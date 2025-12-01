Больше половины российских разработчиков электроники продолжают работать на зарубежных САПР

Российские производители электроники неохотно переходят на отечественные САПР. Больше половины предприятий продолжают использовать иностранное ПО.



Иностранный софт преобладает

К 2025 г. отечественные системы автоматизированного проектирования (САПР) используют только 39% радиоэлектронных предприятий в России. Еще 61% продолжает работать на иностранном софте, приводят «Ведомости» данные заместителя директора департамента цифровых технологий Минпромторга Ивана Кузьменко, полученные в результате опроса 31 организации.

Долю в 50% превышают только российские ERP-системы (73%), используемые для управления финансами и логистикой, и CAM (60%, компьютерная поддержка изготовления). К САПР, как правило, относят также BIM (технологии информационного моделирования), PLM и MES (контроль над данными об изделиях), CAD (компьютерная поддержка проектирования).

Такое ПО используется в сферах промышленности и инженерии, в том числе в строительной, микроэлектронной и оборонной отраслях. Без подобных систем невозможно создать ни одно промышленное производство, которое бы выпускало ведущую промышленную продукцию, подчеркнул Кузьменко.

Затраты на внедрение

Причины использования зарубежного прикладного ПО САПР в российской радиоэлектронике кроются в немалой доле «железа», произведенного на Западе и в Юго-Восточной Азии. Для совместимости софта с электроникой используются решения тех же стран, считает заместитель генерального директора по науке АО «Сисофт девелопмент» (входит в ГК «Сисофт») Михаил Бочаров.

Autodesk Без САПР невозможно создать ни одно промышленное производство

Основная доля затрат при внедрении PLM-систем на предприятиях радиоэлектронной отрасли приходится на инфраструктуру (56% от общих затрат на ИT), по данным Минпромторга. На интеграцию уходит еще 23%. Расходы на миграцию данных составляют всего 10%, на обучение сотрудников - 9%, на лицензии - 2%.

Стоимости внедрения — около 300 млн руб. плюс ежегодные расходы на поддержку (около 45 млн руб). По времени оно занимает в среднем от одного до трех лет, отметил Кузьменко.

Ипортозамещение в планах

Доступ россиян к иностранным САПР после 24 февраля 2024 г. оказался затруднен. Ключевые зарубежные разработчики САПР (Аutodesk, Siemens DIS, Dassault Systemes Solidworks,PTC, Ansys, Graphisoft, Altium) поддержали антироссийские санкции и решили покинуть наш рынок, прекратив продажу новых лицензий и поддержку действующих. Однако российские предприятия продолжили пользоваться иностранными САПР, отдавая предпочтение пиратскому ПО.

Есть компании, которые сами разрабатывают для себя решения, но такой тренд Кузьменко назвал «не очень хорошим стимулом», так как другие предприятия в отрасли не могут его использовать или переиспользовать. Например, по его информации, MES-решения применяют 64% радиоэлектронных предприятий и зачастую собственной разработки.

Сейчас необходимо доработать соответствующие необходимые решения для критически важных функционалов отрасли. Основная цель — перевод не менее 90% российских дизайн-центров на отечественные инструменты САПР, сказал Кузьменко.

Как выяснил CNews, Минпромторг выделил 19 млн руб. на проверку работ по созданию и развитию инструментов САПР для изделий микроэлекроники. Тендер в формате открытого конкурса был опубликован 30 апреля 2025 г. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2026 г.

Ведомство разработало «дорожную карту» по развитию российских САПР до 2030 г. К 2030 г. планируется продать 2,6 тыс. единиц ПО. Совокупная выручка от реализации 12 направлений САПР должна достичь 7,2 млрд руб., из них 3,6 млрд руб. — выручка за программы для разработки микросхем.