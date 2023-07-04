Продана ИТ-«дочка» банка «Открытие» с 800 программистами

Холдинг «Т1» приобрел компанию «Дискавери лабс». В эту компанию перешли из банка «Открытие» сотни ИТ-специалистов для разработки специализированного ПО. В конце 2022 г. «Открытие» купил ВТБ.

«Т1» выкупила ИТ-«дочку» «Открытия»

Как выяснил CNews, группа «Т1» приобрела ИТ-«дочку» банка «Открытие» — «Дискавери лабс». Сейчас в компании работает около 800 разработчиков, аналитиков и других специалистов, переведенных в конце 2022 г. из ИТ-подразделения банка «Открытие».

«Дискавери лабс» позиционирует себя как центр разработки ПО группы «Открытие». В конце 2022 г. ВТБ приобрел банк «Открытие» за 340 млрд руб., писал Forbes.

Это не первый финтех-разработчик, который переходит под управление «Т1». Компании также принадлежит группа «Иннотех» — разработчик ПО для цифровизации банковской отрасли. В январе 2022 г. ВТБ объявила о переводе своего ИТ-подразделения в компанию «Иннотех».

В апреле 2023 г. после наступления специальной военной операции и последующих за ней санкций ВТБ продал свою долю (30,5%) в ООО «Т1» ООО УК «Нрк-Капитал (Эссет менеджмент)». Сейчас остальные 69,4% принадлежат ООО «Сирокко технолоджи» и 0,1% — Юлии Манкос, следует из базы «Контур.фокус».

«Холдинг “Т1” приобрел “Дискавери Лабс” для усиления экспертизы в создании финтех-решений для российского рынка, в частности, сделка позволит расширить портфель продуктов и усилить команду», — рассказал CNews представитель холдинга.

Чем занимается «Дискавери»

Сотрудники «Дискавери лабс» разрабатывают решения для цифровой трансформации в финансовых организациях. Компания специализируется на роботизированных системах, создании систем обработки больших объемов данных, машинном обучении и искусственном интеллекте.

Новая «дочка» «Т1» разработала программный продукт для микросервисных платформ, предназначенный для разграничения и контроля доступа к данным под названием «Мицелий». Он помогает контролировать доступ к данным, включая данные, составляющие служебную и банковскую тайну.

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«Дискавери лабс» является резидентом «Сириуса» и входит в список аккредитованных ИТ-компаний Минцифры.

Выручка «Дискавери лабс» и «Т1»

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Дискавери лабс» образована 29 апреля 2022 г. в поселке Сириус (федеральная территория у г. Сочи). Гендиректором компании выступает Андрей Гулидин. С июля 2022 г. 99,9% долей компании принадлежали банку «Открытие». В конце июня ее выкупила «Т1». Оставшийся 0,1% принадлежит Гулидину.

Выручка «Дискавери лабс» по итогам 2022 г. составила 443,2 млн руб. при чистой прибыли 62,8 млн руб., следует из «Контур.фокуса».

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Примечательны финансовые показатели холдинга «Т1». По итогам 2022 г. оборот компании достиг 166,7 млрд руб. с НДС, увеличившись на 90% (в 2021 г. — 87,7 млрд руб.). В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), ПРО («продукты и партнерства»), «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».

В мае 2023 г. стало известно о планах Минпромторга предоставить холдингу субсидию на разработку ПО. Размер поддержки на ближайшие пять лет составит 2,5 млрд руб. Компания планирует к этому сроку разработать продукт класса CAE (Computed Aided Engineering) для автоматизации инженерных расчетов.