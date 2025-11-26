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Компьюлинк ГК Compulink

Компьюлинк ГК - Compulink

СОБЫТИЯ

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26.11.2025 Офис легендарной российской ИТ-компании пойдет под снос. Она банкрот, как и ее основатель

Был офис, и нет офиса Бывший офис ИТ-интегратора «Компьюлинк» в столичных Раменках в обозримом будущем может исчезнуть. Здание, где он располаг
28.08.2025 Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10

В два раза меньше Топ-менеджера в прошлом широко известного ИТ-интегратора «Компьюлинк» Олега Попова могут отправить в колонию на пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой

16.12.2024 Единственный пришедший участник тендера в пять раз обрушил цену на обслуживание ИС Соцфонда России

ания Российской Федерации (Социальный фонд России). Изначально заявленная цена госзакупки составляла 200 млн руб., но «1С-КСУ» выиграл с предложением 42,5 млн руб. Преемник создателя системы ООО «УСП Компьюлинк» – ООО «Инфралинк» в настоящий момент находится в процессе банкротства. Заявка на госзакупку была опубликована на соответствующем сайте 18 октября 2024 г., протокол подведения итогов
15.03.2024 Основатель легендарного интегратора «Компьюлинк» банкрот

Запрет на выезд для банкрота Основатель и бывший президент «Компьюлинк» Михаил Лящ признан банкротом. В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы рассмотрит з
19.10.2023 Легендарный интегратор «Компьюлинк» банкрот. Топ-менеджерам грозит 10 лет тюрьмы

Крупный ИТ-холдинг банкрот Как выяснил CNews, некогда одна из крупнейших ИТ-структур «Компьюлинк» — банкрот. Банкротству предшествовали арест топ-менеджеров и множественные иски.

04.08.2022 Арестованы топ-менеджеры «Компьюлинка»

РФ) 2 августа 2022 г. управление МВД по Тамбовской области задержало трех топ-менеджеров компании «Компьюлинк». Фигурантами уголовного дела стали Юрий Данилюк, Юрий Чернышев и Олег Попов. Об э
05.04.2022 Легендарный «Компьюлинк» банкрот

Бывший «Компьюлинк» — банкрот Как выяснил CNews, в отношении главного актива знаменитой в прошлом ИТ-
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию

Полный выход из бизнеса Бывший президент и один из основателей группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ полностью вышел из всех ее активов в мае 2021 г. В настоящее время, со
04.02.2021 «Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей

, проектом создания единой системы обеспечения информбезопасности ЦОДа «Гознака» займется компания «Компьюлинк». Она стала победителем тематического тендера госорганизации, который стартовал 11
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов

н из крупнейших российских ИТ-интеграторов, известный очень крупными проектами для ФНС, — компания «Компьюлинк» — отстояла свое право называться добросовестным исполнителем госконтрактов. На эт
13.05.2020 «Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания

Новый контракт для «Компьюлинка» Компания «Компьюлинк» получила крупный подряд на поставку оборудования и модернизацию программно-аппара
01.04.2020 «Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка»

о реконструкции испытательной базы для космических ракет «Роскосмоса», который ведет ИТ-интегратор «Компьюлинк», по договоренности сторон был существенно продлен. В соответствии с дополнительны
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка»

дела Михаила Ляща Как стало известно CNews, уголовное дело в отношении президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща, возбужденное осенью 2018 г., на данный момент прекращено. Соответст
19.03.2020 «Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»

Взыскание с «Компьюлинка» Как выяснил CNews, системному интегратору «УСП Компьюлинк» придется выплатить своему партнеру по проекту для «Роскосмоса» около 67,2 млн руб
06.03.2020 «Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта

«УСП Компьюлинк» - «недобросовестный поставщик» Как стало известно CNews, крупный российский систе
26.07.2019 «Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену

ой области. Как минимум с 2013 г. все крупнейшие многомиллиардные контракты в этом проекте забирал «Компьюлинк», зачастую без боя — выходя на тендеры в одиночестве, либо соревнуясь с претендент
15.11.2018 Арестованный глава «Компьюлинка» ходит на работу и управляет бизнесом

Послабление для главы «Компьюлинка» Как стало известно CNews, президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосред
22.10.2018 Президент «Компьюлинка» выпущен из тюрьмы под домашний арест

л Лящ отправлен под домашний арест Тверской районный суд Москвы перевел президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща под домашний арест. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылко
24.09.2018 Арест президента «Компьюлинка» оказался связан с провальным 90-миллионным проектом

убыточного закрытого ИТ-проекта «Со стороны правоохранительных органов запросов по этому делу в ГК “Компьюлинк” не поступало, деятельность ГК “Компьюлинк” и ЗАО “Симбиотел” никак не была
21.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» взят под стражу, ему грозит 10 лет. Дело может быть не в ИТ

Михаил Лящ арестован Президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ арестован на два месяца. Санкцию на его арест 21 сентября 2018 г. дал

21.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» задержан на 48 часов. Версии происходящего

Следующий материал о развитии событий Михаил Лящ задержан на 48 часов Президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ задержан правоохранительными органами на 48 часов. Об этом представите
20.09.2018 Президент группы «Компьюлинк» задержан силовиками

ий Задержание Михаила Ляща В Москве правоохранительные органы задержали президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща. Следователи намерены просить суд применить к нему меру пресечения в
21.08.2018 «Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС

Дубне, а также второго здания резервного ЦОДа ФНС в Городце Нижегородской области станет компания «Компьюлинк» — традиционный подрядчик ведомства в данных проектах. Это следует из информации,

21.08.2017 «Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти»

ия и подготовкой ИТ-инфраструктуры для ЦОДа «Транснефти» в ближайшие полгода займется компания «УСП компьюлинк». Это право она получила по итогам завершившегося закрытого запроса предложений с

08.05.2017 «Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти»

третий — в филиале «Порт Приморск», четвертый — в филиале «Север», пятый — в филиале «Дружба». По данным сайта госзакупок, контракт по первому лоту при стартовой цене в p565,2 млн достался компании «Компьюлинк», попросившей за свои услуги p559,7 млн. Конкуренцию ей безуспешно пытались составить «Ай-теко» и «Инлайн груп» с более затратными предложениями.В девяти филиалах «Транснефти» будет

25.04.2017 «Компьюлинк» будет применять решения Solar Security в своих проектах

Группа компаний «Компьюлинк» и разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и управления информац
10.04.2017 Александр Сараев назначен исполнительным директором ГК «Компьюлинк»

Группа компаний «Компьюлинк» объявила о назначении на пост исполнительного директора Александра Сараева. Как р
17.03.2017 «Компьюлинк» построил более 320 км ВОЛС в Башкортостане в рамках проекта по устранению цифрового неравенства

В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) группа компаний «Компьюлинк» построила более 320 км волоконно-оптической линии на территории Башкортостана. Ко
25.01.2017 «Компьюлинк» построил 320 км ВОЛС в Самарской области в рамках проекта УЦН

Группа компаний «Компьюлинк» объявила о завершении строительства 320 км волоконно-оптической линии в Самарской
25.10.2016 «Компьюлинк» расширил инфраструктуру во Владимирской области

«Компьюлинк» объявил о проектировании введении в эксплуатацию 641 км ВОЛС во Владимирской обла
17.08.2016 ВЭБ избавился от доли в «Компьюлинке»

мпюлинком» Внешэкономбанк (ВЭБ) вышел из капитала кипрской компании Devenny Holdings, владеющей «УК Компьюлинк групп». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы госкорпорации. Подроб
19.05.2016 «Компьюлинк» выиграл еще один многомиллиардный контракт на создание ЦОДов ФНС

езервного в Городце (Нижегородская область). По итогам электронного аукциона им стала компания «УСП Компьюлинк», обошедшая «Крок» и «Инлайн технолоджис». При стартовой цене контракта в p3,8 млр
28.01.2015 «Компьюлинк» разработал систему оценки деятельности предприятий для департамента градостроительной политики Москвы

Группа компаний «Компьюлинк» разработала для предприятий, подведомственных департаменту градостроительной поли
27.11.2014 «Компьюлинк» создал систему резервного копирования для «Редуктор-ПМ»

Группа компаний «Компьюлинк» завершила проект по внедрению системы резервного копирования и восстановления данных на базе решения Symantec BackupExec 2014 для компании «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пер
04.09.2014 «Компьюлинк» оборудовал автозаправочные станции «Газпромнефть» беспроводным доступом в интернет

ГК «Компьюлинк» завершила проект по оборудованию автозаправочных станций сети «Газпромнефть» бесп
29.07.2014 «Компьюлинк» создал систему управления Ноябрьской головной насосной станции магистрального продуктопровода «Сибур»

ГК «Компьюлинк» приняла участие в создании автоматизированных систем управления технологическими

03.04.2014 «Компьюлинк» реконструировал региональную автоматизированную систему централизованного оповещения в Ульяновской области

Группа компаний «Компьюлинк» завершила реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного
27.01.2014 Минздрав наказал «Компьюлинк» за опоздание

Министерство здравоохранения РФ отсудило у компании «Компьюлинк» 1,893 млн руб. за невыполнение сроков сдачи работ по одному из этапов госконтракт
30.12.2013 «УСП Компьюлинк» займется созданием системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности для ФСС за 318,25 млн руб.

разделений центрального аппарата и территориальных органов фонда. Согласно опубликованной на официальном сайте гозакупок РФ информации, всего на участие в торгах поступило 2 заявки — от компаний «УСП Компьюлинк» и «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг», которые, по итогам рассмотрения комиссией, были признаны соответствующими требованиям документации и законодательства. По совокупности критери
16.12.2013 «Компьюлинк» закончил строительство сетей связи специального назначения на олимпийских объектах

Группа компаний «Компьюлинк» завершила проект по строительству сетей и созданию узлов специальной связи на гла

Публикаций - 456, упоминаний - 805

Компьюлинк ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 131
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 66
Microsoft Corporation 25775 64
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 62
Крок - Croc 1964 61
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 51
МТ-Интеграция - GMCS 374 46
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 46
Ростелеком 10948 44
Oracle Corporation 7074 43
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 40
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 36
Softline - Софтлайн 3743 34
NVision Group - Энвижн Груп 699 32
АйТи 1519 31
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 29
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 27
SAP SE 5601 26
Perimetrix - Периметрикс 274 25
Cisco Systems 5372 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 25
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 23
Quorum - Кворум - 134 22
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 21
Verysell Telecom - Верисел Телеком 42 21
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 21
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 20
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 19
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 18
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 18
Verysell ОБИНКО - РПИ Эксперт 19 17
Verysell ОБИНКО - вИнтегро - MicroAge 22 17
Восход ФГБУ НИИ 721 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
9594 16
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 15
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Белый Ветер 365 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Почта России ПАО 2370 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
Газпром ПАО 1493 10
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 10
Газпром нефть 725 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Транснефть 335 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
ВТБ - ВТБ24 671 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 5
Вода Крыма ГУП РК 6 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
Альфа-Банк 1979 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 4
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 4
Intel Capital 148 4
Евросеть - Техмаркет 81 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
BMW Group 482 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 45
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 4
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 167
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 78
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 73
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 69
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 66
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 45
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 41
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