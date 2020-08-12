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Авангард
Акционерный коммерческий банк


12.08.2020 Банк «Авангард» запустил оплату покупок по QR-коду 3
24.04.2020 «Сбербанк онлайн» пополнил список способов оплаты услуг связи Danycom.Mobile 1
08.04.2020 Банк «Авангард» встроил онлайн-бухгалтерию «Эльба.Мини» в интернет-банк 5
26.07.2019 Ростех создал домашний агрокомплекс с управлением со смартфона. Цена 1
27.03.2019 Банк «Авангард» обновил интернет-банк и мобильное приложение 3
22.03.2019 Банк «Авангард» интегрировал интернет-банк с бухгалтерскими сервисами СКБ «Контур» 3
21.03.2019 «Банк Авангард» интегрировал интернет-банк с учетными сервисами «СКБ Контур» 5
19.07.2018 Банк «Авангард» подключился к сервису бесконтактной оплаты Google Pay 2
26.12.2017 Samsung и Сбербанк предоставили Samsung Pay Web Checkout для оплаты онлайн-покупок 1
05.09.2017 «Росэлектроника» создала импортозамещающую серверную платформу TSP 1
30.03.2017 Банк «Авангард» предложил клиентам онлайн-сервис проверки контрагентов «Светофор» 4
24.10.2016 Tempo Money Transfer запустила онлайн-переводы в Россию 1
13.10.2016 В Калининграде появились вендинговые аппараты с безналичной оплатой 1
20.09.2016 Банк «Авангард» выпустил мобильное приложение для корпоративных клиентов 4
14.08.2015 «Яндекс» стал спонсором зарубежного футбольного клуба 1
27.07.2015 «Банк Авангард» выпустил мобильное приложение для Windows Phone 1
22.07.2015 «Банк Авангард» начал выпуск нового типа карт Visa Platinum с дисплеем 2
03.03.2015 «Банк Авангард» запустил новый сервис SMS-информирования для юридических лиц 1
06.10.2014 Банк «Авангард» и «Промсвязьбанк» подключились к системе Free-Kassa 3
19.08.2014 В Санкт-Петербурге создадут безопасный умный город 1
13.08.2014 «Банк Авангард» обновил мобильное приложение для iOS 1
30.05.2014 «Банк Авангард» обновил свое мобильное приложение для Android 1
11.02.2014 «Банк Авангард» внедрил новую технологию удостоверения карточки с образцами подписей юридических лиц 1
14.10.2013 «Банк Авангард» запустил мобильное приложение для Android 2
02.09.2013 «Банк Авангард» внедрил комплекс услуг по обслуживанию внешнеэкономической деятельности клиентов 1
21.08.2013 «Банк Авангард» запустил мобильное приложение для iOS 2
20.06.2013 Банк «Авангард» оптимизировал систему продажи авиабилетов 2
27.05.2013 Расчетный счет в банке «Авангард» теперь можно открыть через интернет 1
26.04.2013 В «Авангард Интернет-Банке» теперь можно приобрести билеты на поезда «Аэроэкспресс» 2
19.03.2013 Клиентам банка «Авангард» доступны денежные переводы по системе «Юнистрим» 2
19.12.2012 Держатели карт банка «Авангард» могут самостоятельно выбирать способ подтверждения операций 2
12.11.2012 16 ноября в Москве состоится форум по развитию транспортной инфраструктуры России 1
19.09.2012 «Телекарта HD» от «Орион Экспресс» в появилась в хоккейных клубах 1
11.09.2012 Жители столицы могут оплачивать проезд в метрополитене и наземном транспорте с помощью карт банка «Авангард» 2
06.09.2012 На остановках общественного транспорта Владивостока появились интерактивные сенсорные панели 1
03.09.2012 Банк «Авангард» начал онлайн-продажу железнодорожных билетов 1
20.06.2012 Банк «Авангард» выпустил первые карты с дисплеем Platinum MasterCard 2
14.06.2012 Банк «Авангард» начал выпуск банковских карт с дисплеем 1
28.05.2012 Банк «Авангард» повышает безопасность интернет-операций 1
28.12.2011 Клиенты банка «Авангард» теперь могут забронировать отель в интернет-банке 2

Публикаций - 84, упоминаний - 131

Авангард упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
СКБ Контур 416 2
3748 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Samsung Electronics 5677 1
Yandex - Яндекс 4101 1
IBM 3544 1
Ростелеком Связьинвест 697 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Microsoft Corporation 11095 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1125 2
Visa International 1346 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Юнистрим - Unistream 167 1
ВТБ24 583 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Открытие ФК 538 1
Русский стандарт Банк 302 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Qiwi 783 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 94 1
Apple iOS 5742 8
Google Android 10751 8
СКБ Контур - Контур.Эльба 56 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
СКБ Контур - Контур.Бухгалтерия 19 2
Microsoft Windows Phone Store 54 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
Danycom.Mobile - Мой Danycom 7 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Мокрышев Сергей 3 2
Иванченко Евгений 15 1
Орловский Павел 3 1
Журавлев Артем 2 1
Морошкин Александр 106 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
Россия - Российская федерация - РФ 57420 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа 3759 1
Украина 3372 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 2
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1990 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763514, в очереди разбора - 667201.
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