Индексная книга (каталог) CNews*
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АПИ Ассоциация Профессиональных Инвесторов Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций
СОБЫТИЯ
Публикаций - 80, упоминаний - 94
АПИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Юрченко Евгений 133 23
|Куликов Денис 27 16
|Вартанян Станислав 16 15
|Репин Игорь 23 14
|Яшин Валерий 80 14
|Ромский Георгий 23 10
|Кузнецов Сергей 163 10
|Киселев Александр 115 10
|Родионов Иван 73 10
|Алексеев Михаил 29 9
|Белов Вадим 23 9
|Иконников Александр 15 9
|Кобищанов Михаил 10 9
|Провоторов Александр 158 9
|Панченко Станислав 14 8
|Левковский Дмитрий 11 8
|Шевчук Александр 17 8
|Акулич Владимир 42 7
|Желонкин Владимир 17 7
|Дегтярев Валерий 16 7
|Ефимов Дмитрий 20 7
|Гоголь Александр 21 7
|Феоктистова Наталия 8 7
|Антонюк Борис 69 7
|Дудченко Владимир 22 6
|Баженова Елена 29 6
|Савченко Виктор 30 6
|Амарян Рубен 17 6
|Филиппова Надежда 11 6
|Мазалов Иван 7 6
|Рагозина Ирина 8 6
|Петрова Оксана 7 6
|Семенов Вадим 65 6
|Чечельницкий Евгений 19 5
|Никулин Анатолий 19 5
|Бобин Максим 12 5
|Статьин Владимир 10 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Малофеев Константин 118 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.