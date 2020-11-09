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First National Holdings
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 40, упоминаний - 52
First National Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 11
|Рейман Леонид 1065 9
|Горохов Максим 17 9
|Солдатенков Сергей 162 4
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 4
|Усманов Алишер 311 3
|Брюквин Юрий 300 3
|Кононов Дмитрий 11 3
|Рожецкин Леонид 48 3
|Яшин Валерий 80 3
|Степашин Сергей 31 3
|Окунь Александр 11 3
|Погребенко Владимир 4 3
|Ананьев Дмитрий 83 2
|Яковицкий Алексей 23 2
|Анкилов Константин 121 2
|Гусинский Владимир 19 2
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 2
|Березовский Борис 24 2
|Rytkönen Juhani - Ритконен Юхани 8 2
|Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 2
|Кастрица Мария 3 2
|Сурков Вячеслав 1 1
|North Michael - Норт Майкл 12 1
|Shestedt Olof - Шестедт Олоф 4 1
|Путин Владимир 3454 1
|Малис Александр 158 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Каримова Гульнара 95 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Каримов Ислам 97 1
|Резникович Алексей 60 1
|Слизень Виталий 244 1
|Фридман Михаил 146 1
|Климов Андрей 88 1
|Потанин Владимир 91 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Устинов Владимир 9 1
|Булгак Владимир 19 1
|Рустелеком ТК 305 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.