Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Цифровые Решения Axoft Алькор ПАК
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3786 1
|Усова Марина 26 1
|Ким Олег 19 1
|Хвостова Юлия 7 1
|Черняков Никита 2 1
|Фильченков Александр 38 1
|Вяльятага Николай 3 1
|Савченко Константин 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.