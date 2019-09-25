Соколов Дмитрий

Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 9

Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 9

Четверть торговых точек компьютерной розницы в Москве предлагает пиратский софт 1

Предпринимателя оштрафовали на полмиллиона рублей за пиратское ПО Microsoft и Adobe 1

Microsoft продолжает мониторить уровень пиратства в компьютерной рознице по всей России 1

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