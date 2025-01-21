Т1 Иннотех Мирион
«Мирион» – платформа графовой аналитики, разработанная Группой «Иннотех» для решения таких актуальных задач финансового сектора, как проведение качественного скоринга клиента, снижения рисков мошеннических операций и оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков. Инструмент отслеживает юридические, экономические и бенефициарные связи, анализирует гипотезы о мошеннических схемах и помогает выявлять подозрительные данные.
Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Кулик Вадим 180 1
|Гредников Дмитрий 2 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
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