Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сараев Александр
СОБЫТИЯ
Сараев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
|Воробьев Валерий 12 1
|Бяков Юрий 42 1
|Мытенков Сергей 6 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Кондаков Сергей 6 1
|Томлянович Степан 6 1
|Максимов Юрий 35 1
|Кантаровский Юрий 9 1
|Кудрявцев Андрей 14 1
|Сажин Сергей 10 1
|Григоров Михаил 4 1
|Фильчагин Константин 3 1
|Лящ Михаил 49 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Сорокин Святослав 30 1
|Милых Валерий 7 1
|Морлок Александр 15 1
|Гольцов Александр 83 1
|Зельдец Игорь 27 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.