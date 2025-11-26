Офис легендарной российской ИТ-компании пойдет под снос. Она банкрот, как и ее основатель Был офис, и нет офиса Бывший офис ИТ-интегратора «Компьюлинк» в столичных Раменках в обозримом будущем может исчезнуть. Здание, где он располаг

Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10 В два раза меньше Топ-менеджера в прошлом широко известного ИТ-интегратора «Компьюлинк» Олега Попова могут отправить в колонию на пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой

Единственный пришедший участник тендера в пять раз обрушил цену на обслуживание ИС Соцфонда России ания Российской Федерации (Социальный фонд России). Изначально заявленная цена госзакупки составляла 200 млн руб., но «1С-КСУ» выиграл с предложением 42,5 млн руб. Преемник создателя системы ООО «УСП Компьюлинк» – ООО «Инфралинк» в настоящий момент находится в процессе банкротства. Заявка на госзакупку была опубликована на соответствующем сайте 18 октября 2024 г., протокол подведения итогов

Основатель легендарного интегратора «Компьюлинк» банкрот Запрет на выезд для банкрота Основатель и бывший президент «Компьюлинк» Михаил Лящ признан банкротом. В марте 2024 г. Арбитражный суд Москвы рассмотрит з

Легендарный интегратор «Компьюлинк» банкрот. Топ-менеджерам грозит 10 лет тюрьмы Крупный ИТ-холдинг банкрот Как выяснил CNews, некогда одна из крупнейших ИТ-структур «Компьюлинк» — банкрот. Банкротству предшествовали арест топ-менеджеров и множественные иски.

Арестованы топ-менеджеры «Компьюлинка» РФ) 2 августа 2022 г. управление МВД по Тамбовской области задержало трех топ-менеджеров компании «Компьюлинк». Фигурантами уголовного дела стали Юрий Данилюк, Юрий Чернышев и Олег Попов. Об э

Легендарный «Компьюлинк» банкрот Бывший «Компьюлинк» — банкрот Как выяснил CNews, в отношении главного актива знаменитой в прошлом ИТ-

Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию Полный выход из бизнеса Бывший президент и один из основателей группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ полностью вышел из всех ее активов в мае 2021 г. В настоящее время, со

«Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей , проектом создания единой системы обеспечения информбезопасности ЦОДа «Гознака» займется компания «Компьюлинк». Она стала победителем тематического тендера госорганизации, который стартовал 11

Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов н из крупнейших российских ИТ-интеграторов, известный очень крупными проектами для ФНС, — компания «Компьюлинк» — отстояла свое право называться добросовестным исполнителем госконтрактов. На эт

«Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания Новый контракт для «Компьюлинка» Компания «Компьюлинк» получила крупный подряд на поставку оборудования и модернизацию программно-аппара

«Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка» о реконструкции испытательной базы для космических ракет «Роскосмоса», который ведет ИТ-интегратор «Компьюлинк», по договоренности сторон был существенно продлен. В соответствии с дополнительны

Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» дела Михаила Ляща Как стало известно CNews, уголовное дело в отношении президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща, возбужденное осенью 2018 г., на данный момент прекращено. Соответст

«Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса» Взыскание с «Компьюлинка» Как выяснил CNews, системному интегратору «УСП Компьюлинк» придется выплатить своему партнеру по проекту для «Роскосмоса» около 67,2 млн руб

«Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта «УСП Компьюлинк» - «недобросовестный поставщик» Как стало известно CNews, крупный российский систе

«Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену ой области. Как минимум с 2013 г. все крупнейшие многомиллиардные контракты в этом проекте забирал «Компьюлинк», зачастую без боя — выходя на тендеры в одиночестве, либо соревнуясь с претендент

Арестованный глава «Компьюлинка» ходит на работу и управляет бизнесом Послабление для главы «Компьюлинка» Как стало известно CNews, президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосред

Президент «Компьюлинка» выпущен из тюрьмы под домашний арест л Лящ отправлен под домашний арест Тверской районный суд Москвы перевел президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща под домашний арест. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылко

Арест президента «Компьюлинка» оказался связан с провальным 90-миллионным проектом убыточного закрытого ИТ-проекта «Со стороны правоохранительных органов запросов по этому делу в ГК “Компьюлинк” не поступало, деятельность ГК “Компьюлинк” и ЗАО “Симбиотел” никак не была

Президент группы «Компьюлинк» взят под стражу, ему грозит 10 лет. Дело может быть не в ИТ Михаил Лящ арестован Президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ арестован на два месяца. Санкцию на его арест 21 сентября 2018 г. дал

Президент группы «Компьюлинк» задержан на 48 часов. Версии происходящего Следующий материал о развитии событий Михаил Лящ задержан на 48 часов Президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ задержан правоохранительными органами на 48 часов. Об этом представите

Президент группы «Компьюлинк» задержан силовиками ий Задержание Михаила Ляща В Москве правоохранительные органы задержали президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща. Следователи намерены просить суд применить к нему меру пресечения в

«Компьюлинк» без боя забрал подряды на расширение мегаЦОДов ФНС Дубне, а также второго здания резервного ЦОДа ФНС в Городце Нижегородской области станет компания «Компьюлинк» — традиционный подрядчик ведомства в данных проектах. Это следует из информации,

«Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти» ия и подготовкой ИТ-инфраструктуры для ЦОДа «Транснефти» в ближайшие полгода займется компания «УСП компьюлинк». Это право она получила по итогам завершившегося закрытого запроса предложений с

«Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти» третий — в филиале «Порт Приморск», четвертый — в филиале «Север», пятый — в филиале «Дружба». По данным сайта госзакупок, контракт по первому лоту при стартовой цене в p565,2 млн достался компании «Компьюлинк», попросившей за свои услуги p559,7 млн. Конкуренцию ей безуспешно пытались составить «Ай-теко» и «Инлайн груп» с более затратными предложениями.В девяти филиалах «Транснефти» будет

«Компьюлинк» будет применять решения Solar Security в своих проектах Группа компаний «Компьюлинк» и разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и управления информац

Александр Сараев назначен исполнительным директором ГК «Компьюлинк» Группа компаний «Компьюлинк» объявила о назначении на пост исполнительного директора Александра Сараева. Как р

«Компьюлинк» построил более 320 км ВОЛС в Башкортостане в рамках проекта по устранению цифрового неравенства В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) группа компаний «Компьюлинк» построила более 320 км волоконно-оптической линии на территории Башкортостана. Ко

«Компьюлинк» построил 320 км ВОЛС в Самарской области в рамках проекта УЦН Группа компаний «Компьюлинк» объявила о завершении строительства 320 км волоконно-оптической линии в Самарской

«Компьюлинк» расширил инфраструктуру во Владимирской области «Компьюлинк» объявил о проектировании введении в эксплуатацию 641 км ВОЛС во Владимирской обла

ВЭБ избавился от доли в «Компьюлинке» мпюлинком» Внешэкономбанк (ВЭБ) вышел из капитала кипрской компании Devenny Holdings, владеющей «УК Компьюлинк групп». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы госкорпорации. Подроб

«Компьюлинк» выиграл еще один многомиллиардный контракт на создание ЦОДов ФНС езервного в Городце (Нижегородская область). По итогам электронного аукциона им стала компания «УСП Компьюлинк», обошедшая «Крок» и «Инлайн технолоджис». При стартовой цене контракта в p3,8 млр

«Компьюлинк» разработал систему оценки деятельности предприятий для департамента градостроительной политики Москвы Группа компаний «Компьюлинк» разработала для предприятий, подведомственных департаменту градостроительной поли

«Компьюлинк» создал систему резервного копирования для «Редуктор-ПМ» Группа компаний «Компьюлинк» завершила проект по внедрению системы резервного копирования и восстановления данных на базе решения Symantec BackupExec 2014 для компании «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пер

«Компьюлинк» оборудовал автозаправочные станции «Газпромнефть» беспроводным доступом в интернет ГК «Компьюлинк» завершила проект по оборудованию автозаправочных станций сети «Газпромнефть» бесп

«Компьюлинк» создал систему управления Ноябрьской головной насосной станции магистрального продуктопровода «Сибур» ГК «Компьюлинк» приняла участие в создании автоматизированных систем управления технологическими

«Компьюлинк» реконструировал региональную автоматизированную систему централизованного оповещения в Ульяновской области Группа компаний «Компьюлинк» завершила реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного

Минздрав наказал «Компьюлинк» за опоздание Министерство здравоохранения РФ отсудило у компании «Компьюлинк» 1,893 млн руб. за невыполнение сроков сдачи работ по одному из этапов госконтракт

«УСП Компьюлинк» займется созданием системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности для ФСС за 318,25 млн руб. разделений центрального аппарата и территориальных органов фонда. Согласно опубликованной на официальном сайте гозакупок РФ информации, всего на участие в торгах поступило 2 заявки — от компаний «УСП Компьюлинк» и «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг», которые, по итогам рассмотрения комиссией, были признаны соответствующими требованиям документации и законодательства. По совокупности критери