Сараев Александр


СОБЫТИЯ


22.01.2026 Unisender выделил свои медиа с аудиторией 1,5 млн человек в самостоятельную компанию 1
11.11.2019 Опрос CNews: Что происходит с импортозамещением? Есть ли проблема СПО? 1
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
10.04.2017 Александр Сараев назначен исполнительным директором ГК «Компьюлинк» 2
28.11.2012 Positive агрессивно нанимает: топы «Астероса» и «Информзащиты», десятки вакансий 2
09.06.2008 «Би-Эй-Си» и «Стэп-Лоджик»: слияние развалилось 2
03.10.2007 В «Би-Эй-Си» назначен генеральный директор 2

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Сараев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Компьюлинк ГК - Compulink 446 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 4
Microsoft Corporation 25296 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2259 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1527 2
Крок - Croc 1816 2
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 1
UniSender - Юнисендер СМАРТ 23 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 57 1
Астерос - Аверта 7 1
SAP SE 5450 1
Softline - Софтлайн 3307 1
9068 1
Oracle Corporation 6890 1
Информзащита 862 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 24 1
Галактика - Корпорация 1509 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Росплатформа - Р-Платформа 91 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Zabbix SIA - Заббикс 135 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 1
НАГ - NAG 20 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 1
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 684 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 874 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
Татнефть 239 1
Газпром нефть 675 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Транснефть 324 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3398 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7315 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 398 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 10 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4503 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1136 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12029 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1451 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 199 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5960 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13376 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8199 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 993 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1550 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 150 1
Linux OS 10974 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 140 1
Воробьев Валерий 12 1
Бяков Юрий 42 1
Мытенков Сергей 6 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Кондаков Сергей 6 1
Томлянович Степан 6 1
Максимов Юрий 35 1
Кантаровский Юрий 9 1
Кудрявцев Андрей 14 1
Сажин Сергей 10 1
Григоров Михаил 4 1
Фильчагин Константин 3 1
Лящ Михаил 49 1
Богданов Кирилл 112 1
Стрелков Сергей 14 1
Рубанов Владимир 75 1
Сорокин Святослав 30 1
Милых Валерий 7 1
Морлок Александр 15 1
Гольцов Александр 83 1
Зельдец Игорь 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 28 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 1
Германия - Федеративная Республика 12950 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Южная Корея - Сеул 371 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 125 1
Тунис - Тунисская Республика 169 1
Италия - Рим 206 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15204 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1762 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3391 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1341 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5889 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1284 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
