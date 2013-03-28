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АПИ
Ассоциация Профессиональных Инвесторов
Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций
АПИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юрченко Евгений 94 15
|Яшин Валерий 65 11
|Кузнецов Сергей 119 8
|Родионов Иван 53 6
|Левковский Дмитрий 7 5
|Антонюк Борис 58 5
|Провоторов Александр 146 5
|Киселев Александр 87 5
|Рейман Леонид 978 4
|Васильева Екатерина 17 3
|Щеголев Игорь 677 3
|Малофеев Константин 98 3
|Андреев Александр 22 3
|Колпаков Антон 46 2
|Овчинников Борис 116 2
|Брюквин Юрий 253 2
|Горбунов Александр 44 2
|Ситников Сергей 56 2
|Соколенко Юлиана 15 2
|Семенов Вадим 51 2
|Афанасьев Денис 29 2
|Лопатин Александр 13 2
|Пантелеев Алексей 8 1
|Михайлов Евгений 16 1
|Аганбегян Рубен 18 1
|Катаева Елена 7 1
|Кузьмин Павел 15 1
|Путин Владимир 2162 1
|Зубова Татьяна 2 1
|Ионов Алексей 3 1
|Поповский Александр 87 1
|Бойко Александр 21 1
|Шевчук Александр 7 1
|Приданцев Сергей 115 1
|Горбачев Владимир 2 1
|Никифоров Николай 1130 1
|Балаценко Андрей 30 1
|Иванов Сергей 241 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Артемьев Игорь 78 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 20
|РИА Новости 708 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 3
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 88 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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