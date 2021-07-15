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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Провоторов Александр
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Публикаций - 146, упоминаний - 178
Провоторов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юрченко Евгений 75 14
|Дворкович Аркадий 169 6
|Никифоров Николай 1126 4
|Путин Владимир 1824 3
|Сурков Владислав 59 3
|Калугин Сергей 162 3
|Приданцев Сергей 82 2
|Носков Константин 201 2
|Варев Александр 16 2
|Леваков Андрей 3 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Киселев Александр 60 2
|Страшнов Дмитрий 109 2
|Мордашов Алексей 29 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Рейман Леонид 411 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Ковальчук Юрий 30 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Стародубцев Илья 2 1
|Ланцева Евгения 1 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Rogowski Paul - Роговски Пол 4 1
|Щитов Валентин 3 1
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 9 1
|Акимов Максим 167 1
|Шмитько Андрей 3 1
|Малофеев Константин 98 1
|Карабанов Александр 1 1
|Провторов Александр 1 1
|Ивакин Роман 49 1
|Морошкин Александр 106 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
|Подгузов Николай 27 1
|Паршин Максим 141 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|CNews Analytics 1988 2
|Markets&Markets Research 78 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 7
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759323, в очереди разбора - 663013.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759323, в очереди разбора - 663013.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru