Гулидин Андрей
Гулидин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Князев Александр 14 1
|Горьков Игорь 19 1
|Волынкин Алексей 7 1
|Нартов Максим 18 1
|Зуфаров Алишер 1 1
|Манкос Юлия 11 1
|Голицын Сергей 26 1
|Forbes - Форбс 817 1
|Analysys Mason - Mason Communications 27 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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