 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 248 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 58 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
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