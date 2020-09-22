«Контур.Смарт» рассчитает риск блокировки счетов для клиентов Бизнес-Бонус от Mastercard

Сервис анализа рисков блокировки счета от «Контура» стал доступен держателям карт Mastercard на площадке «Бизнес-Бонус». Он минимизирует возможные убытки предпринимателей и повысит эффективность ведения дел.

«Смарт» оценивает риски блокировки счетов по 115-ФЗ. Для этого он проверяет данные банковской выписки по 20 индикаторам, которые объединены в три блока: объем уплаченных налогов, движение денег на расчетном счете и влияние контрагентов на репутацию предприятия.

В каждой группе сервис оценивает несколько индикаторов. Например, в движении денег анализирует соотношение поступлений и расходов, снятые наличные и переводы физлицам. Также сервис проверит контрагентов и выдаст список, рекомендованных к дополнительной проверке.

На основе полученных сведений «Смарт» формирует отчет и дает рекомендации, как дополнительно снизить риски. Пользователи программы лояльности Бизнес-бонус от Mastercard с помощью «Смарта» смогут увидеть свой бизнес глазами банка.

«Смарт» – не первый сервис «Контура», доступный клиентам Mastercard, юридическим лицам и ИП. Многие уже оценили удобство «Контур.Светофора», который проверяет надежность контрагентов. Теперь «Контур.Смарт» поможет предотвратить даже кратковременные блокировки и облегчит работу бизнесменов.