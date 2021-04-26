Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Катрич Алексей
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Публикаций - 39, упоминаний - 79
Катрич Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Висящев Андрей 52 1
|Рубцов Иван 12 1
|Булгаков Кирилл 40 1
|Петухов Денис 10 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Римский Александр 3 1
|Строкович Антон 45 1
|CNews Analytics 1991 6
|RAEX - Эксперт РА 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769441, в очереди разбора - 673125.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769441, в очереди разбора - 673125.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru