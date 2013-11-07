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Яшин Валерий
Яшин Валерий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 1
|СПАРК-Интерфакс 111 1
|ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 1
|Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 1
|IBM Tivoli 273 1
|Рейман Леонид 977 11
|Кузнецов Сергей 118 8
|Родионов Иван 53 7
|Левковский Дмитрий 7 6
|Путин Владимир 2158 4
|Киселев Александр 86 4
|Милованцев Дмитрий 88 3
|Юрченко Евгений 94 3
|Лопатин Александр 13 3
|Королёв Николай 7 2
|Приданцев Сергей 115 2
|Королев Игорь 55 2
|Пантелеев Алексей 8 2
|Авен Петр 15 2
|Гончарук Александр 88 2
|Фридман Михаил 89 2
|Евтушенков Владимир 182 2
|Румянцева Ольга 53 1
|Хан Герман 10 1
|Исаак Мостов 8 1
|Васадзе Леван 9 1
|Рожецкин Леонид 41 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
|Новицкий Евгений 27 1
|Андреев Александр 22 1
|Persson Ulf - Перссон Ульф 7 1
|Соколенко Юлиана 15 1
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
|Вексельберг Виктор 123 1
|Кирюшин Геннадий 65 1
|Зайцев Владимир 49 1
|Ионов Алексей 3 1
|Бойко Александр 21 1
|Иванов Сергей 241 1
|Солодухин Константин 113 1
|Соколов Алексей 125 1
|Овчинников Борис 116 1
|Смирнов Михаил 52 1
|Дерипаска Олег 30 1
|Назаров Сергей 55 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 23
|Thomson Reuters - Рейтер 5128 3
|Forbes - Форбс 536 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 730 1
|CNews - ZOOM.CNews 1284 1
|Der Spiegel 38 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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