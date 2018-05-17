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Яшин Валерий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 80, упоминаний - 83
Яшин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 15
|Киселев Александр 115 10
|Иконников Александр 15 9
|Антонюк Борис 69 8
|Кузнецов Сергей 163 8
|Родионов Иван 73 8
|Акулич Владимир 42 7
|Белов Вадим 23 7
|Амарян Рубен 17 7
|Рагозина Ирина 8 7
|Панченко Станислав 14 6
|Гоголь Александр 21 6
|Левковский Дмитрий 11 6
|Ефимов Дмитрий 20 5
|Фингер Григорий 17 5
|Путин Владимир 3454 5
|Грибов Александр 11 5
|Лопатин Александр 22 5
|Юрченко Евгений 133 5
|Савченко Виктор 30 4
|Беляев Константин 15 4
|Петрова Оксана 7 4
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 4
|Щебетов Сергей 34 3
|Вартанян Станислав 16 3
|Авдиянц Станислав 10 3
|North Michael - Норт Майкл 12 3
|Рожецкин Леонид 48 3
|Милованцев Дмитрий 110 3
|Бескоровайный Андрей 49 2
|Лагутин Владимир 39 2
|Дроздов Сергей 35 2
|Тимошенко Любовь 19 2
|Степашин Сергей 31 2
|Михайлов Олег 23 2
|Репин Игорь 23 2
|Люлин Владимир 18 2
|Ромский Георгий 23 2
|Забузова Елена 9 2
|Вронец Александр 12 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.