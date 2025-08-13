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Acronis Data Protection Platform Acronis Active Protection Acronis Ransomware Protection Acronis Total Protect
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Acronis Data Protection Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 2
|Белоусов Сергей 256 8
|Zanni John - Занни Джон 11 3
|Протасов Станислав 37 3
|Масленников Денис 19 2
|Уласень Сергей 2 1
|Густман Евгений 4 1
|Westerwelle Robert - Вестервель Роберт 1 1
|Шукевич Александр 6 1
|Галушкин Олег 182 1
|Касперский Евгений 338 1
|Гребенников Николай 33 1
|Мельников Олег 5 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Магдануров Гайдар 23 1
|Бадаев Алексей 40 1
|Слеби Джеймс 1 1
|Степаненко Василий 50 1
|Smith Andrew - Смит Эндрю 2 1
|IDC - International Data Corporation 5004 3
|AV-Test Institute 41 3
|IDC Russia - IDC Россия 183 2
|MRG Effitas 2 1
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