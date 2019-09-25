Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Соколов Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 65
Соколов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 252 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
|Калинко Олег 3 2
|Куркин Андрей 2 2
|Шумилин Александр 8 2
|Исанин Антон 28 2
|Смирнова-Крелль Оксана 49 2
|Смирнова Оксана 10 2
|Колесников Андрей 78 2
|Евсин Александр 10 2
|Лукашкин Сергей 19 2
|Лядов Михаил 7 2
|Малафеев Алексей 9 2
|Ежов Василий 14 2
|Арсентьев Илья 14 1
|Борщук Наталья 2 1
|Смоленский Павел 1 1
|Говоров Сергей 2 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Потапов Сергей 28 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Васильевых Евгений 1 1
|Белов Евгений 5 1
|Зубков Евгений 1 1
|Ряженов-Симс Олег 5 1
|Кукаркин Кирилл 6 1
|Шустов Игорь 1 1
|Канатова Алина 2 1
|Гейх Марина 1 1
|Смекалкин Алексей 1 1
|Кузин Вадим 34 1
|Викентий Францев 7 1
|Сватков Леонид 5 1
|Сергеев Александр 21 1
|Никитин Евгений 10 1
|Гальперин Сергей 2 1
|Крысина Ольга 109 1
|Ерин Сергей 14 1
|Кадыков Роман 15 1
|Стрелова Ольга 32 1
|Макаров Валентин 112 1
|Калинин Алексей 23 1
|IDC - International Data Corporation 2729 3
|Gartner 2197 2
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769999, в очереди разбора - 673681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769999, в очереди разбора - 673681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru