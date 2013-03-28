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АПИ
Ассоциация Профессиональных Инвесторов
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28.03.2013 «Ростелеком» приплатит несогласным акционерам 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 1
09.03.2011 Акционеры «Дальсвязи» избрали новый состав совета директоров 1
26.01.2011 Экс-глава «Связьинвеста» решил объединить акционеров «Ростелекома» 1
14.10.2010 «Ростелеком» меняет устав, что выгодно одному из акционеров 1
07.10.2010 Руководству «Связьинвеста» не дали перезапустить скандальный фонд НИОКР 1
22.09.2010 У опального главы «Связьинвеста» нашлись заступники 1
21.09.2010 Ассоциации по защите прав инвесторов поддерживает продолжение работы Юрченко в качестве руководителя «Связьинвеста» 4
29.12.2009 Независимые директоры проголосовали за утверждение бюджетов МРК на 2010 г. 1
21.10.2009 «Связьинвест» подменят «Ростелекомом» 1
15.07.2009 При Совете директоров «Дальсвязи» сформированы четыре Комитета 2
01.07.2009 Гендиректор «Связьинвеста» вложил в компанию собственные миллионы 1
10.06.2009 Годовое общее собрание акционеров «Дальсвязи»: итоги 1
01.06.2009 Правительство сдало «Связьинвест» «Ростелекому» 1
15.08.2008 В «Дальсвязи» созданы два комитета при совете директоров 1
24.07.2008 Определен новый состав комитетов при совете директоров СЗТ 1
06.03.2008 ЮТК утвердила кандидатов в Совет директоров 1
10.08.2007 Совет директоров "Сибирьтелекома" образовал 4 комитета 2
06.08.2007 «Дальсвязь» сформировала 4 комитета в совете директоров 4
03.07.2007 Глава «Связьинвеста» пострадал из-за межведомственного конфликта 1
27.06.2007 Акционеры ЮТК избрали новый совет директоров 1
25.06.2007 Акционеры «Сибирьтелекома» избрали совет директоров 1
25.06.2007 «Связьинвест» выключает сотовую связь 1
18.06.2007 Председателем совета директоров «ЦентрТелекома» стал гендиректор «Связьинвеста» 1
06.06.2007 Представители АФК "Система" не вошли в совет директоров "Дальсвязи" 2
17.05.2007 «Связьинвесту» отключают дальнюю связь 1
04.12.2006 "Связьинвест" Mustcom 1
28.11.2006 «Связьинвест» отозвал своих менеджеров 1
29.06.2006 "Просперити Кэпитал" недоволен протоколом собрания "ЦентрТелекома" 1
29.06.2006 "Центртелеком" подозревают в подтасовке 1
19.06.2006 Эксперты: "Ростелеком" справится с налоговым гиперштрафом 1
16.06.2006 Человек "Связьинвеста" не прижился на юге 1
27.04.2006 Налоговики взялись за "Связьинвест" 1
26.01.2006 "Связьинвест" покинул "предпоследний из могикан" 1
02.09.2005 "Питерские" связисты "штурмуют" телеграф 1
27.07.2005 Государство заберет у "Связьинвеста" больше половины прибыли 1
25.07.2005 Чиновники "откупаются" от претендентов на "Связьинвест" 1
27.06.2005 В СЗТ избран совет директоров 1
14.06.2005 В "Дальсвязи" избран новый совет директоров 1

Публикаций - 64, упоминаний - 77

АПИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1652 62
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 22
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 455 17
Ростелеком ЦентрТелеком 502 16
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 12
Ростелеком ВолгаТелеком 509 11
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 11
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 697 10
АФК Система ПАО 1585 9
Ростелеком Уралсвязьинформ 538 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 4
Oracle Corporation 5710 4
Mustcom 27 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7403 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 3
Мобител 62 3
Рустелеком ТК 255 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 711 2
РТКомм.ру 296 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6137 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 854 1
Альфа-Групп - Altimo 381 1
Nortel Networks 1260 1
Открытые технологии 427 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 1
НТК - Национальные телекоммуникации 62 1
ИскраУралТел - Iskratel 80 1
Amdocs 123 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 1
NEC 1572 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 361 1
Центел - Центральный телеграф 315 1
Accenture - Аксенчер 761 1
Ростех - Ростехнологии 2269 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 315 1
Ростелеком ЮТК - Кубаньэлектросвязь 75 1
Marshall Capital Partners 65 3
Газпром ПАО 712 2
ГПБ - Газпромбанк 780 2
Гипросвязь ПАО 69 2
РТК Лизинг 62 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1826 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
Протон ООО 2 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
Access Industries 33 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Связь-банк 104 1
ВТБ24 618 1
Deutsche Bank 288 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 193 1
СМП банк - Северный морской путь 72 1
Газпром-Медиа Холдинг 133 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 327 1
Альфа-Групп 579 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 400 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7212 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1906 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 378 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 480 5
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 3
Счётная палата РФ 548 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 68 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1826 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1929 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 92 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 1
Президент Российской Федерации 1602 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2283 1
Конституционный суд РФ 76 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по по экономической политике 3 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 187 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2059 2
3G - Стандарт мобильной связи 4914 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 473 2
Юрченко Евгений 94 15
Яшин Валерий 65 11
Кузнецов Сергей 119 8
Родионов Иван 53 6
Левковский Дмитрий 7 5
Антонюк Борис 58 5
Провоторов Александр 146 5
Киселев Александр 87 5
Рейман Леонид 978 4
Васильева Екатерина 17 3
Щеголев Игорь 677 3
Малофеев Константин 98 3
Андреев Александр 22 3
Колпаков Антон 46 2
Овчинников Борис 116 2
Брюквин Юрий 253 2
Горбунов Александр 44 2
Ситников Сергей 56 2
Соколенко Юлиана 15 2
Семенов Вадим 51 2
Афанасьев Денис 29 2
Лопатин Александр 13 2
Пантелеев Алексей 8 1
Михайлов Евгений 16 1
Аганбегян Рубен 18 1
Катаева Елена 7 1
Кузьмин Павел 15 1
Путин Владимир 2162 1
Зубова Татьяна 2 1
Ионов Алексей 3 1
Поповский Александр 87 1
Бойко Александр 21 1
Шевчук Александр 7 1
Приданцев Сергей 115 1
Горбачев Владимир 2 1
Никифоров Николай 1130 1
Балаценко Андрей 30 1
Иванов Сергей 241 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Артемьев Игорь 78 1
Россия - Российская федерация - РФ 76993 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 659 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11139 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1125 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 962 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2819 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 1
Евразия 199 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1688 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 528 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 20
РИА Новости 708 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 88 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 56 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 479 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 28 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 470 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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