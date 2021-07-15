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Провоторов Александр


15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 1
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 1
16.12.2019 «Первый бит» помог Philips разработать BI-систему на базе Qlik Sense 1
20.08.2018 В Минкомсвязи назначили одного нового замминистра, а один старый уволился 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 5
30.05.2017 Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах 1
02.06.2016 Tele2 и «Сколково» заключили соглашение о взаимодействии и стратегическом партнерстве 2
14.10.2015 Точки продаж Tele2 появятся в тысяче магазинов «Пятерочка» в Московском регионе 1
06.04.2015 Премия в 200 млн руб. демотивировала президента «Ростелекома» 4
23.03.2015 «Золотой парашют» экс-президента «Ростелекома» признан незаконным 1
09.02.2015 В Минкомсвязи кардинально пересмотрели подход к внедрению СПО в госорганах 1
14.11.2014 Четвертый федеральный оператор запустил сеть 3G 1
30.10.2014 «Ростелеком» отстоял законность выплаты 200-миллионного «золотого парашюта» своему экс-президенту 1
16.10.2014 Tele2 начал масштабное внедрение SAP ERP 2
02.07.2014 «Большая тройка» становится «большой четверкой» 3
03.03.2014 Главой совместного оператора «Ростелекома» и Tele2 стал человек из «Северстали» 1
11.12.2013 Власти пошли на компромисс с сотовыми операторами по покрытию глубинки 1
11.12.2013 Антикоррупционная кампания в «Ростелекоме»: МВД пришло с обыском к главному подрядчику 1
26.11.2013 У экс-президента «Ростелекома» отбирают 200 млн рублей 2
15.11.2013 «Ростелеком» выкупил у друга экс-министра связи собственные акции за 25 млрд руб. 1
30.09.2013 «Tele2 Россия» получила лицензии на работу по модели MVNO 1
12.09.2013 ФЦП «Информационное общество» замерла. Медведев требует наказать виновных 1
05.09.2013 Медведев обновил состав правкомиссии по ИТ: выбыли президенты IBS, УЭК и «Ростелекома» 1
09.08.2013 Телеком-операторы делят территорию 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
10.06.2013 Акции ИКТ-компаний кидает из жара в холод 1
29.05.2013 Экс-президент "Ростелекома" назначен главой Tele2 Россия 5
14.05.2013 Глава «Ростелекома» и директор по правовым вопросам «МегаФона» вошли в совет НП «ГЛОНАСС» 1
25.04.2013 «Связьинвест» направит 1,7 млрд руб на выкуп 12,6 млн акций «Ростелекома» у «Мобитела» 1
10.04.2013 Спарринг-партнер Путина не смог стать акционером "Ростелекома" 1
09.04.2013 Вокруг «Ростелекома» образовался мультимедийный гигант 1
28.03.2013 Выручка «Ростелекома» от облачных услуг взлетела на 140% 1
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей 1
27.03.2013 Назначен новый президент «Ростелекома» 1
27.03.2013 «Ростелеком» возглавит Сергей Калугин 1
12.03.2013 Бывший вице-президент Mail.ru научит «Ростелеком» зарабатывать в интернете 1
12.03.2013 Основатель «Бегуна» стал вице-президентом «Ростелекома» 1

Публикаций - 146, упоминаний - 178

Провоторов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 135
Ростелеком Связьинвест 695 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 15
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 6
НТК - Национальные телекоммуникации 61 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
Ростелеком Дальсвязь 203 4
Microsoft Corporation 11060 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Ростелеком ЦентрТелеком 189 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 2
ВолгаТелеком 217 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 2
Ростелеком Сибирьтелеком 302 2
Синтерра - Synterra 565 2
Optima - Оптима 50 1
Google LLC 7144 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Facebook 3765 1
Orange Egypt - Mobinil 12 1
Питерская группа связистов 114 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
НКС - Национальные кабельные сети 76 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Twitter 2204 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Lenovo Motorola 1004 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
АФК Система ПАО 994 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
SAP SE 3211 1
iTeco - Ай-Теко 715 1
Vocord - Вокорд 99 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Скай Линк - Skylink 500 1
Газпромбанк - ГПБ 692 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Почта России ПАО 1572 3
Северсталь ПАО 204 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация 5 1
Impulse VC 12 1
Rocket Internet 8 1
Access Industries 20 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
FGI Wireless 9 1
Kinnevik Investment AB 16 1
Lamoda 83 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Вертолеты России 114 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Zalora Group 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Президент Российской Федерации 1439 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Счётная палата РФ 460 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 10 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 28 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Qlik Sense 29 1
SafeData ЦОД 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
NtechLab FindFace 26 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
NtechLab FaceN 3 1
Юрченко Евгений 75 14
Дворкович Аркадий 169 6
Никифоров Николай 1126 4
Путин Владимир 1824 3
Сурков Владислав 59 3
Калугин Сергей 162 3
Приданцев Сергей 82 2
Носков Константин 201 2
Варев Александр 16 2
Леваков Андрей 3 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Киселев Александр 60 2
Страшнов Дмитрий 109 2
Мордашов Алексей 29 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Рейман Леонид 411 2
Щеголев Игорь 676 2
Ковальчук Юрий 30 1
Ковальчук Михаил 10 1
Стародубцев Илья 2 1
Ланцева Евгения 1 1
Щеголев Евгений 1 1
Осеевский Михаил 221 1
Rogowski Paul - Роговски Пол 4 1
Щитов Валентин 3 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 9 1
Акимов Максим 167 1
Шмитько Андрей 3 1
Малофеев Константин 98 1
Карабанов Александр 1 1
Провторов Александр 1 1
Ивакин Роман 49 1
Морошкин Александр 106 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Подгузов Николай 27 1
Паршин Максим 141 1
Исмаилов Рашид 47 1
Эмдин Сергей 67 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Европа 3745 3
Индия - Республика 2169 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Латинская Америка 723 1
Россия - Курильские острова 35 1
Перу - Республика 96 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Египет - Арабская Республика 368 1
Филиппины - Республика 211 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Италия - Итальянская Республика 1381 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 1
Ближний Восток 1471 1
Австралия - Австралийский Союз 1122 1
Сингапур - Республика 808 1
Япония 2778 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 2
Markets&Markets Research 78 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759323, в очереди разбора - 663013.
Создано именных указателей - 46354.
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