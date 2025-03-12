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Индексная книга (каталог) CNews*
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Nemetschek Graphisoft Archicad

Nemetschek - Graphisoft - Archicad

12.03.2025 Представлена модернизированная система автоматизированного проектирования Renga Professional 1
16.12.2024 Российские разработчики ПО просят власти помочь деньгами импортозамещению софта в строительной отрасли 1
18.07.2024 В российских вузах хотят запретить AutoCAD 1
19.04.2024 AutoCAD в России больше не работает, отключены даже пиратские версии. Как починить 1
23.06.2022 Разработка «СиСофт девелопмент» для проектов строительства заменит более 10 зарубежных продуктов 1
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 2
14.11.2016 Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk 1
27.09.2016 Новый сервис ActiveCloud позволит работать с тяжелыми графическими приложениями в «облаке» 1
11.05.2016 Conteq предложит своим клиентам комплексные решения на базе Vitro-CAD 1
04.02.2016 DataLine запустила новый сервис — виртуальные рабочие места для 3D-проектирования 1
02.04.2015 «Аскон» начал демпинговую войну, вооружившись «принципиально новым строительным САПР» 2
15.01.2015 «Аскон» начал битву с заграницей с «принципиально новым строительным САПР» 2
31.05.2013 ИТ для стройки: масса потребностей, минимум инструментов 1
28.11.2012 Вышло обновление версии 2012 R1 системы Vitro-CAD 1
31.08.2012 «Нанософт» привез в Россию пакет приложений для архитекторов ArchiSuite 2
31.03.2008 Softline поставила ПО Autodesk и Graphisoft для «ПроектСервиса» 2
31.05.2007 ERP + PLM: слияние неизбежно 1
27.03.2007 Бизнес ждут зачистки от пиратского софта 1
28.12.2006 EMC Documentum поможет формировать облик Москвы 1
27.12.2006 В ABD architects внедрили EMC Documentum 1

Публикаций - 20, упоминаний - 25
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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