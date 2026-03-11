Разделы

UFG United Financial Group ОФГ Объединённая финансовая группа


СОБЫТИЯ

11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора 1
24.06.2024 Пухаев Александр Борисович: путь от банковского аналитика до инвестора 1
21.11.2019 Главу «Яндекса» смогут отстранить на 15 суток при угрозе национальной безопасности 1
15.01.2018 Юридический департамент «Яндекса» возглавила Мария Султанова 1
17.08.2015 Алексей Катрич возглавил работу с финансовым сектором и ритейлом в «Техносерв Консалтинге» 1
01.07.2013 Из Сбербанка уходит ИТ-директор по корпоративному и инвест-блоку 1
17.04.2013 Сооснователи «ВКонтакте» неожиданно продали 48% акций соцсети 1
24.05.2011 «Яндекс» привлек на бирже $1,3 млрд: кто продал и кто сохранил акции - СХЕМА 1
23.03.2011 ИТ-директор банка «Траст» ушел в «Сбербанк» 1
30.03.2010 BCI подвела итоги работы на российском рынке за шесть месяцев 1
03.11.2006 «Вымпелком» стал монополистом в Армении 1
25.10.2006 Ozon.ru "ушел" к бывшему хозяину 1
07.09.2006 Altimo переняла вражескую тактику 1
28.08.2006 1 октября откроется Russian CIO Summit 2006 1
26.06.2006 Акционеры "ВолгаТелекома" избрали новый совет директоров 1
11.04.2006 18 апреля откроется 13-й Российский CIO-Форум 1
27.03.2006 18 апреля откроется CIO-Форум 1
15.07.2005 "Билайн" возглавил человек "Альфы" 1
22.06.2005 Русские связисты "разбили" шведов под Стамбулом 1
22.06.2005 Для "Билайна" настал судный день 1
07.06.2005 Rambler выходит на IPO 2
25.05.2005 ОФГ внедряет CRM-систему 2
22.04.2005 "Билайн" и "Киевстар" на пороге слияния 1
17.03.2005 СМАРТС накажут из-за СОРМа 1
30.12.2004 Западные аналитики: "ВымпелКом" не повторит судьбы ЮКОСа 1
20.12.2004 На проблемах "ВымпелКома" делают состояния 1
14.12.2004 Топ-менеджеров «ВымпелКома» накажут в США 1
06.12.2004 "МегаФоном" завладеют скандинавы? 1
01.11.2004 Verysell замахнулся на европейские инвестиции 1
23.06.2004 "ВолгаТелеком" увеличит инвестиции на 40% 1
19.03.2003 Deutsche Telekom планирует выручить €500 млн. от продажи акций МТС 1
11.03.2003 В Москве состоится 3-я международная конференция "Связь и инвестиции в России" 1
21.06.2001 NASDAQ вновь поднялся выше 2000 пунктов 1
21.06.2001 NASDAQ вновь поднялся выше 2000 пунктов 1
14.04.2000 ru-Net Holdings Ltd. объявила о подробностях инвестиции $5,28 млн. в "Яндекс" 1
09.03.2000 Контрольный пакет акций российского Интернет-магазина ОЗОН приобретен за $1.8 млн. 1

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9265 9
Yandex - Яндекс 8687 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 749 5
МегаФон 10185 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 4
Ростелеком 10471 3
Microsoft Corporation 25379 3
VK - Mail.ru Group 3542 3
Ростелеком - Связьинвест 1714 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 199 3
Oracle Corporation 6915 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 419 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 976 2
Deutsche Telekom 928 2
Киевстар - Kyivstar 560 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 2
Ланит - Comptek - Комптек 200 2
ГС1 РУС - GS1 Russia - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан 17 2
Google LLC 12376 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 2
Tellabs 65 2
МТС - Система Телеком 236 2
Broadcom - VMware 2516 1
X Corp - Twitter 2918 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 528 1
Accenture plc 700 1
9142 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 330 1
Diasoft - Диасофт 1067 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 1
Sony 6651 1
Naumen - Наумен 697 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 513 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8358 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 116 4
Альфа-Банк 1897 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1716 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 110 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 436 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 419 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 3
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1051 2
РЖД - Российские железные дороги 2024 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1824 2
Евросеть 1417 2
Альфа-Групп 734 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 293 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 2
UFG Private Equity 38 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 172 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 134 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 34 2
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 2
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 15 2
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 2
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 2
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 2
First National Holdings 39 2
РИД - Российский институт директоров 8 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2767 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 572 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 189 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5379 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 260 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 762 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 405 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 281 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 839 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Районные суды РФ 194 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Судебная власть - Judicial power 2421 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 791 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29046 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22121 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1051 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13124 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5341 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32153 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2283 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4872 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6757 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1401 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7751 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5942 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5186 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3099 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25670 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4575 2
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 339 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13108 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1928 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1734 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4710 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12488 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9025 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12181 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4178 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17306 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11581 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8496 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16732 1
Корпоративное управление - Corporate governance 102 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9863 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1229 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13453 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 339 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1333 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 697 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7408 1
Microsoft Windows 2000 8679 3
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 1
Linux OS 11087 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1917 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1736 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2399 1
Baidu 293 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Microsoft Dynamics CRM 547 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 64 1
Яковицкий Алексей 22 10
Катрич Алексей 43 5
Греф Герман 473 3
Волож Аркадий 262 3
Изосимов Александр 192 3
Baker Jack - Бейкер Джек 8 2
Андреев Владимир 100 2
Македонский Сергей 47 2
Артемьев Валерий 6 2
Назипов Дмитрий 85 2
Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Бабаев Кирилл 56 2
Володин Андрей 22 2
Савченко Виктор 30 2
Дегтярев Валерий 16 2
Федоров Олег 14 2
Григорьева Алла 9 2
Черногородский Сергей 8 2
Макаренко Виктор 14 2
Карелов Сергей 9 2
Колесников Сергей 21 2
Галактионов Виктор 3 2
Чашкин Валерий 3 2
Черняк Леонид 2 2
Дутов Владислав 2 2
Евсеев Олег 6 2
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 2
Слепцова Наталия 2 2
Clement Pascal - Клемент Паскаль 2 1
Рейман Леонид 1059 1
Орловский Виктор 403 1
Дуров Павел 317 1
Пегасов Сергей 55 1
Иванов Алексей 155 1
Усманов Алишер 306 1
Кузнецов Сергей 162 1
Парахин Михаил 15 1
Аитов Тимур 197 1
Кулик Вадим 195 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18903 6
Норвегия - Королевство 1834 4
Европа 24723 3
Азия - Азиатский регион 5791 3
Германия - Федеративная Республика 12979 3
Великобритания - Лондон 2415 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 3
Украина 7832 3
Нидерланды 3657 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18467 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13605 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 2
Турция - Турецкая республика 2515 2
Россия - ПФО - Самарская область 1501 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2168 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2142 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 797 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 673 2
Россия - ПФО - Пензенская область 624 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 694 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 438 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 898 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 636 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 763 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4131 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1179 1
Армения - Республика 2391 1
Дания - Королевство 1320 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3662 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8273 1
Индия - Bharat 5749 1
Европа Восточная 3124 1
Америка - Американский регион 2195 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4353 1
США - Нью-Йорк 3158 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17533 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 15
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2084 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6537 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6323 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 5
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 280 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8432 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7840 3
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 417 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15355 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32194 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8578 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5463 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4787 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1260 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6374 2
Exodus 75 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2734 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1536 2
Аудит - аудиторский услуги 3165 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8271 2
Информатика - computer science - informatique 1145 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1870 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 545 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 361 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3695 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10618 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5378 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1082 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11853 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 690 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3758 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9789 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11460 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 4
Известия ИД 727 3
Открытые системы ИД 176 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 2
Bloomberg 1565 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Briefing 29 2
РИА Новости 1005 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
Российская газета 280 1
Rambler Group - WMJ.ru 3 1
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 3
IDC - International Data Corporation 4953 2
Forrester Research 830 2
Internet Stock Report 994 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Интерфакс-100 21 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1311 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 538 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1122 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 70 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 54 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 157 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
