Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Компьюлинк ГК
Compulink
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 209, упоминаний - 398
Компьюлинк ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лящ Михаил 32 22
|Зенкин Денис 96 7
|Клименко Алексей 11 5
|Сульгин Сергей 40 5
|Дзюрко Анастасия 4 4
|Карпинский Алексей 37 4
|Белов Александр 69 4
|Бобровников Борис 86 3
|Томлянович Степан 6 3
|Корнеев Сергей 75 3
|Сараев Александр 5 3
|Головачев Михаил 16 3
|Сычева Александра 3 3
|Тикуркин Максим 32 3
|Маковский Максим 4 2
|Путин Владимир 1820 2
|Гольцов Александр 23 2
|Востриков Юрий 19 2
|Буторин Дмитрий 12 2
|Тищенко Андрей 12 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Шилов Сергей 61 2
|Калинин Александр 95 2
|Морлок Александр 15 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Горшенин Василий 5 2
|Растопшин Павел 26 2
|Флоринский Алексей 3 2
|Вирцер Евгений 22 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Юрченко Евгений 75 2
|Маршанкулов Мурат 16 2
|Коновалов Борис 8 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Данилюк Юрий 2 2
|Калинин Алексей 23 2
|Никулин Игорь 21 2
|Соколюк Валерий 26 2
|Виноградова Наталья 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754755, в очереди разбора - 658445.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754755, в очереди разбора - 658445.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru