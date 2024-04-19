AutoCAD в России больше не работает, отключены даже пиратские версии. Как починить

Autodesk окончательно заблокировала в России AutoCAD и ряд других своих приложений. Пользоваться нельзя не только лицензионными их версиями, но и пиратскими – все они прекратили свою работу. Проблема затронула как бизнес-клиентов Autodesk, так и обычных пользователей, которые, впрочем, уже нашли способ обойти новые санкционные ограничения.

Больше никакого AutoCAD

Компания Autodesk ввела новые ограничения против россиян. На территории России отныне больше не работают ее фирменные приложения – по меньшей мере, AutoCAD (система автоматизированного проектирования, САПР) и 3Ds Max (редактор трехмерной графики).

Autodesk выложилась по максимуму, чтобы лишить россиян доступа к своему ПО, и у нее это получилось – отныне пользоваться им не могут не только бизнес-клиенты компании, но и частные потребители. Причем не работают не только лицензии, за которые были заплачены деньги, но и пиратские версии, взятые на всем известных сайтах.

При попытке запустить любой софт из ассортимента Autodesk, в том числе и менее известное ПО Revit для моделирования зданий, на экране появления уведомление о недействительности лицензии и о том, что доступ к ней заблокирован. Для пиратских версий это частое явление, но аналогичное сообщение стали видеть и владельцы действующих лицензий.

Autodesk Autodesk пытается отобрать у россиян AutoCAD . Но у нее ничего не получается

По словам собеседников «Коммерсанта», это массовая проблема, и одно из ее последствий – это невозможность получать обновления продукта. Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин рассказал изданию, что софт Autodesk в России занимал около 50% в строительном сегменте. Решения Autodesk, по его словам, используют 90% компаний.

Принудительный офлайн

Российские пользователи опытным путем выяснили, что ошибка возникает только на компьютерах, подключенных к интернету – если доступа в Сеть нет, то все утилиты Autodesk работают. Глава Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрий Соколов сообщил изданию, что за деактивацию ПО компании отвечают встроенные в него средства защиты авторских прав, в том числе и модуль проверки лицензирования. «При запуске ПО модули автоматически «осматривают» сетевое окружение с целью обнаружения доступа к интернет-соединению. Если доступ есть, модуль отправляет правообладателю данные, на основании которых можно определить законность использования», – добавил он.

Другими словами, чтобы пользоваться софтом Autodesk и дальше, лицензионным или пиратским, нужно просто не подключаться к интернету. Однако это может вызвать массу неудобств в работе, поэтому россияне нашли способ, как работать в AutoCAD и при этом оставаться в интернете. Наличие установленного брандмауэра не требуется.

Как все починить

Самый простой, но при этом не всегда бесплатный способ – это установка на ПК сетевого экрана и добавление в него правила блокировки доступа в интернет всем имеющимся на компьютере программам Autodesk. Другой способ подразумевает редактирование системных файлов и подходит только для пользователей Windows. Перед любыми изменениями стоит сделать резервную копию модифицируемых файлов.

Чтобы «вернуть к жизни» лицензионные или пиратские AutoCAD, 3Ds Max и прочие разработки Autodesk, оставаясь при этом подключенным к интернету, нужно отредактировать файл hosts. Он расположен в директории Windows\System32\drivers\etc\.

В конец документа необходимо поместить следующие строки:

127.0.0.1 genuine-software2.autodesk.com

127.0.0.1 ase-cdn-stg.autodesk.com

127.0.0.1 ase.autodesk.com

Модифицированный файл hosts

После этого нужно сохранить документ. Перезагрузка компьютера лишней не будет.

Если править системные файлы желания нет, то можно установить на ПК брандмауэр и уже в нем настроить блокировку доступа в Сеть программам Autodesk. Есть и третий вариант – потребуется открыть настройки роутера и запретить в них доступ к сайту genuine-software2.autodesk.com.

За что Autodesk не любит россиян

Отсутствие доступа к софту Autodesk на подключенных к интернету компьютерах россиян стало очередным следствием событий, начавшихся в последних числах февраля 2022 г. Autodesk более не желает быть хоть как-то связанной с Россией – в марте 2022 г. она официально объявила об уходе из страны, в августе 2022 г. сообщила о своем решении закрыть основанное в 2007 г. свое российское представительство и уволить всех его сотрудников – около 30 человек к тому моменту. В октябре 2023 г. компания полностью ликвидировала свое юрлицо ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)».

Новый виток развития ситуация получила в конце марта 2024 г. Как сообщал CNews, Autodesk запретила российскому бизнесу использовать свое ПО. Компании могли бы быстро перейти на пиратские версии, но за это им грозит уголовное преследование – власти России решили не разрешать бизнесу пользоваться взломанными версиями софта разработчиков, поддержавших санкции. Что важно, в Белоруссии такое послабление действует с января 2023 г.

Autodesk и раньше выражала свое недовольство российской геополитикой. В 2014 г. она ввела санкции против нескольких российских компаний.

Великое множество аналогов

AutoCAD, как и 3Ds Max, давно стал эталонным ПО в своей сфере применения. Однако это вовсе не означает, что в мире и в общем и в России в частности не существует его аналогов. Заменителей софта Autodesk как раз настолько много, что любой, кто захочет отказаться от него, столкнется всего лишь с одной проблемой – с выбором между свободным или лицензируемым ПО.

К середине апреля 2024 г. частично или полностью заменить AutoCAD могли как минимум ArchiCAD, BricsCAD, DraftSight, свободно распространяемый LibreCAD или же отечественные «Компас-3D» компании «Аскон» и NanoCAD компании «Нанософт». «Большинство отечественных аналогов поддерживают 100-процентную совместимость формата с AutoCAD, имеют аналогичный набор команд, интерфейс, поэтому сложностей по импортозамещению возникнуть не должно», – сказал «Коммерсанту» Ренат Лашин.

Также в апреле 2024 г. CNews сообщал о появлении «первого российского 3D-редактора», как называют его сами разработчики. Разработкой проекта под названием «Анимационная 3D платформа» занималась российская «Анимационная студия Воронеж».