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Компьюлинк ГК Compulink
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.11.2025
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Офис легендарной российской ИТ-компании пойдет под снос. Она банкрот, как и ее основатель
Был офис, и нет офиса Бывший офис ИТ-интегратора «Компьюлинк» в столичных Раменках в обозримом будущем может исчезнуть. Здание, где он располаг
|28.08.2025
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Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10
В два раза меньше Топ-менеджера в прошлом широко известного ИТ-интегратора «Компьюлинк» Олега Попова могут отправить в колонию на пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой
|16.12.2024
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Единственный пришедший участник тендера в пять раз обрушил цену на обслуживание ИС Соцфонда России
ания Российской Федерации (Социальный фонд России). Изначально заявленная цена госзакупки составляла 200 млн руб., но «1С-КСУ» выиграл с предложением 42,5 млн руб. Преемник создателя системы ООО «УСП Компьюлинк» – ООО «Инфралинк» в настоящий момент находится в процессе банкротства. Заявка на госзакупку была опубликована на соответствующем сайте 18 октября 2024 г., протокол подведения итогов
|15.03.2024
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Основатель легендарного интегратора «Компьюлинк» банкрот
Запрет на выезд для банкрота Основатель и бывший президент «Компьюлинк» Михаил Лящ признан банкротом. В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы рассмотрит з
|19.10.2023
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Легендарный интегратор «Компьюлинк» банкрот. Топ-менеджерам грозит 10 лет тюрьмы
Крупный ИТ-холдинг банкрот Как выяснил CNews, некогда одна из крупнейших ИТ-структур «Компьюлинк» — банкрот. Банкротству предшествовали арест топ-менеджеров и множественные иски.
|04.08.2022
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Арестованы топ-менеджеры «Компьюлинка»
РФ) 2 августа 2022 г. управление МВД по Тамбовской области задержало трех топ-менеджеров компании «Компьюлинк». Фигурантами уголовного дела стали Юрий Данилюк, Юрий Чернышев и Олег Попов. Об э
|05.04.2022
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Легендарный «Компьюлинк» банкрот
Бывший «Компьюлинк» — банкрот Как выяснил CNews, в отношении главного актива знаменитой в прошлом ИТ-
|21.06.2021
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Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию
Полный выход из бизнеса Бывший президент и один из основателей группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ полностью вышел из всех ее активов в мае 2021 г. В настоящее время, со
|04.02.2021
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«Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей
, проектом создания единой системы обеспечения информбезопасности ЦОДа «Гознака» займется компания «Компьюлинк». Она стала победителем тематического тендера госорганизации, который стартовал 11
|23.06.2020
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Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов
н из крупнейших российских ИТ-интеграторов, известный очень крупными проектами для ФНС, — компания «Компьюлинк» — отстояла свое право называться добросовестным исполнителем госконтрактов. На эт
|13.05.2020
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«Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания
Новый контракт для «Компьюлинка» Компания «Компьюлинк» получила крупный подряд на поставку оборудования и модернизацию программно-аппара
|01.04.2020
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«Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка»
о реконструкции испытательной базы для космических ракет «Роскосмоса», который ведет ИТ-интегратор «Компьюлинк», по договоренности сторон был существенно продлен. В соответствии с дополнительны
|26.03.2020
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Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка»
дела Михаила Ляща Как стало известно CNews, уголовное дело в отношении президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща, возбужденное осенью 2018 г., на данный момент прекращено. Соответст
|19.03.2020
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«Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»
Взыскание с «Компьюлинка» Как выяснил CNews, системному интегратору «УСП Компьюлинк» придется выплатить своему партнеру по проекту для «Роскосмоса» около 67,2 млн руб
|06.03.2020
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«Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта
«УСП Компьюлинк» - «недобросовестный поставщик» Как стало известно CNews, крупный российский систе
|26.07.2019
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«Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену
ой области. Как минимум с 2013 г. все крупнейшие многомиллиардные контракты в этом проекте забирал «Компьюлинк», зачастую без боя — выходя на тендеры в одиночестве, либо соревнуясь с претендент
|15.11.2018
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Арестованный глава «Компьюлинка» ходит на работу и управляет бизнесом
Послабление для главы «Компьюлинка» Как стало известно CNews, президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосред
|22.10.2018
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Президент «Компьюлинка» выпущен из тюрьмы под домашний арест
л Лящ отправлен под домашний арест Тверской районный суд Москвы перевел президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща под домашний арест. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылко
|24.09.2018
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Арест президента «Компьюлинка» оказался связан с провальным 90-миллионным проектом
убыточного закрытого ИТ-проекта «Со стороны правоохранительных органов запросов по этому делу в ГК “Компьюлинк” не поступало, деятельность ГК “Компьюлинк” и ЗАО “Симбиотел” никак не была
|21.09.2018
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Президент группы «Компьюлинк» взят под стражу, ему грозит 10 лет. Дело может быть не в ИТ
Михаил Лящ арестован Президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ арестован на два месяца. Санкцию на его арест 21 сентября 2018 г. дал
|21.09.2018
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Президент группы «Компьюлинк» задержан на 48 часов. Версии происходящего
Следующий материал о развитии событий Михаил Лящ задержан на 48 часов Президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ задержан правоохранительными органами на 48 часов. Об этом представите
|20.09.2018
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Президент группы «Компьюлинк» задержан силовиками
ий Задержание Михаила Ляща В Москве правоохранительные органы задержали президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща. Следователи намерены просить суд применить к нему меру пресечения в
|21.08.2018
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«Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС
Дубне, а также второго здания резервного ЦОДа ФНС в Городце Нижегородской области станет компания «Компьюлинк» — традиционный подрядчик ведомства в данных проектах. Это следует из информации,
|21.08.2017
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«Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти»
ия и подготовкой ИТ-инфраструктуры для ЦОДа «Транснефти» в ближайшие полгода займется компания «УСП компьюлинк». Это право она получила по итогам завершившегося закрытого запроса предложений с
|08.05.2017
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«Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти»
третий — в филиале «Порт Приморск», четвертый — в филиале «Север», пятый — в филиале «Дружба». По данным сайта госзакупок, контракт по первому лоту при стартовой цене в p565,2 млн достался компании «Компьюлинк», попросившей за свои услуги p559,7 млн. Конкуренцию ей безуспешно пытались составить «Ай-теко» и «Инлайн груп» с более затратными предложениями.В девяти филиалах «Транснефти» будет
|25.04.2017
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«Компьюлинк» будет применять решения Solar Security в своих проектах
Группа компаний «Компьюлинк» и разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и управления информац
|10.04.2017
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Александр Сараев назначен исполнительным директором ГК «Компьюлинк»
Группа компаний «Компьюлинк» объявила о назначении на пост исполнительного директора Александра Сараева. Как р
|17.03.2017
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«Компьюлинк» построил более 320 км ВОЛС в Башкортостане в рамках проекта по устранению цифрового неравенства
В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) группа компаний «Компьюлинк» построила более 320 км волоконно-оптической линии на территории Башкортостана. Ко
|25.01.2017
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«Компьюлинк» построил 320 км ВОЛС в Самарской области в рамках проекта УЦН
Группа компаний «Компьюлинк» объявила о завершении строительства 320 км волоконно-оптической линии в Самарской
|25.10.2016
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«Компьюлинк» расширил инфраструктуру во Владимирской области
«Компьюлинк» объявил о проектировании введении в эксплуатацию 641 км ВОЛС во Владимирской обла
|17.08.2016
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ВЭБ избавился от доли в «Компьюлинке»
мпюлинком» Внешэкономбанк (ВЭБ) вышел из капитала кипрской компании Devenny Holdings, владеющей «УК Компьюлинк групп». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы госкорпорации. Подроб
|19.05.2016
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«Компьюлинк» выиграл еще один многомиллиардный контракт на создание ЦОДов ФНС
езервного в Городце (Нижегородская область). По итогам электронного аукциона им стала компания «УСП Компьюлинк», обошедшая «Крок» и «Инлайн технолоджис». При стартовой цене контракта в p3,8 млр
|28.01.2015
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«Компьюлинк» разработал систему оценки деятельности предприятий для департамента градостроительной политики Москвы
Группа компаний «Компьюлинк» разработала для предприятий, подведомственных департаменту градостроительной поли
|27.11.2014
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«Компьюлинк» создал систему резервного копирования для «Редуктор-ПМ»
Группа компаний «Компьюлинк» завершила проект по внедрению системы резервного копирования и восстановления данных на базе решения Symantec BackupExec 2014 для компании «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пер
|04.09.2014
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«Компьюлинк» оборудовал автозаправочные станции «Газпромнефть» беспроводным доступом в интернет
ГК «Компьюлинк» завершила проект по оборудованию автозаправочных станций сети «Газпромнефть» бесп
|29.07.2014
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«Компьюлинк» создал систему управления Ноябрьской головной насосной станции магистрального продуктопровода «Сибур»
ГК «Компьюлинк» приняла участие в создании автоматизированных систем управления технологическими
|03.04.2014
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«Компьюлинк» реконструировал региональную автоматизированную систему централизованного оповещения в Ульяновской области
Группа компаний «Компьюлинк» завершила реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного
|27.01.2014
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Минздрав наказал «Компьюлинк» за опоздание
Министерство здравоохранения РФ отсудило у компании «Компьюлинк» 1,893 млн руб. за невыполнение сроков сдачи работ по одному из этапов госконтракт
|30.12.2013
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«УСП Компьюлинк» займется созданием системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности для ФСС за 318,25 млн руб.
разделений центрального аппарата и территориальных органов фонда. Согласно опубликованной на официальном сайте гозакупок РФ информации, всего на участие в торгах поступило 2 заявки — от компаний «УСП Компьюлинк» и «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг», которые, по итогам рассмотрения комиссией, были признаны соответствующими требованиям документации и законодательства. По совокупности критери
|16.12.2013
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«Компьюлинк» закончил строительство сетей связи специального назначения на олимпийских объектах
Группа компаний «Компьюлинк» завершила проект по строительству сетей и созданию узлов специальной связи на гла
Компьюлинк ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Лящ Михаил 49 48
|Сульгин Сергей 47 23
|Путин Владимир 3454 13
|Семенова Ирина 43 12
|Ульянов Владимир 162 10
|Краснов Михаил 87 10
|Мацоцкий Сергей 180 8
|Данилюк Юрий 10 8
|Зенкин Денис 263 8
|Калинин Александр 189 7
|Жаднов Иван 7 7
|Клименко Алексей 13 6
|Ходос Юрий 22 6
|Никифоров Николай 1138 5
|Дмитриев Кирилл 120 5
|Милованцев Дмитрий 110 5
|Попов Олег 57 5
|Лучин Александр 5 5
|Бобровников Борис 104 4
|Корнеев Сергей 84 4
|Белов Александр 76 4
|Сараев Александр 7 4
|Карпинский Алексей 42 4
|Дзюрко Анастасия 4 4
|Соколюк Валерий 31 4
|Юрченко Евгений 133 4
|Аммосов Юрий 46 4
|Боровский Юрий 4 4
|Гостомельский Алексей 14 4
|Чернышов Юрий 4 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Комиссаров Дмитрий 248 3
|Ускова Ольга 174 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Нащекин Алексей 118 3
|Прохоров Александр 102 3
|Симаков Олег 113 3
|Тикуркин Максим 38 3
|Тамодин Николай 49 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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