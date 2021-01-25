Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.?

Информатизация российского строительного бизнеса в прошедшем году существенно продвинулась вперед несмотря на проблемы, вызванные эпидемией коронавируса. Произошло это благодаря усилиям органов власти и профессионального сообщества в сфере разработки стандартов, результатами которой стало принятие важных для строительной отрасли нормативно-правовых актов и запуск первой версии классификатора строительной информации.

Рынок упал, но скоро «отожмется»

На динамику роста мирового рынка негативное воздействие оказала пандемия коронавируса. Согласно прогнозам Markets and Markets, опубликованным в июне 2020 года, объем глобального рынка информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM) вырастет с $4,5 млрд в 2020 г. до $8,8 млрд в 2025-м (среднегодовой темп роста — 14,5%).

По «доковидным» прогнозам в 2025 г. рынок должен был составить $9,5 млрд при среднегодовом темпе роста 11,9%. Экстраполируя графики Markets and Markets, можно предположить, что кривые прогнозов практически сблизятся в районе 2027-2028 гг. Если, конечно, не случится ничего подобного эпидемии коронавируса.

Прогнозы динамики рынка информационного моделирования зданий, $млн

Источник: Markets and Markets, 2020

Стимулы и препятствия

Аналитики отмечают в числе основных факторов роста мирового рынка урбанизацию и увеличение количества инфраструктурных проектов, а также государственное стимулирование и осознание участниками рынка преимуществ BIM. Определенную роль играет и то, что информационное моделирование относится к ИТ-сфере, которая в глобальном смысле выиграла от массового перехода специалистов на дистанционный формат работы.

В России основными драйверами развития рынка BIM в 2020 г. стало введение новых нормативных документов и распространение среди коммерческих заказчиков практики включения в ТЗ требования на разработку информационной модели. Причины для торможения остались прежними — использование BIM-решений требует больших расходов на программное обеспечение и зарплаты сотрудникам (около ₽300 тыс. на рабочее место). Другая крупная статья расходов — обучение сотрудников работе с ПО (месячный курс стоит порядка ₽25 тыс).

Государство «узаконивает» BIM

Государство в России традиционно выступает драйвером ИТ-прогресса, в 2020 г. оно отметилось рядом законодательных документов, способствующих информатизации строительной отрасли. Ключевыми стали постановления правительства № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», № 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства» и № 1558 «О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации».

Особо можно отметить постановление №1431, которым были утверждены правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства и состав сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства. Этот документ дал право государственным структурам выступать в роли заказчиков информационных моделей.

Кроме того, в начале декабря была опубликована первая версия классификатора строительной информации (КСИ). В некоторой степени это ключевая веха для цифровой трансформации строительного комплекса, особенно в части консолидации и унификации данных. Российский классификатор строительной информации создан по принятому в европейских странах стандарту ISO 12006-2:2015. В числе уникальных особенностей отечественной системы можно назвать синхронизацию с национальной нормативной базой и отсылки к соответствующим нормативно-техническим документам, а также организацию связей между классификационными таблицами.

Технологические новинки

«Прорывов» в технологическом плане на мировом рынке ПО для строительства за 2020 г. не произошло, однако можно отметить некоторые важные усовершенствования ключевых продуктов.

В ПО Revit 2021 компании Autodesk появился встроенный модуль генеративного дизайна. Генеративный дизайн — это процесс поиска форм, который сначала задает цель проектирования, а затем из бесчисленных возможных решений выбирает оптимальный вариант формы здания или его планировки.

Применение генеративного модуля Revit для подбора оптимальной планировки

Graphisoft в течение года активно развивал свой облачный сервис для объединения данных, а Archicad отличился сильным модулем по созданию аналитической модели для передачи данных в расчетные комплексы и улучшением интероперабельности с другими BIM-программами.

Аналитическая модель здания на основе Archicad AM

Компания Nemetschek Allplan Systems создала модуль для визуального программирования. Данный апдейт сложно считать инновацией, но все же это большой шаг в направлении повышения удобства работы с программой.

Развивался и российский рынок ПО для строительства. Так, в ПО Renga компании Renga Software появилась возможность проектировать слаботочные системы и улучшился функционал работы с форматом IFC (Industry Foundation Classes используется для обеспечения взаимодействия между программным обеспечением в отрасли). Компания «Сигнал Формат» выпустила решение Signal на базе облачной платформы Forge компании Autodesk. Кроме функционального портала для управления проектом на основе информационной модели, в Signal есть функционал для ведения строительного контроля при помощи съемок 360-градусных панорам, а также средства сравнения фотограмметрических данных с цифровой моделью.

Самые интересные проекты года

В числе наиболее сложных в технологическом плане проектов, которые были разработаны в России и странах СНГ за 2020 г., можно назвать создание цифровых моделей промышленных объектов — золотоизвлекательной фабрики в поселке Аксу в Казахстане (АА Engineering), морских платформ в Каспийском море (Волгограднефтепроект). Также можно отметить работу по оцифровке зданий ВДНХ, проделанную группой компаний «ГОРКА» (до ребрендинга «Горкапстрой»), в рамках подготовки к реставрации и капитальному ремонту.

Из зарубежных BIM-кейсов наиболее интересен проект расширения скоростной железной дороги в Бергене (Норвегия), потребовавший моделирования не только самого объекта, но и территории вокруг него. Облачное решение по созданию цифровых двойников территорий iTwin от Bentley и средства BIM помогли 18 компаниям из пяти разных стран скоординировать процесс, сократив затраты при строительстве на 25% от первоначально запланированных.

Проект расширения скоростной железной дороги в Бергене реализован с помощью средств создания цифровых двойников

В России сфера информационного моделирования территорий остается одной из самых проблемных. Большое количество лакун и коллизий в существующей градостроительной нормативной документации негативно сказывается на возможности создания качественных моделей. В таких условиях важную роль в успешной реализации проектов играют собственные технологические наработки проектных организаций. В этой области можно отметить проект развития территории г. Кронштадта, который создал Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогорпроект» при помощи гибридного решения «BIM + ГИС» на основе программных комплексов Autodesk и ArcGIS.

Перспективы 2021 г.

Одним из ключевых трендов развития следующего года может стать применение информационной модели на этапах управления строительством и эксплуатации. В этих сферах уже есть готовые решения и кейсы, которые могут быть масштабированы. Кроме того, большую популярность должна получить концепция OpenBIM и интероперабельности информационных моделей, предполагающая взаимодействие больших команд без привязки к конкретному программному обеспечению. Воплощение этой концепции создаст большую свободу для разработки комплексных сложных цифровых проектов, в том числе BIM-моделей инфраструктурных объектов и цифровых двойников территорий.