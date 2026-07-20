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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минобороны РФ ЦНИИ Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Экс-главу военного НИИ, занимающегося разработкой и аттестацией ПО, посадили на 13 лет 1
18.04.2025 Арестован глава НИИ Минобороны, занимающегося разработкой и аттестацией ПО 1
08.07.2015 Валерий Бархота назначен руководителем департамента технической политики и развития ТТК 1
13.11.2014 Представители Ростеха вошли в состав Экспертного совета Госдумы по развитию предприятий радиоэлектроники 1
25.10.2013 Сигнал ГЛОНАСС смогут загрублять в случае войны 1
05.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 28 ноября – 5 декабря 2011 г. 1
29.11.2011 Сергей Коношенко возглавил департамент информационной безопасности «Кабест» 1
01.02.2011 Александр Ганин назначен первым заместителем генерального директора «Космической связи» 1
02.12.2008 Утвержден перспективный облик Ракетных войск стратегического назначения 2
21.10.2008 Научно-практическая конференция "ГЛОНАСС-2020" пройдет в Тюмени 1
09.09.2008 Назначен первый зам гендиректора «Радионета» 1
30.04.2008 "Неогеография XXI-2008": итоги первой конференции 1
22.02.2008 Одноклассники.ру вскрыли структуру базирования ВС РФ 1
28.04.2007 Алексей Ананьин: ИТ-рынок не падает – он взрослеет 1
22.02.2001 "Лексикон Верба" сертифицирован Министерством обороны РФ 1
26.06.2000 "Информсвязь" получила государственный контракт на проектирование системы связи МЧС России 1
17.12.1998 Система "БЭСТ-МО" сертифицирована Министерством обороны РФ 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 39 2
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 2
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 1
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 1
Rosweb - Росвеб Телеком Холдинговая компания - Радионет - Теле-сервис-М - ХХЛайн - Троицк-Телеком 29 1
Импульс Пятигорский завод 4 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Хруничев Телеком 6 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1826 1
SAP SE 5589 1
Восход ФГБУ НИИ 720 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 1
Microsoft Corporation 25739 1
Apple Inc 13110 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1755 1
9553 1
Oracle Corporation 7066 1
Acronis - Акронис 489 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2143 1
Red Hat 1378 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1911 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 338 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 406 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 1
Галактика - Корпорация 1542 1
РТИ 155 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 543 1
Инкома - Incoma 26 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
Прайм Груп - Prime Group 74 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 797 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 334 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
Google LLC 12645 1
Росгипролес - Агролеспроект 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8796 1
Связной ГК 1400 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2925 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Walt Disney Company 644 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3631 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5627 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5623 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3061 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3863 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 757 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1436 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6522 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3673 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5408 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2843 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 453 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 404 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 731 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5948 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
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BlackBerry Protect 6 1
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Linux OS 11483 1
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ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
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Microsoft Windows 95 429 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5236 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
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Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
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Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 1
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Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
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Toutonghi Michael - Тоутонги Майкл 2 1
Eisnor Di-Ann - Эйснор Ди-Энн 2 1
Turner Andrew - Тёрнер Эндрю 3 1
Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 1
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Калинин Александр 186 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Zanni John - Занни Джон 11 1
Денисов Алексей 20 1
Морозов Алексей 62 1
Ананьин Алексей 90 1
Хлызов Андрей 21 1
Хохлов Сергей 8 1
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Кучейко Алексей 22 1
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Провинцев Павел 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 5
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1782 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жостово 4 1
Земля - планета Солнечной системы 10843 1
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Норвегия - Королевство 1854 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8526 1
Европа Восточная 3138 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4857 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 1
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Россия - ЮФО - Адыгея Республика 481 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 636 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 228 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9096 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6700 4
Информатика - computer science - informatique 1186 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1374 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10272 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3383 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8464 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2516 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1392 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2384 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 394 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3782 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5666 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12258 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4588 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5744 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6139 1
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2661 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 594 1
ЕТП - Единая техническая политика 22 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6557 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15961 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4794 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 682 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8191 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2269 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5088 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18077 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1132 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2370 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 487 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Минобороны РФ - Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 308 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 586 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Высокие технологии XXI века 78 2
Неогеография XXI - форум 65 2
День Защитника отечества - 23 февраля 65 1
ERP-Диалоги 3 1
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