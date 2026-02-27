Разделы

Т1 Иннотех ОРИКС Сервис сравнительной аналитики по операционному риску


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.02.2026 Компанию по разработке ИТ-решений «Т1 Иннотех» возглавил Андрей Гулидин 1
21.10.2024 Холдинг «Т1» разработал комплексное решение по управлению операционными рисками для банков 1
30.09.2024 «Т1 Иннотех»: российские банки из-за операционных рисков теряют вдвое меньше, чем иностранные 1
19.06.2024 «Т1 Иннотех» расширяет возможности сервиса сравнительной аналитики по операционному риску ОРИКС 1
22.12.2023 Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Иннотех 206 4
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 77 1
Microsoft Corporation 25359 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 240 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5353 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12419 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5973 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 1
Стандартизация - Standardization 2254 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 885 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 205 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2711 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1592 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12137 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3581 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6025 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4636 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1132 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13084 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3208 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2856 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5924 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8847 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Т1 Иннотех - Мирион 6 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1559 1
Гулидин Андрей 13 1
Степаненко Сергей 3 1
Гредников Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10545 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 739 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1826 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6357 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7323 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3736 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6988 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4276 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3775 1
