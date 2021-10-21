Индексная книга (каталог) CNews*
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Сватков Леонид
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 12
Сватков Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Корнильев Кирилл 65 2
|Соколов Дмитрий 71 2
|Смоленский Павел 2 2
|Темняков Андрей 1 1
|Хозин Леонид 11 1
|Аветисян Артем 4 1
|Бабаян Евгений 4 1
|Якубов Тагир 1 1
|Wirth Michael - Вирт Майкл 5 1
|Сапсай Иван 1 1
|Путин Владимир 3441 1
|Чубайс Анатолий 221 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Макаров Валентин 251 1
|Калинин Алексей 76 1
|Лебедев Михаил 72 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Мантуров Денис 124 1
|Никитин Андрей 64 1
|Провоторов Александр 158 1
|Соколов Николай 1 1
|Смекалкин Алексей 1 1
|Слюсарь Юрий 13 1
|Васильевых Евгений 1 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Шустов Игорь 1 1
|Гейх Марина 1 1
|Францев Викентий 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.