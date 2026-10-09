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Nemetschek Graphisoft

Nemetschek - Graphisoft

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.10.2026 Бесплатный «убийца» AutoCAD выложен в открытый доступ 1
01.12.2025 Больше половины российских разработчиков электроники продолжают работать на зарубежных САПР 1
14.06.2024 Российские САПР закупаются впустую. Бизнес влюбился в пиратский иностранный софт и не спешит от него отказываться 1
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 1
24.10.2017 Николай Фокин -

Все больше и больше клиентов переносят в облако критичные приложения

 1
07.09.2017 ActiveCloud предоставила учебному центру Softline облачную ИТ-инфраструктуру 1
14.11.2016 Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk 1
02.04.2015 «Аскон» начал демпинговую войну, вооружившись «принципиально новым строительным САПР» 1
15.01.2015 «Аскон» начал битву с заграницей с «принципиально новым строительным САПР» 1
31.05.2013 ИТ для стройки: масса потребностей, минимум инструментов 1
21.02.2012 Украинская милиция возбудила дело против пользователя файлообменника EX.UA 1
02.02.2012 Пользователей украинского файлообменника EX.UA могут привлечь к ответственности 1
31.01.2012 Милиция закрыла крупнейший файлообменник Украины EX.UA 1
22.12.2011 В Венгрии открыли первый в мире памятник Стиву Джобсу 1
31.03.2008 Softline поставила ПО Autodesk и Graphisoft для «ПроектСервиса» 1
31.05.2007 ERP + PLM: слияние неизбежно 2
14.08.2003 Consistent Software победил в тендере администрации Калининградской области 1
25.03.2002 SoftLine открыла специализированное подразделение САПР 1
13.12.2001 "Форвард Технологии" анонсировала новое стратегическое направление своей деятельности 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Nemetschek и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 640 13
Microsoft Corporation 25883 8
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 489 7
Softline - Софтлайн 3808 4
Oracle Corporation 7111 4
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - СиСофт ГК - CSoft Group 130 4
9717 3
Adobe Systems 1608 3
Renga Software - Ренга Софтвэа 47 3
SAP SE 5630 2
Schneider Electric - PTC Inc - Parametric Technology Corporation 164 2
IBM - International Business Machines Corp 9719 2
Нанософт 151 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Dassault Systemes 235 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 135 2
Top Systems - Топ Системы 91 2
Cielle 2 2
GTCO CalComp 6 2
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 37 2
Autodesk - Delcam 5 1
Форвард Технологии 12 1
Лидер групп 3 1
Severin Group - Сигнал Формат 1 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 1
Cisco Systems 5383 1
Apple Inc 13296 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
Intel Corporation 12878 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 416 1
HP Inc. 5909 1
ANSYS 99 1
Microsoft Corporation - GitHub 1104 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
Cloud4U - Cloud4Y 311 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 139 1
Softline - Polymatica - Полиматика 203 1
Supermicro 138 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 122 3
Bentley Motors 75 2
Warburg Pincus - Warburg Pincus Private Equity Group 14 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 448 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт - Калининградская генерирующая компания - Светловская ГРЭС 20 1
Волгограднефтепроект 2 1
Геометрия НПО 172 1
Резонанс НПП 407 1
Группа Самолет - СПб Реновация 3 1
Калининградгазификация ФГУП 2 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
ГПБ - СтройГазКонсалтинг - СГК 9 1
Светлый город ГК 5 1
ПроектСервис 1 1
МИНЭКС - Межрегиональный институт экспертизы 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6017 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 392 2
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 2
Минстрой РФ - Строительство НИЦ 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13913 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3606 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5843 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4039 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2377 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1007 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 107 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 12 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 15 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4478 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54893 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5088 6
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 614 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33971 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14131 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26441 4
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9702 2
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Оцифровка - Digitization 5276 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1382 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12477 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 856 1
Autodesk AutoCAD 379 8
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 7
Autodesk Revit 126 6
Dassault Systemes - SolidWorks 136 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 272 3
Нанософт - nanoCAD 154 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1469 2
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 102 2
Autodesk Inventor 76 2
Dassault Systemes - Catia 86 2
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 32 2
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 13 2
Softline - ActiveCloud - ActiveDesk 5 1
Microsoft Office 4236 1
Microsoft Windows 17032 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 66 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2568 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1450 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1321 1
Adobe Photoshop 810 1
Adobe Creative Cloud - Adobe CC 78 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 924 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Oracle Hyperion 261 1
Schneider Electric - PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 80 1
Microsoft Dynamics 1199 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 564 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 62 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 40 1
Autodesk 3ds Max 86 1
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 161 1
Нечипоренко Максим 13 3
Bojar Gabor - Бояр Габор 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 1
Фетисов Александр 33 1
Яшин Дмитрий 14 1
Фокин Николай 19 1
Лавренова Екатерина 4 1
Кузьменко Иван 4 1
Макаров Станислав 118 1
Блохин Вячеслав 1 1
Гарринчев Сергей 5 1
Басаргин Виктор 9 1
Чернышев Виктор 6 1
Овчинников Дмитрий 34 1
Русин Дмитрий 2 1
Шульженко Антон 2 1
Турчков Алексей 2 1
Шиф Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168657 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55109 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14868 4
Венгрия 858 3
Украина 7961 3
Казахстан - Республика 6123 2
Европа 25033 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19790 2
Россия - УФО - ЯНАО - Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение 17 1
Норвегия - Берген 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19389 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4240 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1475 1
Япония 13856 1
Беларусь - Белоруссия 6364 1
Норвегия - Королевство 1868 1
Швеция - Королевство 3794 1
Польша - Республика 2040 1
Индия - Bharat 5919 1
Европа Восточная 3140 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1094 1
Германия - Федеративная Республика 13304 1
Венгрия - Будапешт 116 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 114 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1496 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1233 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1339 1
Таджикистан - Республика 966 1
Латвия - Латвийская Республика 840 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 419 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 53 1
Таджикистан - Душанбе 55 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 1
Россия - УФО - ЯНАО - Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение 2 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58527 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6838 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5166 6
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3178 4
Английский язык 7079 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8325 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34350 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12444 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5558 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11775 2
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Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1020 1
AIN.UA 103 3
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Gartner - Гартнер 3676 1
Markets&Markets Research 114 1
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Гипрогорпроект - Градостроительный институт пространственного моделирования городов 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
Связь-Экспокомм 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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