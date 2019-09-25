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Соколов Дмитрий


25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 3
11.09.2019 «1С-Рарус» автоматизировала бизнес-процессы в ГК «Сокол» 1
11.07.2019 Получить карту «Совесть» теперь можно в «Евросети» 1
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 9
18.03.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
19.10.2018 «Совесть» трансформировалась в мультибанковскую платформу 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 9
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром 1
10.08.2018 Банк «Агророс» внедрил «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
17.11.2017 Smart IDReader интегрирован в корпоративное мобильное приложение QIWI «Совесть» 1
26.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
28.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
07.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
13.12.2013 «1С:Первый БИТ» выполнил доработку АС на Лужском химическом заводе 2
28.03.2013 Четверть торговых точек компьютерной розницы в Москве предлагает пиратский софт 1
28.11.2012 Пират из Белгородской области выплатит Microsoft и Autodesk более 2,5 млн руб. 1
26.10.2012 В 92% случаев при загрузке пиратского ПО из Сети пользователь попадает в ловушку мошенников 1
22.03.2012 «Номос-Банк» передаёт шесть подразделений в УрФО «Ханты-Мансийскому банку» 1
01.03.2012 «Номос-Банк» и «Ханты-Мансийский банк» объединили свои банкоматные сети 1
31.01.2012 «Рутокен ЭЦП» обеспечивает безопасность клиентов системы ДБО «Алтайэнергобанка» 1
21.11.2011 В Барнауле компанию оштрафовали на 30 тыс. руб. за пиратское ПО в офисе 1
17.11.2011 Предпринимателя оштрафовали на полмиллиона рублей за пиратское ПО Microsoft и Adobe 1
05.08.2011 Microsoft продолжает мониторить уровень пиратства в компьютерной рознице по всей России 1
05.05.2011 За российским транспортом будет следить ГЛОНАСС-оборудование из США 1
29.03.2011 «Номос-Банк» купил 51% акций платежной системы «Рапида» 1
28.03.2011 В ЦФО предприниматель заплатит двойную цену за пиратское ПО 1
03.02.2011 Пират получил 8 месяцев условно и штраф в 20 тыс. руб. за установку нелицензионного ПО 1
01.02.2011 Уровень пиратства в России снизился до исторического минимума 1
21.12.2010 Компьютерный пират вовлекал детей в азартные игры 1
16.12.2010 Пираты в СКФО выплатят Microsoft свыше 4,3 млн руб. компенсации 1
06.12.2010 Двух компьютерных пиратов из ЮФО оштрафовали на 1 млн руб. 1
01.12.2010 Интернет-пират получил 2 года условно: суд учел каждую раздачу в торренте 1
25.11.2010 Каждый второй потребитель опасается возможной кражи персональных данных из-за использования нелицензионного ПО 1
11.11.2010 27% торговых точек в России предлагают пиратскую Windows 1
02.11.2010 Уральские предприниматели получили год условно и штраф в 100 тыс. руб. за использование пиратских программ Microsoft и «1C» 1
26.10.2010 В Москве закрыт магазин пиратского ПО для Mac, владельцу дали срок 1
05.10.2010 Россиянин раздал через торрент ПО Microsoft на 53 млн рублей 1
22.09.2010 Рязанца оштрафовали на 135 тыс. руб за пиратское ПО Adobe и Microsoft 1
23.03.2010 Российские заказчики оценивают возможности Microsoft Project 2010: бета-тест 1

Публикаций - 45, упоминаний - 65

Соколов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 23
Siemens AG - Сименс Россия 675 4
SAP SE 3220 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Oracle Corporation 3363 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
М2М телематика 165 1
1С-Рарус 539 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Tionix - Тионикс 48 1
Авантаж 48 1
Парус 204 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Глобус-телеком 152 1
Ovum 55 1
Rittal 24 1
Numa Technology - НумаТех 1 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Ngenix 42 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
HP Inc. 2937 1
Intel Corporation 4204 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
AltEll - АльтЭль 22 1
Совкомбанк Совесть 27 3
Открытие ФК 538 2
Qiwi 783 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Альфа-Банк 1127 2
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Зетта Страхование - Zetta 11 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
ЗапСибНефтехим 19 1
En+ Group 17 1
Фармстандарт АО 32 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
РАВ Агро Про - RAV Agro Pro 1 1
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
Сокол ГК 1 1
Велобайк 3 1
Агророс Банк 3 1
Aldo Coppola 2 1
Ак Барс Банк 174 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Росгосстрах 182 1
Связной ГК 884 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
МТС банк 254 1
X5 Group 600 1
Евросеть 892 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Pony Express 55 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ВТБ Лизинг 34 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Правительство РФ 2208 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Правительство Калининградской области 13 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Руссофт - Russoft 252 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
OpenStack 347 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Kubernetes 307 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Siemens IoT MindSphere 3 3
Siemens MindSphere 22 3
AWS - Amazon Web Services 569 2
Microsoft Azure Stack 56 2
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 8 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 3 1
Siemens Teamcenter 42 1
Oracle PaaS 13 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
Siemens MindSphere Product Intelligence 1 1
Siemens MindSphere Gateway 1 1
Siemens MindSphere Predictive Learning 1 1
Siemens MindSphere Store 1 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Siemens Simatic 10 1
Numa Edge 1 1
Numa Arce 2 1
AltEll Trust 6 1
AltEll Neo 9 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 3 1
Numpy - Язык программирования 7 1
Microsoft Azure 1171 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Google Android 10751 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 1
Google TensorFlow 67 1
VMware vSphere 281 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 14 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Oracle Management Cloud 16 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Калинко Олег 3 2
Куркин Андрей 2 2
Шумилин Александр 8 2
Исанин Антон 28 2
Смирнова-Крелль Оксана 49 2
Смирнова Оксана 10 2
Колесников Андрей 78 2
Евсин Александр 10 2
Лукашкин Сергей 19 2
Лядов Михаил 7 2
Малафеев Алексей 9 2
Ежов Василий 14 2
Арсентьев Илья 14 1
Борщук Наталья 2 1
Смоленский Павел 1 1
Говоров Сергей 2 1
Пушкарев Сергей 2 1
Потапов Сергей 28 1
Соловьев Сергей 25 1
Васильевых Евгений 1 1
Белов Евгений 5 1
Зубков Евгений 1 1
Ряженов-Симс Олег 5 1
Кукаркин Кирилл 6 1
Шустов Игорь 1 1
Канатова Алина 2 1
Гейх Марина 1 1
Смекалкин Алексей 1 1
Кузин Вадим 34 1
Викентий Францев 7 1
Сватков Леонид 5 1
Сергеев Александр 21 1
Никитин Евгений 10 1
Гальперин Сергей 2 1
Крысина Ольга 109 1
Ерин Сергей 14 1
Кадыков Роман 15 1
Стрелова Ольга 32 1
Макаров Валентин 112 1
Калинин Алексей 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
Восточная Европа 1691 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Россия - Свердловская область 807 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 153 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
IDC - International Data Corporation 2729 3
Gartner 2197 2
CNews Analytics 1991 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 3 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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