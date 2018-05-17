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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яшин Валерий

СОБЫТИЯ


17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
07.11.2013 Экс-глава «Связьинвеста» завладел 100% издателя телефонных справочников «Желтые страницы» 1
08.12.2010 Основатель интегратора Intelotec продал его и возглавил Amdocs в России 1
01.06.2009 Правительство сдало «Связьинвест» «Ростелекому» 1
04.02.2009 Биллинг и CRM в «Связьинвесте»: подробности гигантских проектов 1
03.07.2007 Глава «Связьинвеста» пострадал из-за межведомственного конфликта 1
09.04.2007 "Связьинвест" указал "Системе" на ее место 1
06.03.2007 «Связьинвест» прикрывает CDMA 1
06.02.2007 Константин Беляев перешел в "Систему Телеком" 1
05.02.2007 В «Система Телеком» назначен руководитель Дирекции по управлению активами 2
19.07.2006 В СЗТ избран председатель совета директоров 1
28.06.2006 Председателем совета директоров "ЦентрТелекома" избран гендиректор "Связьинвеста" 1
16.06.2006 Человек "Связьинвеста" не прижился на юге 1
02.06.2006 Гендиректором "Связьинвеста" назначен Александр Киселев 1
29.05.2006 История связи: как государство потеряло "Мегафон" 1
07.04.2006 "Связьинвест" в 2006 г. направит более 26% инвестиций в развитие нерегулируемого сектора 1
07.04.2006 Валерий Яшин: В 2006 г. доходы "Связьинвеста" от нерегулируемых услуг связи увеличатся с 8,2 до 12% 1
07.04.2006 Валерий Яшин: Выручка "Связьинвеста" увеличится в 2006 г. до 220-230 млрд руб. 1
05.04.2006 Интервью CNews с генеральным директором "Связьинвеста" Валерием Яшиным 1
29.03.2006 Вышел апрельский номер журнала CNews 1
20.03.2006 Чистая прибыль "Связьинвеста" по РСБУ выросла на 58,9% 1
06.02.2006 В "ЦентрТелекоме" произошли новые назначения 1
22.11.2005 Первый рейтинг: 20 самых богатых связистов России 1
24.10.2005 Универсальную связь отдали "своим" компаниям 1
29.09.2005 "Связьинвест" ожидает в 2005 г. выручку на уровне $7,6 млрд. 1
27.09.2005 Найден "виновный" в продаже "Телекоминвеста" 1
17.08.2005 Властелины связи России: подробности восхождения 2
26.07.2005 Питерских связистов обыскивают по всей Европе 1
14.07.2005 Гендиректору "ЦентрТелекома" продлили полномочия 1
27.06.2005 В СЗТ избран совет директоров 1
20.06.2005 В МГТС новый состав совета директоров 1
06.06.2005 "Связьинвест" обвиняют в западничестве 1
20.04.2005 Опальный акционер "Мегафона" вернулся в Россию 1
11.04.2005 "Связинвест" заработает на неголосовых услугах 1
08.04.2005 Россия: рынок ИКТ на пороге больших перемен 1
07.04.2005 "Связьинвест" расширяет сотрудничество со "Связьбанком" 1
02.03.2005 "Связьинвест" увеличил годовую выручку на 21% 1
22.02.2005 Питерские усиливают контроль над "Связьинвестом" 1
24.09.2004 СЗТ избрал председателя совета директоров 1

Публикаций - 80, упоминаний - 83

Яшин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 79
Ростелеком 10948 23
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 23
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 16
МегаФон 10742 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
МТС - Система Телеком 239 8
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 6
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 5
Amdocs 140 5
Mustcom 37 5
Питерская группа связистов 441 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Электросвязь 268 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 3
Аккорд-Тел 32 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 3
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 3
Артелеком ОГМТС - Артелеком-сотовой 14 2
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 2
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 2
Ростелеком - Связьинвест - Связьинтек 9 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Ленсвязь 43 2
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 8
Альфа-Групп 745 6
AIG-Brunswick Capital Management 8 5
Почта России ПАО 2370 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 4
First National Holdings 40 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 3
Альфа-Эко 55 2
Ростелеком - Связьинвест Медиа 4 2
EY - Эрнст энд Янг 81 2
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 2
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Альфа-Банк 1979 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Arthur Andersen 64 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Русский Индустриальный Банк 8 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Сиданко - Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания 5 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
Wasa Invest - Odem 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Hyundai Motor Company 436 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 23 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 5 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 16
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
УУС - Универсальные услуги связи 329 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 3
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 3
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 2
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 6
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
МегаФон - Nexign Peter-Service ITC 14 1
МегаФон - Nexign Peter-Service BIS АСР 15 1
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 1
Nokia 8310 9 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Siemens M - Siemens ME - серия мобильных телефонов 25 1
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 1
Intel Odem 6 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
МТС 3G-сеть 121 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Рейман Леонид 1065 15
Киселев Александр 115 10
Иконников Александр 15 9
Антонюк Борис 69 8
Кузнецов Сергей 163 8
Родионов Иван 73 8
Акулич Владимир 42 7
Белов Вадим 23 7
Амарян Рубен 17 7
Рагозина Ирина 8 7
Панченко Станислав 14 6
Гоголь Александр 21 6
Левковский Дмитрий 11 6
Ефимов Дмитрий 20 5
Фингер Григорий 17 5
Путин Владимир 3454 5
Грибов Александр 11 5
Лопатин Александр 22 5
Юрченко Евгений 133 5
Савченко Виктор 30 4
Беляев Константин 15 4
Петрова Оксана 7 4
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 4
Щебетов Сергей 34 3
Вартанян Станислав 16 3
Авдиянц Станислав 10 3
North Michael - Норт Майкл 12 3
Рожецкин Леонид 48 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Бескоровайный Андрей 49 2
Лагутин Владимир 39 2
Дроздов Сергей 35 2
Тимошенко Любовь 19 2
Степашин Сергей 31 2
Михайлов Олег 23 2
Репин Игорь 23 2
Люлин Владимир 18 2
Ромский Георгий 23 2
Забузова Елена 9 2
Вронец Александр 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Дания - Королевство 1337 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 4
Европа 24964 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Норвегия - Королевство 1858 3
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Люксембург Великое Герцогство 446 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 2
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