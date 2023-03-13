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Группа «Иннотех» объявила о назначении Андрея Гулидина на должность заместителя генерального директора

Группа «Иннотех» (входит в Группу «Т1»), поставщик решений для цифровизации бизнеса, сообщила о назначении Андрея Гулидина заместителем генерального директора, а также директором департамента по развитию бизнеса.

Андрей сфокусируется на масштабировании бизнеса Группы «Иннотех», а также будет отвечать за взаимодействие с партнёрами и расширение присутствия компании на международном рынке. Об этом CNews сообщили представители «Иннотех».

«Мы в “Иннотех” стремимся, чтобы наши разработки не только приходили на смену решениям западных поставщиков, которые покинули российский рынок, но и предвосхищали новые потребности финтех-отрасли. Поддерживая взаимопонимание и диалог с нашими партнерами, мы предлагаем рынку наиболее продвинутые решения для цифровой трансформации банковского сектора. Уверен, что благодаря профессиональной и слаженной работе нашей команды технологии “Иннотех” будут становиться все более востребованными, в том числе на международной арене. Со своей стороны, я приложу все усилия для осуществления поставленных перед компанией задач», – сказал Андрей Гулидин.

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Андрей Гулидин

Андрей Гулидин присоединился к группе «Иннотех» в 2021 г. в роли заместителя директора департамента по развитию бизнеса, имея более 20 лет опыта работы в компаниях по разработке ПО. Андрей хорошо знает потребности финтех и ИТ-компаний, ориентируется в тенденциях отрасли, имеет опыт управления крупными локальными и зарубежными проектами.

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Безопасность

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Группа «Иннотех» (входит в группу «Т1») — российская ИТ-компания. С 2020 г. разрабатывает решения для цифровизации бизнеса. «Иннотех» выстраивает партнерские отношения с компаниями финансового сектора, предлагая им комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, финтех-продукты, системы работы с большими данными. «Иннотех» выполняет на заказ технологические проекты любой сложности.

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