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Сватков Леонид

СОБЫТИЯ


21.10.2021 В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма 2
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 3
08.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». АСИ сражается против Минпромторга 1
10.04.2014 Путину представили план объединения российских производителей телеком-оборудования 1
23.05.2013 ITFY запустила публичное «облако» для индустрии микроэлектроники на базе технологий IBM 1
22.05.2013 Открылось российское «облако» для проектирования электроники 1
25.12.2012 ITFY строит облачный центр коллективной разработки микроэлектроники 1
22.06.2012 Фонд «Сколково», «Роснано», «Ростелеком», РВК и ITFY совместно с IBM намерены ускорить развитие российской микроэлектроники 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Сватков Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - АйТиФай - ITFY 10 6
IBM - International Business Machines Corp 9662 5
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 3
Ростелеком 10792 3
Synopsys - Синопсис 47 3
Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 15 2
Полигон НПП 11 2
ИнформИнвестГрупп 22 2
AltEll - АльтЭль 27 2
Cadence Design Systems - cādence 71 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3411 1
Intel Corporation 12749 1
AMD - Advanced Micro Devices 4606 1
Росплатформа - Р-Платформа 95 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1116 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 1
Ростелеком - Глобус-телеком 235 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 1
РВК - Российская венчурная компания 569 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13519 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5444 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 2
Судебная власть - Judicial power 2469 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3772 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 243 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 563 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3170 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3549 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 751 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 751 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 346 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4713 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17839 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23981 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4316 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3111 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 618 2
Application Control - Контроль доступа к приложениям 189 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9746 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1816 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4115 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34057 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 425 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27898 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35502 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24919 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 605 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32972 2
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4382 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8646 2
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OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 454 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1243 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 894 1
Repository - Репозиторий 1140 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22650 1
Стандартизация - Standardization 2317 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 410 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1651 1
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 48 1
Трансфер технологий 161 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17748 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 830 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60588 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13764 1
Numa Technology - Numa Edge 6 2
AltEll Trust 8 2
AltEll Neo 10 2
Microsoft RemoteFX 25 2
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 8 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1316 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2325 1
Numa Technology - Numa vServer 11 1
Numa Technology - Numa BIOS БСВВ 10 1
Numa Technology - Numa vDesktop 1 1
IBM Platform Cluster Manager 1 1
Linux OS 11348 1
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Аветисян Артем 4 1
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Слюсарь Юрий 13 1
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Пушкарев Сергей 2 1
Агамирзян Игорь 74 1
Шустов Игорь 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 163775 8
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Европа Западная 1495 2
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Европа 24874 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6950 3
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2993 2
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3124 2
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Английский язык 6981 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8132 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52783 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33190 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17941 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8732 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 110 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1986 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8406 1
Образование в России 2727 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8001 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4547 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9052 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2311 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5062 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8499 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 572 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1181 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 302 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 715 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
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