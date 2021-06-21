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Компьюлинк ГК
Compulink


21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 10
15.06.2021 Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными 1
04.02.2021 «Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей 5
02.11.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 2
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1
30.09.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 3
17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 1
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 1
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов 5
01.06.2020 Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
13.05.2020 «Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания 4
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
01.04.2020 «Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка» 5
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 4
19.03.2020 «Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса» 4
10.03.2020 ИТ-бизнес нового суперподрядчика ФНС вырос в 4,5 раза 4
06.03.2020 «Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта 6
11.11.2019 Опрос CNews: Что происходит с импортозамещением? Есть ли проблема СПО? 1
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 1
03.10.2019 Выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов снова снизилась 2
01.10.2019 Компании «ИКС Холдинга» возглавили рейтинг российских ИТ-поставщиков для операторов связи 1
01.10.2019 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ для телекома. Рынок начал расти после многолетнего падения 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 2
10.09.2019 Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России 3
26.07.2019 «Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену 6
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
26.12.2018 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
12.12.2018 Половина российского рынка ИТ-услуг находится в руках 5 компаний 1
15.11.2018 Арестованный глава «Компьюлинка» ходит на работу и управляет бизнесом 4
01.11.2018 Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 1
26.10.2018 ФНС и Казначейство захватили 40% списка крупнейших ИТ-гостендеров 1
22.10.2018 Президент «Компьюлинка» выпущен из тюрьмы под домашний арест 3
19.10.2018 ГИС хотят перевести на сверхдолгие ИТ-контракты. Как это скажется на конкуренции и качестве 1
12.10.2018 Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров в 2017 г.: 41% закупок без конкуренции, 40% контрактов поделили ФНС и Казначейство 1
24.09.2018 Арест президента «Компьюлинка» оказался связан с провальным 90-миллионным проектом 8

Публикаций - 209, упоминаний - 398

Компьюлинк ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 35
Крок 1219 30
Ланит ГК 1154 29
iTeco - Ай-Теко 713 24
NVision Group - Энвижн Груп 544 19
ITG - INLINE Technologies Group 126 19
Инфосистемы Джет 675 18
Softline - Софтлайн 1472 18
Астерос - Asteros 531 17
АйТи 748 17
Maykor - Мэйкор 259 17
Microsoft Corporation 10997 15
Ростех - Ростехнологии 2230 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 13
ФОРС - Центр разработки 179 11
Компьюлинк УСП 65 9
Корус Консалтинг ГК 803 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 8
IBM 3524 8
Аплана Группа компаний 100 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 8
ИБС экспертиза 43 7
SAP SE 3207 7
РДТЕХ 159 7
Ланит Интеграция 101 7
AMT Group - АМТ-Груп 167 7
АМДтехнологии 26 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 7
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 6
Восход ФГБУ НИИ 365 6
Симбиотел 12 6
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 6
Oracle Corporation 3331 6
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 5
Воентелеком 134 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
Почта России ПАО 1570 5
Транснефть 159 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Вода Крыма ГУП РК 4 4
Альфа-Банк 1122 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
Газпром нефть 380 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Роснефть НК 367 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
ДелоБанк 10 2
Регионспецстрой 2 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Аэрофлот 492 2
Норникель - Норильский никель 177 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 2 2
Роскосмосбанк АО 1 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Связьтранснефть 15 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
ЮниКредит Лизинг 4 1
Гипросвязь ПАО 44 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 10 1
Роснефть Новокуйбышевский НПЗ 1 1
Finnvera 2 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
ППФ - Пермская печатная фабрика 9 1
КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 9 1
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика 8 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 16
Федеральное казначейство России 766 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 12
Тверской районный суд города Москвы 15 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
Правительство РФ 2198 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым 4 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 3 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 3 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
ИТ-аутсорсинг 669 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 565 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
Безопасный город 347 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 99 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 2
Call back - Обратный звонок 15 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Умные платформы 496 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 2
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 304 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
ФНС РФ ЦОД 22 15
Linux OS 4236 6
Симбиотел - EZTalk 10 5
Intel x86 - Архитектура процессора 990 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
YSoft SafeQ 23 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Гознак ЦОД 10 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 2
Google Android 10750 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Aladdin JaCarta 147 2
OpenText Documentum 188 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
Microsoft SQL Server 789 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
Rakuten Viber 429 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Aladdin Knowledge Systems 7 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Google Dragonfly 11 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Nvidia GeForce GTX 2048 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 123 1
IBM DB2 147 1
Apache HTTP Server 222 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 1
Лящ Михаил 32 22
Зенкин Денис 96 7
Клименко Алексей 11 5
Сульгин Сергей 40 5
Дзюрко Анастасия 4 4
Карпинский Алексей 37 4
Белов Александр 69 4
Бобровников Борис 86 3
Томлянович Степан 6 3
Корнеев Сергей 75 3
Сараев Александр 5 3
Головачев Михаил 16 3
Сычева Александра 3 3
Тикуркин Максим 32 3
Маковский Максим 4 2
Путин Владимир 1820 2
Гольцов Александр 23 2
Востриков Юрий 19 2
Буторин Дмитрий 12 2
Тищенко Андрей 12 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Шилов Сергей 61 2
Калинин Александр 95 2
Морлок Александр 15 2
Рудычева Наталья 81 2
Емельченков Сергей 83 2
Горшенин Василий 5 2
Растопшин Павел 26 2
Флоринский Алексей 3 2
Вирцер Евгений 22 2
Никифоров Николай 1126 2
Юрченко Евгений 75 2
Маршанкулов Мурат 16 2
Коновалов Борис 8 2
Рубанов Владимир 61 2
Данилюк Юрий 2 2
Калинин Алексей 23 2
Никулин Игорь 21 2
Соколюк Валерий 26 2
Виноградова Наталья 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 32
Россия - Нижегородская область 736 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 14
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 12
Россия - Дубна 133 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Россия - Феодосия 12 6
Россия - Севастополь 419 6
Россия - СФО - Новосибирск 1954 5
Россия - Республика Крым 625 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 4
Восточная Европа 1667 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 3
Россия - Уфа 640 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - Кострома 138 3
Казахстан - Республика 2618 3
Украина 3344 2
Россия - Сибирь 871 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Россия - Волгоградская область 395 2
Австрия - Австрийская Республика 523 2
Россия - Костромская область 228 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Ближний Восток 1466 2
Африка 1480 2
Индия - Республика 2156 2
Финляндия - Финляндская Республика 811 2
Швеция - Королевство 747 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 2
Россия - Томск 446 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 26
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 4
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 57 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
Космодром Байконур 97 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
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