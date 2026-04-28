Индексная книга (каталог) CNews*
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Провоторов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 158, упоминаний - 172
Провоторов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 699 37
|Малофеев Константин 118 37
|Семенов Вадим 65 26
|Юрченко Евгений 133 26
|Родионов Иван 73 19
|Никифоров Николай 1138 17
|Кудимов Юрий 21 16
|Путин Владимир 3454 16
|Калугин Сергей 169 15
|Медведев Дмитрий 1665 14
|Бондарик Владимир 22 10
|Лещенко Михаил 33 10
|Задорнов Михаил 30 9
|Перцовский Александр 13 9
|Савченко Виктор 30 8
|Кузнецов Сергей 163 8
|Трубецкой Александр 8 7
|Ротенберг Аркадий 52 7
|Нащекин Алексей 118 7
|Златопольский Антон 21 6
|Милюков Анатолий 18 6
|Тихонов Анатолий 19 6
|Колпаков Антон 57 6
|Лукаш Сергей 14 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Дворкович Аркадий 216 6
|Ковальчук Юрий 36 5
|Приданцев Сергей 149 5
|Куликов Денис 27 5
|Манасов Марлен 22 5
|Ашурков Олег 5 5
|Страшнов Дмитрий 111 5
|Полубояринов Михаил 14 4
|Малис Олег 86 4
|Керимов Сулейман 28 4
|Мардер Наум 116 4
|Бутрин Михаил 18 4
|Азатян Сергей 9 4
|Королева Ольга 12 4
|Хозяинов Антон 9 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.