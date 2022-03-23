Разделы

Бизнес Кадры
|

Гендиректором «СКБ Контур» назначен Михаил Сродных

Группа компаний «СКБ Контур», разработчик экосистемы продуктов для бизнеса «Контур», объявила о назначении нового генерального директора.

В компании подчеркивают, что назначение нового генерального директора — плановое: оно связано с обновлением управленческой команды, которое было начато в прошлом году.

Дмитрий Мраморов, председатель совета директоров «СКБ Контур», сказал: «Мы последовательно реализуем курс на обновление управленческой команды, начатый в прошлом году. Наша цель — продолжение активного роста компании, кратное увеличение объемов бизнеса в ближайшие годы. Евгений Филатов, руководивший компанией с 2019 г., продолжит работу в составе совета директоров. Мы благодарны ему за создание отличной базы для дальнейшего развития: компания укрепила свое лидерство на ключевых рынках, улучшила финансовые показатели и успешно прошла через ряд внешних вызовов, включая пандемию. Михаил Сродных уже 15 лет руководит различными проектами в «СКБ Контур», у него и его команды есть необходимый опыт и понимание того, как вывести компанию на новый уровень.

Михаил Сродных вступает в должность 19 апреля. В «СКБ Контур» он работает с 2007 г. Предыдущая должность — директор по новым проектам.

Евгений Колбин, SberCloud: Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии
Облака

Михаил Сродных, генеральный директор «Контура», сказал: «У Контура амбициозные цели на ближайшие годы. Нам с командой предстоит сделать рывок, быстро запускать новые продукты, выходить на новые рынки и глубоко интегрировать между собой существующие сервисы. Сегодня появляется и еще одна задача — обеспечить стабильную работу наших сервисов и по возможности поддерживать тех клиентов, кто оказался в сложной ситуации из-за ухода с рынка зарубежных вендоров».

«СКБ Контур» — группа компаний, которая разрабатывает экосистему продуктов для бизнеса, инвестирует в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Основана в 1988 г. в Екатеринбурге. Ключевые направления бизнеса — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка группы компаний за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а ее решениями пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google тайно вывозит своих сотрудников из России

ИТ-специалисты десятками тысяч уезжают из России

Главных экспертов по российскому ПО будут увольнять за прогулы

Высокопоставленный работник Apple заработал $10 млн на «откатах». Ему грозит 20 лет тюрьмы

Хозяева «Билайна» разорвали связи со всем, что попало под санкции

Разработчик самой популярной российской ОС многократно увеличивает штат. Начался набор тысяч программистов

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022