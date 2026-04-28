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Индексная книга (каталог) CNews*
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Провоторов Александр

СОБЫТИЯ


28.04.2026 Экс-глава «Связьинвеста» собрал акции ВТБ на 66 миллиардов 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 1
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 1
16.12.2019 «Первый бит» помог Philips разработать BI-систему на базе Qlik Sense 1
20.08.2018 В Минкомсвязи назначили одного нового замминистра, а один старый уволился 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 3
30.05.2017 Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах 1
02.06.2016 Tele2 и «Сколково» заключили соглашение о взаимодействии и стратегическом партнерстве 1
14.10.2015 Точки продаж Tele2 появятся в тысяче магазинов «Пятерочка» в Московском регионе 1
06.04.2015 Премия в 200 млн руб. демотивировала президента «Ростелекома» 2
23.03.2015 «Золотой парашют» экс-президента «Ростелекома» признан незаконным 1
09.02.2015 В Минкомсвязи кардинально пересмотрели подход к внедрению СПО в госорганах 1
14.11.2014 Четвертый федеральный оператор запустил сеть 3G 1
30.10.2014 «Ростелеком» отстоял законность выплаты 200-миллионного «золотого парашюта» своему экс-президенту 1
16.10.2014 Tele2 начал масштабное внедрение SAP ERP 1
02.07.2014 «Большая тройка» становится «большой четверкой» 2
03.03.2014 Главой совместного оператора «Ростелекома» и Tele2 стал человек из «Северстали» 1
11.12.2013 Власти пошли на компромисс с сотовыми операторами по покрытию глубинки 1
11.12.2013 Антикоррупционная кампания в «Ростелекоме»: МВД пришло с обыском к главному подрядчику 1
26.11.2013 У экс-президента «Ростелекома» отбирают 200 млн рублей 2
15.11.2013 «Ростелеком» выкупил у друга экс-министра связи собственные акции за 25 млрд руб. 1
30.09.2013 «Tele2 Россия» получила лицензии на работу по модели MVNO 1
12.09.2013 ФЦП «Информационное общество» замерла. Медведев требует наказать виновных 1
05.09.2013 Медведев обновил состав правкомиссии по ИТ: выбыли президенты IBS, УЭК и «Ростелекома» 1
09.08.2013 Телеком-операторы делят территорию 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
10.06.2013 Акции ИКТ-компаний кидает из жара в холод 1
29.05.2013 Экс-президент "Ростелекома" назначен главой Tele2 Россия 2
14.05.2013 Глава «Ростелекома» и директор по правовым вопросам «МегаФона» вошли в совет НП «ГЛОНАСС» 1
25.04.2013 «Связьинвест» направит 1,7 млрд руб на выкуп 12,6 млн акций «Ростелекома» у «Мобитела» 1
10.04.2013 Спарринг-партнер Путина не смог стать акционером "Ростелекома" 1
09.04.2013 Вокруг «Ростелекома» образовался мультимедийный гигант 1
28.03.2013 Выручка «Ростелекома» от облачных услуг взлетела на 140% 1
27.03.2013 В "Ростелекоме" новый президент. Старого уволили с премией 230 млн рублей 2
27.03.2013 Назначен новый президент «Ростелекома» 1
27.03.2013 «Ростелеком» возглавит Сергей Калугин 1
12.03.2013 Бывший вице-президент Mail.ru научит «Ростелеком» зарабатывать в интернете 1

Публикаций - 158, упоминаний - 172

Провоторов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 146
Ростелеком - Связьинвест 1719 66
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 27
МегаФон 10742 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 13
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 9
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 8
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 8
НТК - Национальные телекоммуникации 67 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 8
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Мобител 66 6
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
Microsoft Corporation 25775 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 3
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
Viva Armenia - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 17 3
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 43 3
Oracle Corporation 7074 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 12
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Русагропром 8 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Альфа-Групп 745 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
ИНС - Институт национальной стратегии 31 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 3
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова - Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова 6 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Альфа-Банк 1979 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Ренессанс Брокер 10 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Impulse VC - венчурный фонд 14 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
Инкомбанк 8 2
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 2
Связной ГК 1401 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
Visa International 1993 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 39
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
СибАкадемИнновация 1 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 27
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 21
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 17
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Apple iPhone 6 4861 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
NtechLab FaceN 4 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 44 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
NtechLab FindFace 56 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Щеголев Игорь 699 37
Малофеев Константин 118 37
Семенов Вадим 65 26
Юрченко Евгений 133 26
Родионов Иван 73 19
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Задорнов Михаил 30 9
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Дворкович Аркадий 216 6
Ковальчук Юрий 36 5
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Куликов Денис 27 5
Манасов Марлен 22 5
Ашурков Олег 5 5
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Царьград - телеканал 29 1
ТАСС Телеком 38 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ведомости 1466 1
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Комсомольская правда ИД 83 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Рустелеком ТК 305 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Markets&Markets Research 113 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
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U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
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ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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Связь-Экспокомм 276 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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