Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минобороны РФ ЦНИИ Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 18
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Протасов Андрей 2 2
|Коношенко Сергей 9 2
|Хронусов Валерий 8 1
|Бархота Валерий 1 1
|Дубовой Александр 1 1
|Iger Bob - Игер Боб 4 1
|Sandberg Sheryl - Сандберг Шерил 13 1
|Toutonghi Michael - Тоутонги Майкл 2 1
|Eisnor Di-Ann - Эйснор Ди-Энн 2 1
|Turner Andrew - Тёрнер Эндрю 3 1
|Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 1
|Орловский Виктор 406 1
|Ершов Павел 37 1
|Калинин Александр 186 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Zanni John - Занни Джон 11 1
|Денисов Алексей 20 1
|Морозов Алексей 62 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Хлызов Андрей 21 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Горьков Сергей 22 1
|Калинин Денис 70 1
|Клименко Станислав 11 1
|Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 1
|Гутенёв Владимир 14 1
|Якунин Александр 50 1
|Архипова Мария 21 1
|Катрич Алексей 43 1
|Ганин Александр 4 1
|Лужков Юрий 113 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Токарев Сергей 9 1
|Муромец Юлия 28 1
|Кучейко Алексей 22 1
|Козлов Павел 21 1
|Еремченко Евгений 17 1
|Провинцев Павел 8 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1132 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2370 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.