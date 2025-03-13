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Softline Цифровые Решения Axoft Алькор ПАК

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.03.2025 Axoft создал конфигуратор ПАКов по направлениям виртуализации, СУБД, бэкапирования, ИБ 1
25.11.2024 Axoft представляет ПАК «Алькор» на базе решений «Гравитон», «Группы Астра» и «Лаборатории Касперского» 1
12.08.2024 Axoft создал программно-аппаратный комплекс для модернизации инфраструктуры образовательных организаций 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 422 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5564 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 487 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2943 1
Норси-Транс - НТ 137 1
Intel Corporation 12754 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13595 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2030 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5058 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 749 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 233 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27953 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10187 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3172 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1040 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17883 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6630 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 746 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14090 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4326 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3126 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 314 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 228 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 53 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 187 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 57 1
НКТ - Р7-Команда 27 1
Ideco NGFW 46 1
НКТ - Р7-Сервер 1 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 348 1
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Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 130 1
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Вяльятага Николай 3 1
Савченко Константин 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 2
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