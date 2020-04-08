Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Банке «Авангард» встроил онлайн-бухгалтерию «Эльба.Мини» в интернет-банк

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк Авангард завершил интеграцию интернет-банка для бизнеса с сервисом Эльба.Мини от СКБ «Контур». Все клиенты банка – индивидуальные предприниматели, работающие без сотрудников на упрощенной системе налогообложения (УСН), - получили доступ к возможностям онлайн-бухгалтерии.

Интеграция позволяет совместить интернет-банк и бухгалтерию в одном окне. Клиенты «Авангарда» совершают сделки, как обычно, а сервис на основе поступлений формирует декларации по УСН и рассчитывает налоги. Помимо этого, сервис позволяет получать письма и требования от ФНС и сверяться с налоговой.

«Эльба.Мини» позволяет банкам закрыть потребность клиентов в налоговом учёте, не создавая собственную онлайн-бухгалтерию и не вкладывая силы в непростую предметную область. Команда сервиса предоставляет готовый продукт, который поддерживает и актуализирует самостоятельно.

«Эльбой» за 10 лет воспользовались больше 800 тыс. предпринимателей. Сервис дает возможность клиентам банка экономить на услугах внешнего бухгалтера или аутсорсинговой компании, значительно снижает трудозатраты на учет и отчетность и позволяет сосредоточиться на основных бизнес-процессах.

Старший вице-президент банка «Авангард» Сергей Мокрышев сказал: «Значительную долю клиентской базы банка Авангард составляют именно предприниматели, абсолютное их большинство не имеют наемного персонала и применяют упрощенную форму отчетности. Поэтому появление такого продукта, как Эльба.Мини, полностью снимающего все вопросы клиентов с учетом их финансовой деятельности, подготовкой всей необходимой отчетности в ФНС и внебюджетные фонды, обменом отчетностью и сообщениями с ФНС, сразу нас заинтересовало. Это уже второй сервис, который Авангард интегрировал в свой интернет-банк и предложил своим клиентам бесплатно. Ранее в платежный модуль был встроен сервис анализа контрагентов – Контур.Светофор. Мы считаем такой подход перспективным и удобным для клиентов банка. Надеемся, что индивидуальные предприниматели высоко оценят новый сервис и будут активно им пользоваться, а мы будем искать похожие решения и для других категорий клиентов».

«Современный банк — это экосистема сервисов, которые решают множество задач клиентов. Проблема с ведением учёта — одна из них, и она тесно связана с платежами. Банк, который не решает её для малого бизнеса, теряет позиции в конкурентной борьбе. Встроенная онлайн-бухгалтерия стала уже стандартом, и Эльба.Мини позволяет соответствовать ожиданиям клиентов с минимумом усилий», — отметил Евгений Иванченко, руководитель направления работы с банками «Контура».



Другие материалы рубрики

Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда

CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация

Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка

ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными

ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос»

ВТБ выпустил бесплатную мобильную бухгалтерию для ИП со счетами в любом банке

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом

Как правильно организовать освещение на рабочем месте

Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках