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Катрич Алексей


26.04.2021 CraftTalk запустит обучающую платформу на ИИ 2
02.02.2017 «Техносерв Консалтинг» внедрила систему управления знаниями для андеррайтинга в Сбербанке 1
23.09.2016 «Техносерв Консалтинг» вывел на рынок собственное решение «Финансовая отчётность заемщиков» 1
02.12.2015 Технологии в страховании: преобладают бумага и шариковая ручка 4
17.08.2015 Алексей Катрич возглавил работу с финансовым сектором и ритейлом в «Техносерв Консалтинге» 7
10.09.2013 Из Сбербанка уходит руководитель ИТ-фабрики Мария Вожегова 1
19.07.2013 Сбербанк нанял ИТ-директора корпоративно-инвестиционного блока 1
02.07.2013 Бывший ИТ-менеджер «Сбербанка» вышел на работу в «Роснефть» 1
01.07.2013 Из Сбербанка уходит ИТ-директор по корпоративному и инвест-блоку 3
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
20.09.2012 Наблюдательный совет НКО НРД избрал состав комиссии по технической политике и развитию технологий 1
11.09.2012 Виктор Орловский: Мы строим за 5 лет то, на что у западных банков уходит 10 1
03.08.2012 В «Сбербанк» идет новая волна ИТ-звезд: первое назначение 1
18.07.2012 Страница CNews на Facebook собрала 10 тыс. читателей 2
24.03.2012 Банковский сектор-2012: конкуренция с ритейлом и соцсетями 3
11.03.2012 ИКТ в банках: глобальное обновление 1
17.02.2012 Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия 1
05.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 28 ноября – 5 декабря 2011 г. 2
01.12.2011 ИТ-менеджеры «Сбербанка» стали его акционерами. ИТ-бюджет резко вырос 4
05.07.2011 Экс-гендиректор Rambler и IBS DataFort возглавил ИТ-дочку "Сбербанка" 1
20.06.2011 Вечная гонка: какие ИТ обеспечат банкам первые места 1
03.06.2011 Круглый стол CNews: «Информатизация банковского сектора в России: современные ИТ-продукты мирового класса» 1
24.05.2011 Виктор Орловский: В будущем "Сбербанк" будет оказывать ИТ-услуги сторонним компаниям 1
16.05.2011 «Сбербанк» нанимает известных CIO и создает собственную ИТ-компанию 1
23.03.2011 ИТ-директор банка «Траст» ушел в «Сбербанк» 5
07.02.2011 Система MaxPatrol на защите активов национального банка «Траст» 1
21.12.2010 В банке «Траст» внедрена промышленная платформа WebLogic Server 1
24.11.2010 CNews FORUM 2010: сегодня ИТ уходят в облака, а завтра станут частью ЖКХ 2
18.05.2010 Национальный банк «Траст» внедряет серверы нового поколения IBM Power7 1
16.11.2009 Softline внедрила технологию управления лицензиями в банке «Траст» 1
20.05.2009 Конференция CNews: ИБ бизнеса и госструктур 1
19.05.2009 Долгосрочные ИТ-стратегии отложены до лучших времен 1
15.04.2009 Круглый стол CNews: «ИТ-стратегии в условиях кризиса» 1
27.11.2008 Конференция: «Управление проектами 2008» 1
25.11.2008 Конференция: Управление Проектами 2008 1
09.09.2008 21 сентября откроется 6-й Съезд российских ИТ-директоров 1
25.07.2008 ИТ-инфраструктура: банки начинают апгрейд 1
09.06.2008 Алексей Катрич: Российским банкам грозит "крест ИТ" 15
09.04.2007 Руслан Шатохин: секреты внедрения HRM-системы с нуля 3

Публикаций - 39, упоминаний - 79

Катрич Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rambler Group - Рамблер ГК 487 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Microsoft Corporation 11168 3
SAP SE 3220 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Verysell Проекты - Verysell Project 43 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Verysell - Верисел 94 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Google LLC 7177 1
CraftTalk - Крафт-Толк 14 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Oracle Siebel 131 1
АйТи 753 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Инфосистемы Джет 675 1
Крок 1221 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Ингосстрах СПАО 210 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Тинькофф страхование 19 1
Банк Интеза 20 1
Открытие ФК 538 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 9 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Google Android 10751 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 14 1
IBM FileNet 55 1
Apple iOS 5742 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Symbian OS 782 1
Висящев Андрей 52 1
Рубцов Иван 12 1
Булгаков Кирилл 40 1
Петухов Денис 10 1
Ведяхин Александр 43 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Римский Александр 3 1
Строкович Антон 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Европа 3788 1
Украина 3398 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Восточная Европа 1691 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Казахстан - Республика 2650 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
CNews Analytics 1991 6
RAEX - Эксперт РА 49 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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