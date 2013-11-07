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Яшин Валерий



07.11.2013 Экс-глава «Связьинвеста» завладел 100% издателя телефонных справочников «Желтые страницы» 5
08.12.2010 Основатель интегратора Intelotec продал его и возглавил Amdocs в России 1
01.06.2009 Правительство сдало «Связьинвест» «Ростелекому» 1
04.02.2009 Биллинг и CRM в «Связьинвесте»: подробности гигантских проектов 1
03.07.2007 Глава «Связьинвеста» пострадал из-за межведомственного конфликта 1
06.03.2007 «Связьинвест» прикрывает CDMA 1
06.02.2007 Константин Беляев перешел в "Систему Телеком" 1
05.02.2007 В «Система Телеком» назначен руководитель Дирекции по управлению активами 2
19.07.2006 В СЗТ избран председатель совета директоров 1
28.06.2006 Председателем совета директоров "ЦентрТелекома" избран гендиректор "Связьинвеста" 2
16.06.2006 Человек "Связьинвеста" не прижился на юге 1
07.04.2006 "Связьинвест" в 2006 г. направит более 26% инвестиций в развитие нерегулируемого сектора 2
07.04.2006 Валерий Яшин: В 2006 г. доходы "Связьинвеста" от нерегулируемых услуг связи увеличатся с 8,2 до 12% 2
07.04.2006 Валерий Яшин: Выручка "Связьинвеста" увеличится в 2006 г. до 220-230 млрд руб. 1
05.04.2006 Интервью CNews с генеральным директором "Связьинвеста" Валерием Яшиным 14
29.03.2006 Вышел апрельский номер журнала CNews 1
20.03.2006 Чистая прибыль "Связьинвеста" по РСБУ выросла на 58,9% 3
06.02.2006 В "ЦентрТелекоме" произошли новые назначения 1
22.11.2005 Первый рейтинг: 20 самых богатых связистов России 1
24.10.2005 Универсальную связь отдали "своим" компаниям 1
29.09.2005 "Связьинвест" ожидает в 2005 г. выручку на уровне $7,6 млрд. 2
27.09.2005 Найден "виновный" в продаже "Телекоминвеста" 1
17.08.2005 Властелины связи России: подробности восхождения 2
14.07.2005 Гендиректору "ЦентрТелекома" продлили полномочия 2
27.06.2005 В СЗТ избран совет директоров 1
06.06.2005 "Связьинвест" обвиняют в западничестве 2
11.04.2005 "Связинвест" заработает на неголосовых услугах 2
08.04.2005 Россия: рынок ИКТ на пороге больших перемен 2
07.04.2005 "Связьинвест" расширяет сотрудничество со "Связьбанком" 2
02.03.2005 "Связьинвест" увеличил годовую выручку на 21% 1
24.09.2004 СЗТ избрал председателя совета директоров 2
21.09.2004 В СЗТ избран новый совет директоров 1
29.07.2004 "Связьинвест" может объединить филиалы межрегиональных компаний 1
28.07.2004 Государство должно "Связьинвесту" 6,7 млрд. руб. 1
06.07.2004 В новый совет директоров СЗТ вошли 4 независимых директора 1
21.06.2004 Акционеры МГТС избрали новый совет директоров 1
11.06.2004 В новый совет директоров "ЦентрТелекома" вошли 2 независимых члена 1
07.04.2004 "ЦентрТелеком" удешевит доступ в интернет и рассмотрит вопрос о продаже своих NMT-активов 1
02.04.2004 "Связьинвест" не заинтересован в демонополизации "Ростелекома" 1
25.03.2004 В "ЦентрТелекоме" утверждены 18 кандидатур в новый совет директоров 1

Публикаций - 65, упоминаний - 99

Яшин Валерий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1650 65
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7582 17
Ростелеком ЦентрТелеком 502 12
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 7
АФК Система ПАО 1582 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7540 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8354 6
Amdocs 123 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 5
Ростелеком ВолгаТелеком 509 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 3
Telia Company 778 3
Mustcom 27 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1201 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 3
Питерская группа связистов 153 3
Ростелеком Дальсвязь 450 3
IBM 8248 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 709 2
Telenor 681 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 2
Nokia Alcatel-Lucent 1371 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 2
Комстар ОТС - Телмос 99 2
Telefonica - Telefónica España 460 2
IBM Global Business Services 45 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 2
Электросвязь 76 2
АСВТ 90 2
МегаФон ПетерСтар 285 2
Центел - Центральный телеграф 315 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 2
Turkcell 309 2
СМАРТС Компания 490 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 877 1
Ericsson 2235 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 346 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 4
Почта России ПАО 1741 3
Альфа-Банк 1279 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 2
Альфа-Групп 579 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 2
РТК Лизинг 62 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 1
ТНК-ВР Холдинг 226 1
IPOC 121 1
Связь-банк 103 1
Deutsche Bank 286 1
РТС - Фондовая биржа 316 1
BP - British Petroleum 91 1
Hyundai Motor 247 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 12
Счётная палата РФ 543 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1869 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2174 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1067 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 1
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 12 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по по экономической политике 3 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 377 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 693 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1707 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 479 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 2
3G - Стандарт мобильной связи 4903 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9223 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 1
НИР - Научно-исследовательская работа 149 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 153 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1573 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
СПАРК-Интерфакс 111 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 1
IBM Tivoli 273 1
Рейман Леонид 977 11
Кузнецов Сергей 118 8
Родионов Иван 53 7
Левковский Дмитрий 7 6
Путин Владимир 2158 4
Киселев Александр 86 4
Милованцев Дмитрий 88 3
Юрченко Евгений 94 3
Лопатин Александр 13 3
Королёв Николай 7 2
Приданцев Сергей 115 2
Королев Игорь 55 2
Пантелеев Алексей 8 2
Авен Петр 15 2
Гончарук Александр 88 2
Фридман Михаил 89 2
Евтушенков Владимир 182 2
Румянцева Ольга 53 1
Хан Герман 10 1
Исаак Мостов 8 1
Васадзе Леван 9 1
Рожецкин Леонид 41 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
Новицкий Евгений 27 1
Андреев Александр 22 1
Persson Ulf - Перссон Ульф 7 1
Соколенко Юлиана 15 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
Вексельберг Виктор 123 1
Кирюшин Геннадий 65 1
Зайцев Владимир 49 1
Ионов Алексей 3 1
Бойко Александр 21 1
Иванов Сергей 241 1
Солодухин Константин 113 1
Соколов Алексей 125 1
Овчинников Борис 116 1
Смирнов Михаил 52 1
Дерипаска Олег 30 1
Назаров Сергей 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 76303 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 5
Европа Восточная 2685 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 3
Германия - Федеративная Республика 6767 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 3
Турция - Турецкая республика 1306 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 2
Люксембург Великое Герцогство 323 2
Великобритания - Лондон 1598 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 2
Россия - Сибирь 1209 2
Латинская Америка 1283 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 2
СССР - Ленинград 99 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 25 1
Испания - Каталония - Барселона 635 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 655 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1042 1
Румыния 483 1
Москва - Зеленоград 49 1
Кипр - Республика 318 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 344 1
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 141 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 355 1
Швеция - Стокгольм 317 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 1
Литва - Литовская Республика 464 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 220 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 315 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 554 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 272 1
Россия - ЮФО - Севастополь 442 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 41 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1338 1
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Thomson Reuters - Рейтер 5128 3
Forbes - Форбс 536 1
Коммерсантъ - Издательский дом 730 1
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 56 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 466 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 25 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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