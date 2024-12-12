Гредников Дмитрий
|12.12.2024
|«Омега.С» представила HCM-платформу для российского рынка 1
|22.12.2023
|Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений 1
Гредников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
|Т1 Иннотех 178 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
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