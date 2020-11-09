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First National Holdings

СОБЫТИЯ

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09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 1
14.01.2009 «МегаФон» назначил директора по слияниям и поглощениям 3
30.06.2008 «Мегафон» не может расстаться с «питерскими» 1
28.03.2008 В «Телекоминвесте» назначен новый гендиректор 1
21.11.2007 Акционеры "Телекоминвеста" избрали новый совет директоров 2
12.07.2007 «Синтерра» купила «Петерстар» 1
11.07.2007 «Промсвязькапитал» купил «Петерстар» 1
07.02.2007 Информация о покупке «ПетерСтара» не подтвердилась 2
31.01.2007 «Телекоминвест» получил лицензию на услуги почтовой связи в Санкт-Петербурге 2
10.11.2006 TeliaSonera спасает «Телекоминвест» от ликвидации 1
09.11.2006 "Телекоминвест" продал 29% акций "ПетерСтар" "дочке" своего акционера 3
16.10.2006 Общая сумма сделок на российском рынке телекоммуникаций превысила $3,2 млрд. 1
24.05.2006 У "питерских" связистов появился грузинский двойник 1
22.05.2006 Чистая прибыль "ПетерСтара" выросла в 2005 г. на 34% 2
31.03.2006 Русские натравили шведов на TeliaSonera? 1
06.03.2006 "Мегафон" остался без главного финансиста 1
19.01.2006 Рейману не повезло с "Мегафоном" 1
06.10.2005 В России создают нового федерального оператора связи 1
27.09.2005 Найден "виновный" в продаже "Телекоминвеста" 1
17.08.2005 Властелины связи России: подробности восхождения 1
02.08.2005 Pisces завершила покупку "ПетерСтара" 1
26.07.2005 Питерских связистов обыскивают по всей Европе 1
27.06.2005 Финляндия дала "пощечину" CDMA 2
17.06.2005 Швейцарцы купили РТКомм.ру по заказу "питерских"? 1
30.03.2005 Счетная палата проверит сделки "Связьинвеста" 1
17.02.2005 Альтернативную связь поделят на двоих? 1
16.02.2005 Metromedia согласилась продать "ПетерСтар" за $212 млн. 1
20.01.2005 Председателем совета директоров "МегаФон" избран вице-президент TeliaSonera 1
11.01.2005 Покупателей Metromedia стало меньше 2
14.12.2004 Топ-менеджеров «ВымпелКома» накажут в США 1
06.12.2004 "МегаФоном" завладеют скандинавы? 1
15.11.2004 Тайна "МегаФона" раскрыта 1
05.11.2004 Долги вынуждают американцев расстаться с "Петерстаром" 1
05.11.2004 Metromedia продает "ПетерСтар" 1
16.07.2004 Акционеры ОАО "МегаФон" избрали новый совет директоров и отказались платить дивиденды 2
11.07.2002 Telia AB стала прямым акционером холдинга "Телекоминвест" 2
16.06.2000 Компания "Промстройсвязь" приобретет акции "Телекоминвеста" 1
04.05.2000 Европейская Комиссия одобрила инвестиции шведской Telia в российские телекоммуникации 1

Публикаций - 40, упоминаний - 52

First National Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 33
МегаФон 10742 22
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 21
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 16
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 13
Питерская группа связистов 441 13
Ростелеком - Связьинвест 1719 9
Ростелеком 10948 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 4
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 4
Ростелеком - Глобус-телеком 235 4
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 4
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
МТС - Система Телеком 239 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Deutsche Telekom 954 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 2
Kometa - Комета 160 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 2
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - АДМ-Мурманск 5 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 16
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 10
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 9
Альфа-Групп 745 8
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 8
ПромСвязьКапитал 85 5
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 5
Comtel Eastern 19 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Альфа-Банк 1979 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 3
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 3
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 8 2
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - ОНЭКСИМ-банк - Объединённый экспортно-импортный банк 3 1
TimeTurns Holdings 10 1
Wasa Invest - Odem 1 1
J. P. Galmond & Co. - Д.П.Гальмонд и Ко. 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Почта России ПАО 2370 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Arthur Andersen 64 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
Альфа-Эко 55 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Harborne Group Limited 5 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Международный арбитраж 32 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 2
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 164 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Microsoft Windows 2000 8678 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Intel Odem 6 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 11
Рейман Леонид 1065 9
Горохов Максим 17 9
Солдатенков Сергей 162 4
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 4
Усманов Алишер 311 3
Брюквин Юрий 300 3
Кононов Дмитрий 11 3
Рожецкин Леонид 48 3
Яшин Валерий 80 3
Степашин Сергей 31 3
Окунь Александр 11 3
Погребенко Владимир 4 3
Ананьев Дмитрий 83 2
Яковицкий Алексей 23 2
Анкилов Константин 121 2
Гусинский Владимир 19 2
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 2
Березовский Борис 24 2
Rytkönen Juhani - Ритконен Юхани 8 2
Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 2
Кастрица Мария 3 2
Сурков Вячеслав 1 1
North Michael - Норт Майкл 12 1
Shestedt Olof - Шестедт Олоф 4 1
Путин Владимир 3454 1
Малис Александр 158 1
Кузнецов Сергей 163 1
Каримова Гульнара 95 1
Евтушенков Владимир 217 1
Стрешинский Иван 38 1
Каримов Ислам 97 1
Резникович Алексей 60 1
Слизень Виталий 244 1
Фридман Михаил 146 1
Климов Андрей 88 1
Потанин Владимир 91 1
Стрешинский Владимир 8 1
Устинов Владимир 9 1
Булгак Владимир 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Дания - Королевство 1337 9
Швеция - Королевство 3782 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Грузия 1332 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Европа 24964 6
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Люксембург Великое Герцогство 446 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
Лихтенштейн Княжество 102 4
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 4
Норвегия - Королевство 1858 3
Испания - Королевство 3840 3
Ирландия - Республика 1051 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Канада 5082 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Швейцария - Цюрих 279 2
Кипр - Республика 636 2
Великобритания - Виргинские Острова 245 2
Россия - СЗФО - Псковская область 697 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
Казахстан - Республика 6048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 4
Приватизация - форма преобразования собственности 543 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
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Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
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