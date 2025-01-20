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Филатов Евгений



20.01.2025 В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ 1
26.09.2024 Российским чиновникам в ближайшие три года понадобится 1,2 млн мобильных устройств на российских ОС 1
22.03.2024 Минцифры хочет обязать госкомпании перейти на облачные сервисы 1
06.03.2024 Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
18.10.2023 В Минцифры назначили нового замминистра - главного по связи 1
30.09.2023 Из Минцифры ушел замминистра - главный связист 1
14.03.2023 В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту 1
18.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев перераспределил обязанности между 10 своими заместителями 2
01.11.2022 Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России 1
20.05.2022 Разработка «билайна» получила «гран-при» конкурса «Золотое приложение» 1
23.03.2022 Гендиректором «СКБ Контур» назначен Михаил Сродных 1
09.02.2022 Выручка ГК «СКБ Контур» по итогам 2021 года выросла на 25% до 22,6 млрд рублей 1
08.12.2021 Accenture объявила о расширении сотрудничества с AWS 2
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
12.08.2021 Исследование Accenture: стратегический подход к облакам ускоряет поиск клиентов на 50% 1
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1
12.02.2021 Accenture: банки, использующие облака, растут в два раза быстрее конкурентов 1
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве 1
27.01.2021 Исследование Accenture: бизнес выбирает гибридные облака 1
24.12.2020 Исследование: в 2021 году рынок центров управления и мониторинга в России вырастет на 15% 1
25.11.2020 Accenture: бизнес не научился извлекать выгоду из облачных технологий 1
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
06.09.2019 Fesco и «СКБ Контур» будут сотрудничать в сфере электронного документооборота 1
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 1
17.12.2018 Совет директоров «СКБ Контур» возглавит Дмитрий Мраморов 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Филатов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 682 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 9
Ростелеком 9699 9
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
Крок - Croc 1777 2
8213 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Accenture Cloud First - Accenture Cloud Platform - MyAccenture - Imaginea Technologies, Infinity Works, Cygni и Trivadis 11 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 2
МегаФон 8803 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
Microsoft Corporation 24623 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Google LLC 11775 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Honeywell 282 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Salesforce.com 427 1
Цифра ГК 2426 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
SAP SE 5276 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
Такснет - Taxnet 9 1
Accenture Amazon Business Group - Accenture AWS Business Group - AABG 2 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Airbnb 90 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
SBI Holdings - SBI Group 24 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 8 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Carlsberg Group 25 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Мечел БизнесСервис 4 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 4
Электронный документ - Electronic document 1454 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 3
Маркировка - Marking 1054 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 323 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 4
СКБ Контур - Контур.Маркет 16 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 3
СКБ Контур - Контур.ОФД 15 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 3
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 2
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
СКБ Контур - Контур.Закупки 21 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - защищённые смартфоны 5 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 914 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 11 1
СКБ Контур - Контур.Призма 19 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 79 1
СКБ Контур - Контур.Школа 2 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
СКБ Контур - Контур.Толк 62 1
NVision Барьер 648 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 4 1
СКБ Контур - Контур.Маркировка 6 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
СКБ Контур - Контур.Спектр 2 1
СКБ Контур - Контур.Меркурий 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
СКБ Контур - Контур.Пульс 2 1
СКБ Контур - Контур.Дисконт 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 29 1
Шадаев Максут 1008 8
Шойтов Александр 78 6
Огуряев Дмитрий 85 6
Черкесова Бэлла 21 6
Пак Олег 112 6
Качанов Олег 114 6
Борисенко Григорий 15 6
Мишустин Михаил 676 5
Черненко Андрей 69 4
Ким Дмитрий 60 4
Мраморов Дмитрий 29 3
Паршин Максим 316 3
Яцеленко Николай 25 3
Заренин Андрей 47 3
Чернышенко Дмитрий 565 2
Сродных Михаил 63 2
Руденко Алена 5 2
Угнивенко Дмитрий 20 2
Косульников Владимир 1 1
Дворкович Аркадий 210 1
Серебряникова Анна 72 1
Руденко Дмитрий 30 1
Соколова Ольга 25 1
Паршин Константин 63 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Григорьева Мария 25 1
Милашевский Игорь 19 1
Сиренко Ирина 7 1
Каем Кирилл 34 1
Биветски Андрей 14 1
Якушев Михаил 50 1
Шабанов Дмитрий 11 1
Дутов Сергей 8 1
Попова Анна 18 1
Диланян Вартан 16 1
Каменева Жамиля 11 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Мартиросов Давид 56 1
Сериченко Денис 1 1
Шойхет Борис 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 22
Казахстан - Республика 5525 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Европа 21767 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Эстония - Эстонская Республика 747 2
Латвия - Латвийская Республика 815 2
Литва - Литовская Республика 651 2
Молдавия - Республика Молдова 709 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Ирландия - Республика 1010 2
Украина 7608 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Польша - Республика 1959 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Нидерланды 3517 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Мальта - Республика 117 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 3
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 347 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 385 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
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