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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКБ Контур
Контур.Светофор
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Публикаций - 42, упоминаний - 60
СКБ Контур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванченко Евгений 15 3
|Скоков Денис 10 1
|Талалаев Валерий 9 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Осин Денис 18 1
|Евтушенко Алексей 28 1
|Филатов Евгений 13 1
|Шенберг Дмитрий 2 1
|Сивокобильска Оксана 17 1
|Анохина Татьяна 1 1
|Паткин Иван 16 1
|Китляр Владимир 19 1
|Гонус Алексей 2 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769939, в очереди разбора - 673622.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769939, в очереди разбора - 673622.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru