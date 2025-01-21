«Мирион» – платформа графовой аналитики, разработанная Группой «Иннотех» для решения таких актуальных задач финансового сектора, как проведение качественного скоринга клиента, снижения рисков мошеннических операций и оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков. Инструмент отслеживает юридические, экономические и бенефициарные связи, анализирует гипотезы о мошеннических схемах и помогает выявлять подозрительные данные.