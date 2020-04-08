Банке «Авангард» встроил онлайн-бухгалтерию «Эльба.Мини» в интернет-банк

Банк Авангард завершил интеграцию интернет-банка для бизнеса с сервисом Эльба.Мини от СКБ «Контур». Все клиенты банка – индивидуальные предприниматели, работающие без сотрудников на упрощенной системе налогообложения (УСН), - получили доступ к возможностям онлайн-бухгалтерии.

Интеграция позволяет совместить интернет-банк и бухгалтерию в одном окне. Клиенты «Авангарда» совершают сделки, как обычно, а сервис на основе поступлений формирует декларации по УСН и рассчитывает налоги. Помимо этого, сервис позволяет получать письма и требования от ФНС и сверяться с налоговой.

«Эльба.Мини» позволяет банкам закрыть потребность клиентов в налоговом учёте, не создавая собственную онлайн-бухгалтерию и не вкладывая силы в непростую предметную область. Команда сервиса предоставляет готовый продукт, который поддерживает и актуализирует самостоятельно.

«Эльбой» за 10 лет воспользовались больше 800 тыс. предпринимателей. Сервис дает возможность клиентам банка экономить на услугах внешнего бухгалтера или аутсорсинговой компании, значительно снижает трудозатраты на учет и отчетность и позволяет сосредоточиться на основных бизнес-процессах.

Старший вице-президент банка «Авангард» Сергей Мокрышев сказал: «Значительную долю клиентской базы банка Авангард составляют именно предприниматели, абсолютное их большинство не имеют наемного персонала и применяют упрощенную форму отчетности. Поэтому появление такого продукта, как Эльба.Мини, полностью снимающего все вопросы клиентов с учетом их финансовой деятельности, подготовкой всей необходимой отчетности в ФНС и внебюджетные фонды, обменом отчетностью и сообщениями с ФНС, сразу нас заинтересовало. Это уже второй сервис, который Авангард интегрировал в свой интернет-банк и предложил своим клиентам бесплатно. Ранее в платежный модуль был встроен сервис анализа контрагентов – Контур.Светофор. Мы считаем такой подход перспективным и удобным для клиентов банка. Надеемся, что индивидуальные предприниматели высоко оценят новый сервис и будут активно им пользоваться, а мы будем искать похожие решения и для других категорий клиентов».

«Современный банк — это экосистема сервисов, которые решают множество задач клиентов. Проблема с ведением учёта — одна из них, и она тесно связана с платежами. Банк, который не решает её для малого бизнеса, теряет позиции в конкурентной борьбе. Встроенная онлайн-бухгалтерия стала уже стандартом, и Эльба.Мини позволяет соответствовать ожиданиям клиентов с минимумом усилий», — отметил Евгений Иванченко, руководитель направления работы с банками «Контура».