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«Т1 Иннотех» представил отечественную службу каталогов

Решение, выполненное полностью на импортонезависимом стеке, предназначено для управления корпоративным ИТ-ландшафтом в крупных компаниях и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Продукт зарегистрирован в Едином реестре российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Т1 Иннотех».

Команда «Т1 Иннотех» обеспечивает бесшовный переход с зарубежного Active Directory на отечественную службу каталогов «Эллес» за счет реализованных алгоритмов, аналогичных тем, которые используются в Microsoft. Продукт совместим с основными операционными системами: среди них — отечественные лидеры Linux и Windows. Программное обеспечение поддерживает возможности и функциональность, необходимую российским заказчикам, в том числе такие важные возможности как KDC (Key Distribution Center), KCC (Knowledge Consistency Checker), ISTG (Inter-Site Topology Generator), Global Catalog, субдомены, работу в доменах функционального уровня 2012 R2 и 2016, кастомные DNS-партиции, многосторонние доверительные отношения между доменами.

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«После ухода зарубежных вендоров российские компании столкнулись со сложностями в обслуживании ИТ-систем, в том числе в сегменте решений для управления ИТ-инфраструктурой. Спрос на бесшовную миграцию на отечественное инфраструктурное ПО, в том числе службу каталогов, растет, а законодательные инициативы, направленные на формирование технологического суверенитета, усиливают его. По оценкам экспертов, в 2025 году российский рынок данного класса ПО вырос более чем 25%. — сказал Андрей Гулидин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Т1 Иннотех». — Нашей команде удалось своевременно ответить на запрос рынка и реализовать ключевую функциональность Microsoft AD в полностью отечественном решении».

Служба каталогов «Эллес» входит в группу программных продуктов «Инфраструктурные решения», направленных на построение, управление и развитие ИТ-инфраструктуры компании. В данную группу также входят два продукта: служба управления конфигурациями «Осмакс» и система управления контентом «Конвейер внешних сайтов». «Инфраструктурные решения» формируют единый технологический контур и обеспечивает сквозное управление ключевыми компонентами ИТ-системы компании.

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