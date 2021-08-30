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СКБ Контур
Контур.Светофор


30.08.2021 В интернет-банке «SBI бизнес» появилась проверка надежности контрагентов 3
29.06.2021 Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «Тилтех капитал» 1
29.09.2020 «Контур.Светофор» стал доступен клиентам «МТС Банка» 2
08.04.2020 Банк «Авангард» встроил онлайн-бухгалтерию «Эльба.Мини» в интернет-банк 1
27.11.2019 Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал 1
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
29.10.2019 Банк «Санкт-Петербург» представил мобильный банк для бизнеса 1
28.08.2019 Клиент-банк «Центр-инвеста» проверяет надежность контрагентов для своих клиентов 1
20.08.2019 Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис для проверки контрагентов 2
26.07.2019 «Швабе» создал противотуманный лазерный светофор 1
05.06.2019 Альфа-банк запустил онлайн-сервис «Светофор» для проверки рисков по операциям 2
27.02.2019 Банк «Открытие» запустил сервис проверки контрагентов «Светофор» 3
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 1
20.07.2018 Mastercard и СКБ «Контур» открыли доступ к бесплатной проверке контрагентов 1
29.05.2018 «Росевробанк» внедрил новую систему «Банк-Клиент» для корпоративных клиентов 1
03.05.2018 BSS обновила мобильный банк для юридических лиц BSS Business 1
27.04.2018 Промсвязьбанк добавил в мобильный банк новый сервис проверки контрагентов 1
23.10.2017 «Первый ОФД» реализовала регистрацию кассы в ФНС через личный кабинет 1
07.07.2017 «Алмазэргиэнбанк» внедрил сервис проверки контрагентов «Светофор» 1
30.03.2017 Банк «Авангард» предложил клиентам онлайн-сервис проверки контрагентов «Светофор» 2
01.02.2017 В 2017 году BSS сконцентрируется на реализации своей новой стратегии «Открытая платформа» 1
02.12.2016 BSS обновила систему ДБО CORREQTS Corporate до версии v. 2.3.8 1
23.11.2016 «Светофор» - новый сервис проверки контрагентов в ДБО от BSS 1
14.11.2016 BSS представила новый функционал и перспективы развития систем ДБО для юрлиц 1
09.11.2016 BSS выпустила обновление системы «ДБО BS-Client х64» 1
24.10.2016 Банк «Санкт-Петербург» встроил в «Интернет-банк i2B» сервис проверки контрагентов 2
11.10.2016 Brand Analytics анонсировала дашборд топ-менеджера для контроля информационного поля компании 1
05.09.2016 УБРиР и «Вуз-банк» встроили в интернет-банк Light функцию проверки контрагентов 3
31.08.2016 Промсвязьбанк встроил в свой интернет-банк проверку контрагентов 2
11.08.2016 Банк «Агророс» запустил для своих клиентов сервис проверки контрагентов 3
18.07.2016 Банк «Уралсиб» запустил в «Клиент-банке» для юрлиц сервис проверки контрагентов 1
01.06.2016 Интернет-банк «Точка» интегрирован с «Контур.Фокусом» 1
10.02.2016 Выручка «СКБ Контур» по итогам 2015 г. увеличилась на 27% 1
21.12.2015 Зачем интернет-банку мониторинг контрагентов 3
12.12.2013 «Одноклассники» запустили собственный интернет-кинотеатр 1
11.12.2012 «Неолант» начал выполнять проекты по внедрению BI-решений SAS 1
19.12.2011 Абоненты «МегаФона» могут оплатить билеты в кино со счета мобильного телефона 1
06.10.2011 Пользователи «Билайн ТВ» смогут подписаться на контент телеканалов СТС, «Домашний» и ДТВ 1
13.08.2009 «МегаФон» сделал WiFi бесплатным в Москве 1
22.05.2008 «Инфопериметр» контролирует «телефонные» утечки данных 1

Публикаций - 42, упоминаний - 60

СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СКБ Контур 416 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 1
Philips 744 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Abbyy 797 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Touch Instinct - Тачин 6 1
Альфа-Банк 1127 3
Открытие ФК 538 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
МТС банк 254 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
РосЕвроБанк 38 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
DHL Express 82 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Нижнекамскнефтехим 14 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
Проверка контрагентов 53 1
Printer Bug - уязвимость 1 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 6 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 25 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 131 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
BSS CORREQTS Corporate 40 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ПСБ PSB On-Line 17 1
Альфа-Бизнес Онлайн 31 1
BSS BS-Client ДБО 110 1
СКБ Контур - Контур.Призма 2 1
DCSync 1 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 3 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Реестр добросовестных экспортеров 2 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Ростех Швабе VIC - Visual Intelligent Control 1 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 7 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
BSS Business 3 1
NVision Барьер 8 1
Microsoft Exchange 684 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Opera - Браузер 637 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
Apple Safari - Браузер 607 1
CSI Set Retail 44 1
Microsoft Edge - Браузер 992 1
Microsoft Windows 856 1
Apple macOS 934 1
Иванченко Евгений 15 3
Скоков Денис 10 1
Талалаев Валерий 9 1
Ожгихин Иван 30 1
Осин Денис 18 1
Евтушенко Алексей 28 1
Филатов Евгений 13 1
Шенберг Дмитрий 2 1
Сивокобильска Оксана 17 1
Анохина Татьяна 1 1
Паткин Иван 16 1
Китляр Владимир 19 1
Гонус Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Италия - Рим 71 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - Челябинск 777 1
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Латвия - Латвийская Республика 453 1
Литва - Литовская Республика 332 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Киров 248 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Саранск 199 1
Россия - Сыктывкар 132 1
Россия - Калининград 675 1
Румыния 345 1
Россия - Уфа 648 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Пермь 743 1
Европа 3788 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
CNews Analytics 1991 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769939, в очереди разбора - 673622.
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