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Т1 Иннотех Мирион


«Мирион» – платформа графовой аналитики, разработанная Группой «Иннотех» для решения таких актуальных задач финансового сектора, как проведение качественного скоринга клиента, снижения рисков мошеннических операций и оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков. Инструмент отслеживает юридические, экономические и бенефициарные связи, анализирует гипотезы о мошеннических схемах и помогает выявлять подозрительные данные.


21.01.2025 ИТ-холдинг «Т1» расширяет сеть партнеров-дистрибьюторов в области ИИ и Big Data 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
22.12.2023 Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений 1
14.04.2023 Экономический эффект цифровой трансформации ВТБ составил более 300 млрд рублей 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Иннотех 178 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 2
Ростелеком 9703 2
8213 2
Новые облачные технологии (НОТ) 445 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 2
Код Безопасности 616 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Yandex - Яндекс 7343 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Oracle Corporation 6688 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Atlassian 118 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 269 1
Beorg - Биорг 112 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Кварта ВК - Quarta 12 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 1
Infracode - Инфракод 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Microsoft Corporation 24628 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром нефть 618 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Почта России ПАО 2112 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3157 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 2
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4979 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 2
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Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 69 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17064 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 350 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 918 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 2
VK Teams 66 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
IBM DB2 371 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 105 1
Kaspersky OS 124 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 208 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Atlassian - Confluence 113 1
BellSoft - LiberCat 46 1
VK Assistant 6 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
VK WorkMail - Почта+ 22 1
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 10 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
NitrosData - NitrosBase SQL 3 1
ITFB Easydoc 19 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 1
Beorg Smart Vision 34 1
Brain4Net B4N SD-WAN Transport 4 1
StormWall Anti-Ddos 2 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
Content AI - ContentCapture 27 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Кулик Вадим 180 1
Гредников Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Казахстан - Республика 5527 1
Сингапур - Республика 1849 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Экономический эффект 1067 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2288 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1946 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2640 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1190 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 700 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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