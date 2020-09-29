«Контур.Светофор» стал доступен клиентам «МТС Банка»

«МТС Банк» интегрировал сервис для проверки контрагентов в интернет-банк и мобильное приложение для малого бизнеса. Сервис для быстрой проверки контрагентов предоставляется автоматически и бесплатно всем клиентам, подключившим дистанционные системы обслуживания. Теперь в платежных поручениях, справочнике контрагентов — везде, где пользователь видит данные контрагентов — будет отображаться цветовой сигнал. Зеленый, желтый и красный сигналы отражают степень важности информации о хозяйственной деятельности потенциального партнера.

Красным цветом обозначаются факты, связанные с ликвидацией компании и банкротным статусом в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Желтым цветом помечается информация, требующая пристального внимания, или уведомительного характера – смена руководителя или адреса.

Зеленым цветом отмечена благоприятная информация о контрагенте — компания оформляла лицензии, заключала контракты, отсутствуют исполнительные производства, растет прибыль.

При нажатии на сигнал открывается экспресс-отчет, основанный на данных из более чем 30 открытых источников. В отчете собраны краткие выводы о деятельности компании: клиент банка может ознакомиться с арбитражными делами, исполнительными производствами и другой информацией, которая послужила причиной появления сигналов.

В отчете также даны рекомендации по снижению рисков при дальнейшем сотрудничестве с конкретным контрагентом. Благодаря бесшовной интеграции через API «Контур.Светофор» органично дополнил экосистему онлайн-сервисов для бизнеса «МТС Банка».

Валерий Талалаев, руководитель кластера малого бизнеса «МТС Банка», сказал: «Мы постоянно совершенствуем наши дистанционные каналы обслуживания и наполняем их в том числе нефинансовыми сервисами для удобства ведения бизнеса. "Светофор" позволяет работать только с надежными партнерами и принимать обоснованные решения о сотрудничестве – проверка контрагентов позволяет снизить риски до минимума, а значит сохранить финансы, так как перед отправкой платежа важно знать достоверную и актуальную информацию о контрагенте».

Евгений Иванченко, руководитель направления работы с банками в «Контуре», сказал: «Клиент банка перед отправкой денег может узнать о крупном арбитражном производстве, которое появилось только на днях, или о том, что контрагент перестал рассчитываться по кредитным обязательствам перед банками. Такое может случиться даже со старым и надежным партнером. Наш сервис позволяет снизить риск невозвратных долгов, обойти проблемы с возвратом НДС и всегда знать последние новости о своих контрагентах».