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СОБЫТИЯ


17.04.2017 Электронную подпись УЦ ВБЦ принимают все пять информагентств по раскрытию информации 1
16.06.2015 Глава Администрации президента возглавил совет директоров «Ростелекома» 1
28.03.2013 «Ростелеком» приплатит несогласным акционерам 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
06.03.2012 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
07.02.2012 «Ростелеком» покупает собственные акции за 19 млрд рублей 1
28.06.2011 Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома» 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 2
09.03.2011 Акционеры «Дальсвязи» избрали новый состав совета директоров 1
26.01.2011 Экс-глава «Связьинвеста» решил объединить акционеров «Ростелекома» 1
14.10.2010 «Ростелеком» меняет устав, что выгодно одному из акционеров 1
07.10.2010 Руководству «Связьинвеста» не дали перезапустить скандальный фонд НИОКР 1
22.09.2010 У опального главы «Связьинвеста» нашлись заступники 1
21.09.2010 Ассоциации по защите прав инвесторов поддерживает продолжение работы Юрченко в качестве руководителя «Связьинвеста» 4
14.05.2010 «Ростелеком» приготовился к поглощению «дочек» «Связьинвеста» 1
07.04.2010 Олег Румянцев назначен директором департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» 1
29.12.2009 Независимые директоры проголосовали за утверждение бюджетов МРК на 2010 г. 1
21.10.2009 «Связьинвест» подменят «Ростелекомом» 1
15.07.2009 При Совете директоров «Дальсвязи» сформированы четыре Комитета 2
01.07.2009 Гендиректор «Связьинвеста» вложил в компанию собственные миллионы 1
10.06.2009 Годовое общее собрание акционеров «Дальсвязи»: итоги 1
01.06.2009 Правительство сдало «Связьинвест» «Ростелекому» 1
15.08.2008 В «Дальсвязи» созданы два комитета при совете директоров 1
24.07.2008 Определен новый состав комитетов при совете директоров СЗТ 1
17.03.2008 СЗТ определил кандидатов в совет директоров 1
06.03.2008 ЮТК утвердила кандидатов в Совет директоров 1
10.08.2007 Совет директоров "Сибирьтелекома" образовал 4 комитета 2
06.08.2007 «Дальсвязь» сформировала 4 комитета в совете директоров 4
03.07.2007 Глава «Связьинвеста» пострадал из-за межведомственного конфликта 1
27.06.2007 Акционеры ЮТК избрали новый совет директоров 1
25.06.2007 Акционеры «Сибирьтелекома» избрали совет директоров 1
25.06.2007 «Связьинвест» выключает сотовую связь 1
18.06.2007 Председателем совета директоров «ЦентрТелекома» стал гендиректор «Связьинвеста» 1
06.06.2007 Представители АФК "Система" не вошли в совет директоров "Дальсвязи" 2
17.05.2007 «Связьинвесту» отключают дальнюю связь 1
12.03.2007 СЗТ определил кандидатов в Совет директоров 1
26.02.2007 "Система Телеком" и АПИ заключили соглашение о сотрудничестве 1
04.12.2006 "Связьинвест" Mustcom 1
28.11.2006 «Связьинвест» отозвал своих менеджеров 1

Публикаций - 80, упоминаний - 94

АПИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 75
Ростелеком 10948 30
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 20
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 18
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 17
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 15
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 12
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 43 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Oracle Corporation 7074 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Mustcom 37 5
Мобител 66 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 3
МТС - Система Телеком 239 2
ЦИПРТ НП - Центр исследования проблем развития телекоммуникаций 8 2
МегаФон 10742 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Amdocs 140 2
Питерская группа связистов 441 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
IBM Business Consulting Services 24 1
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 1
Ростелеком - Томсктелеком 13 1
Italtel 25 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Huawei 4677 1
Accenture plc 719 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 5
EY - Эрнст энд Янг 81 5
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 5
Корпорация ФНДС 5 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 5
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 4
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 3
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова - Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова 6 3
AIG-Brunswick Capital Management 8 3
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 3
РИД - Российский институт директоров 8 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 2
Arbat Equity Arbitrage Fund Limited 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Альфа-Групп 745 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Агентство инвестиций и развития ТЭК - Агентство инвестиций и развития топливно-энергетического комплекса 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Интерфинкапитал УК 2 1
Тайгер Секьюритиз 1 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
Quorum Fund 3 1
Central Asian Investment Holdings 3 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 8
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 5
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Конституционный суд РФ 112 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
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Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 1
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 35 1
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Куликов Денис 27 16
Вартанян Станислав 16 15
Репин Игорь 23 14
Яшин Валерий 80 14
Ромский Георгий 23 10
Кузнецов Сергей 163 10
Киселев Александр 115 10
Родионов Иван 73 10
Алексеев Михаил 29 9
Белов Вадим 23 9
Иконников Александр 15 9
Кобищанов Михаил 10 9
Провоторов Александр 158 9
Панченко Станислав 14 8
Левковский Дмитрий 11 8
Шевчук Александр 17 8
Акулич Владимир 42 7
Желонкин Владимир 17 7
Дегтярев Валерий 16 7
Ефимов Дмитрий 20 7
Гоголь Александр 21 7
Феоктистова Наталия 8 7
Антонюк Борис 69 7
Дудченко Владимир 22 6
Баженова Елена 29 6
Савченко Виктор 30 6
Амарян Рубен 17 6
Филиппова Надежда 11 6
Мазалов Иван 7 6
Рагозина Ирина 8 6
Петрова Оксана 7 6
Семенов Вадим 65 6
Чечельницкий Евгений 19 5
Никулин Анатолий 19 5
Бобин Максим 12 5
Статьин Владимир 10 5
Рейман Леонид 1065 5
Щеголев Игорь 699 5
Малофеев Константин 118 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Аудит - аудиторский услуги 1265 12
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 9
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
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Информатика - computer science - informatique 1195 3
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
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Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Время новостей 31 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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