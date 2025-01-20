Филатов Евгений
Филатов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
|Шадаев Максут 1008 8
|Шойтов Александр 78 6
|Огуряев Дмитрий 85 6
|Черкесова Бэлла 21 6
|Пак Олег 112 6
|Качанов Олег 114 6
|Борисенко Григорий 15 6
|Мишустин Михаил 676 5
|Черненко Андрей 69 4
|Ким Дмитрий 60 4
|Мраморов Дмитрий 29 3
|Паршин Максим 316 3
|Яцеленко Николай 25 3
|Заренин Андрей 47 3
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Сродных Михаил 63 2
|Руденко Алена 5 2
|Угнивенко Дмитрий 20 2
|Косульников Владимир 1 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Руденко Дмитрий 30 1
|Соколова Ольга 25 1
|Паршин Константин 63 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Григорьева Мария 25 1
|Милашевский Игорь 19 1
|Сиренко Ирина 7 1
|Каем Кирилл 34 1
|Биветски Андрей 14 1
|Якушев Михаил 50 1
|Шабанов Дмитрий 11 1
|Дутов Сергей 8 1
|Попова Анна 18 1
|Диланян Вартан 16 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
|Мартиросов Давид 56 1
|Сериченко Денис 1 1
|Шойхет Борис 11 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
|МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
|НИУ ВШЭ - Институт права цифровой среды - Институт проблем правового регулирования 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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