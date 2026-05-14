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Авангард Акционерный коммерческий банк

Авангард - Акционерный коммерческий банк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.05.2026 Банк «Авангард» выбрал «Фабрику XBRL» для формирования отчетности XBRL-CSV 2.0 2
18.06.2024 Apple запретила приложение RuTube для iPhone и iPad 1
28.02.2024 Страны БРИКС создают собственную платежную систему 1
27.02.2024 Приложения российских банков исчезли из магазинов для iPhone. На российских кассах перестал работать Huawei Pay 1
17.12.2021 Власти запретили работу платежной системы Telepay 1
12.08.2020 Банк «Авангард» запустил оплату покупок по QR-коду 1
08.04.2020 Банк «Авангард» встроил онлайн-бухгалтерию «Эльба.Мини» в интернет-банк 2
27.03.2019 Банк «Авангард» обновил интернет-банк и мобильное приложение 1
22.03.2019 Банк «Авангард» интегрировал интернет-банк с бухгалтерскими сервисами СКБ «Контур» 1
21.03.2019 «Банк Авангард» интегрировал интернет-банк с учетными сервисами «СКБ Контур» 2
19.07.2018 Банк «Авангард» подключился к сервису бесконтактной оплаты Google Pay 1
26.12.2017 Samsung и Сбербанк предоставили Samsung Pay Web Checkout для оплаты онлайн-покупок 1
30.03.2017 Банк «Авангард» предложил клиентам онлайн-сервис проверки контрагентов «Светофор» 3
13.10.2016 В Калининграде появились вендинговые аппараты с безналичной оплатой 1
20.09.2016 Банк «Авангард» выпустил мобильное приложение для корпоративных клиентов 1
27.07.2015 «Банк Авангард» выпустил мобильное приложение для Windows Phone 3
22.07.2015 «Банк Авангард» начал выпуск нового типа карт Visa Platinum с дисплеем 2
03.03.2015 «Банк Авангард» запустил новый сервис SMS-информирования для юридических лиц 3
06.10.2014 Банк «Авангард» и «Промсвязьбанк» подключились к системе Free-Kassa 1
13.08.2014 «Банк Авангард» обновил мобильное приложение для iOS 3
30.05.2014 «Банк Авангард» обновил свое мобильное приложение для Android 2
11.02.2014 «Банк Авангард» внедрил новую технологию удостоверения карточки с образцами подписей юридических лиц 2
14.10.2013 «Банк Авангард» запустил мобильное приложение для Android 2
02.09.2013 «Банк Авангард» внедрил комплекс услуг по обслуживанию внешнеэкономической деятельности клиентов 3
21.08.2013 «Банк Авангард» запустил мобильное приложение для iOS 2
25.07.2013 Мобильность охватывает самые неожиданные отрасли 1
20.06.2013 Банк «Авангард» оптимизировал систему продажи авиабилетов 1
27.05.2013 Расчетный счет в банке «Авангард» теперь можно открыть через интернет 1
26.04.2013 В «Авангард Интернет-Банке» теперь можно приобрести билеты на поезда «Аэроэкспресс» 3
19.03.2013 Клиентам банка «Авангард» доступны денежные переводы по системе «Юнистрим» 2
19.12.2012 Держатели карт банка «Авангард» могут самостоятельно выбирать способ подтверждения операций 2
11.09.2012 Жители столицы могут оплачивать проезд в метрополитене и наземном транспорте с помощью карт банка «Авангард» 1
03.09.2012 Банк «Авангард» начал онлайн-продажу железнодорожных билетов 2
20.06.2012 Банк «Авангард» выпустил первые карты с дисплеем Platinum MasterCard 2
14.06.2012 Банк «Авангард» начал выпуск банковских карт с дисплеем 2
28.05.2012 Банк «Авангард» повышает безопасность интернет-операций 1
28.12.2011 Клиенты банка «Авангард» теперь могут забронировать отель в интернет-банке 2
30.11.2011 Банк «Авангард» запустил услугу торгового эквайринга 3
29.11.2011 Банк «Авангард» начал выпуск кредитных карт «MasterCard МегаФон» 1
16.11.2011 Банк «Авангард» установил в своих офисах терминалы для доступа к интернет-банку 4

Публикаций - 43, упоминаний - 76

Авангард и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Apple Inc 13156 3
Google LLC 12690 2
МегаФон 10742 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 1
Синтегс - Синтегро консалтинг 61 1
Ingenico Group - Инженико 50 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
Астерос Консалтинг 65 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
TelePay - УЦИПС - Уральский центр информационного и платёжного сервиса - Сибирский центр информационного и платежного сервиса 14 1
Простые решения 1 1
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 1
Samsung Electronics 11065 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
9594 1
Крок - Croc 1964 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
АйТи 1519 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Visa International 1993 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 3
Датабанк - Ижкомбанк 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Ак Барс Банк 283 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Free-Kassa - Фри-Касса 18 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
РостФинанс КБ 3 1
Платина КБ 30 1
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 1
Премиум НКО 1 1
Вавилон-Вендинг 1 1
Челиндбанк 9 1
Татнефть - Банк Зенит - Девон-Кредит АКБ 8 1
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 1
СПБ Биржа - СПБ банк - Бест Эффортс Банк 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Мосгортранс ГУП 139 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Application store - магазин приложений 1463 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 3
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 142 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
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Apple iOS 8583 8
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MasterCard SecureCode 79 3
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Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 2
MasterCard Platinum 9 2
Visa Verified By Visa 62 2
НСПК - СБПэй 50 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple Pay 519 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Samsung Pay 296 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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