Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Гулидин Андрей



18.12.2024 «T1 Иннотех» представляет «Мапиус», платформу для управления API 1
11.11.2024 Холдинг «Т1» расширил возможности платформы «Оазис» в области управления устойчивым развитием 1
30.09.2024 «Т1 Иннотех»: российские банки из-за операционных рисков теряют вдвое меньше, чем иностранные 1
04.07.2023 Продана ИТ-«дочка» банка «Открытие» с 800 программистами 1
13.03.2023 Группа «Иннотех» объявила о назначении Андрея Гулидина на должность заместителя генерального директора 2
12.11.2020 Nexign выводит на рынок решение Instant BSS для ускорения запуска новых бизнес-направлений в области мобильной связи 1
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома» 1
04.06.2020 Экс-глава департамента по работе с клиентами Nexign назначен коммерческим директором 3
28.01.2020 Nexign и Tele2 завершили проект внедрения системы автоматизации расчетов с партнерами 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Гулидин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Иннотех 178 5
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 4
ИКС 318 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МегаФон 8805 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Amdocs 132 1
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 49 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 13 1
Т1 - Дискавери лабс 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
MarTech - PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 32 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 594 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
Интерконнект 87 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 194 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
МегаФон - Nexign Instant BSS 1 1
МегаФон - Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 5 1
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Monetisation Suite 3 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 136 1
Т1 Иннотех - ОРИКС - Сервис сравнительной аналитики по операционному риску 4 1
Князев Александр 14 1
Горьков Игорь 19 1
Волынкин Алексей 7 1
Нартов Максим 18 1
Зуфаров Алишер 1 1
Манкос Юлия 11 1
Голицын Сергей 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Азия - Азиатский регион 5528 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Forbes - Форбс 817 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще