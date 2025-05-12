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Бабаян Евгений
Бабаян Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 946 2
|Intel x86 - архитектура процессора 1898 1
|Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 155 1
|Бабаян Борис 15 3
|Петричкович Ярослав 29 1
|Провоторов Александр 157 1
|Чубайс Анатолий 215 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Сватков Леонид 8 1
|Корнильев Кирилл 64 1
|Петров Владимир 18 1
|Митрофанов Алексей 16 1
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