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Бабаян Евгений



12.05.2025 Сооснователь МЦСТ пообещал через два года выпустить процессор на новой архитектуре, превосходящий иностранные аналоги «в 30-200 раз» 1
14.09.2023 В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов 2
05.02.2013 В России создается два «индустриальных Facebook». Оба хотят денег от государства 1
22.06.2012 Фонд «Сколково», «Роснано», «Ростелеком», РВК и ITFY совместно с IBM намерены ускорить развитие российской микроэлектроники 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Бабаян Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9467 2
Ростелеком 9892 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 931 1
Intel Corporation 12295 1
AMD - Advanced Micro Devices 4297 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1499 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 417 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 381 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
Meta Platforms - Facebook 4462 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
РВК - Российская венчурная компания 551 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 758 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 321 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4272 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 524 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 553 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21135 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8051 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 780 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 497 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3102 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3804 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10764 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7303 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6438 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 946 2
Intel x86 - архитектура процессора 1898 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 155 1
Бабаян Борис 15 3
Петричкович Ярослав 29 1
Провоторов Александр 157 1
Чубайс Анатолий 215 1
Вексельберг Виктор 153 1
Агамирзян Игорь 74 1
Сватков Леонид 8 1
Корнильев Кирилл 64 1
Петров Владимир 18 1
Митрофанов Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 860 1
Китай - Тайвань 4036 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
Кипр - Республика 569 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1843 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 775 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 1
Английский язык 6729 1
Аренда 2476 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1956 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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