Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Авангард
Акционерный коммерческий банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 131
Авангард упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
|Мокрышев Сергей 3 2
|Иванченко Евгений 15 1
|Орловский Павел 3 1
|Журавлев Артем 2 1
|Морошкин Александр 106 1
|УСН - Упрощенная система налогообложения 52 2
|ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
|CNews Analytics 1990 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763514, в очереди разбора - 667201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763514, в очереди разбора - 667201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru