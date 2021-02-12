Accenture: банки, использующие облака, растут в два раза быстрее конкурентов

По данным исследования Accenture, банки, использующие облака при развертывании ИТ-систем, наращивают выручку в среднем в два раза быстрее тех, кто не применяет облачные технологии.

Как показало исследование Accenture, на настоящий момент в том или ином виде облачные решения внедрили 95% банков Европы и США, а инвестиции в облачные проекты в банках выросли за последние несколько лет примерно на 30%. По прогнозам аналитиков, если ежегодно объем инвестиций будет расти в среднем на 15%, то к 2022 г. он составит $411 млрд.

«Пандемия COVID-19 придала большую актуальность облачному вектору развития банковской отрасли. Всего за несколько недель масштабируемость, отказоустойчивость, гибкость и доступность публичного облака стали восприниматься как оптимальная комбинация для преодоления банками неопределенности и перехода на новые операционные модели», – отмечают авторы исследования.

Скептики по-прежнему указывают на проблемы с безопасностью и регуляторной базой в разных странах, но общий тренд использования банками облачных систем уже не остановить, считают в Accenture. В среднем по отрасли банки размещают около 58% ИТ-систем в облаке.

Так, 60% из 20 ведущих банковских клиентов Accenture реализуют мультиоблачную стратегию в своей практике, а 15% работают с одним сервис-провайдером.

«Ключевые преимущества размещения в облаках для банков включают в себя повышение автономности и маневренности для каждого бизнес- и ИТ-подразделения при использовании платформы для решения различных задач. Мультиоблачный подход позволяет в любой момент времени переключиться на использовать наиболее рентабельного в данный момент провайдера», говорится в исследовании.

Пандемия предоставила возможность противопоставить производительность облачных технологий собственным решениям.

Опыт Accenture по оказанию помощи крупным банкам в переносе их приложений в облачные среды, как правило, свидетельствует о значительных преимуществах. Так, по данным исследования, при использовании облаков на 10-20% сокращаются операционные затраты, на 30-50% улучшается показатель времени вывода на рынок (time-to-market) новых решений, а также на 40-50% ускоряется выделение виртуальных ресурсов для возникающих задач.

Исследование также выявило, что параллельно с ростом потребления ИТ-ресурсов в облаках часть банков испытывают разочарование по поводу его возможностей. Только 35% банков указывают, что полностью добились тех преимуществ, которые они ожидали при запуске программ облачной трансформации.

Тем не менее, банки, инвестировавшие в программы по облачной трансформации, получили заметный результат: у банков-лидеров по показателю использования облаков доходы растут в среднем в два раза быстрее, чем у отстающих по отрасли.

«Использование облачных платформ для банков с учетом общих темпов цифровизации отрасли – это уже не опция, а инструмент для того, чтобы не остаться за бортом сегодня и суметь побороться за клиентов завтра», – сказал руководитель направления Intelligent Cloud & Infrastructure компании Accenture в России Евгений Филатов.

По его словам, гибкость при управлении ресурсами, прозрачность расходов, готовые инструменты для ускорения разработки новых решений, интегрированные в платформу и постоянно улучшающиеся средства работы с данными (ИИ, МО и т.п.) – все это с помощью облаков обретает новые измерения и выводит банки на новый уровень в вопросах эффективности бизнеса, а также делает более слаженным взаимодействие с экосистемой партнеров и клиентов.

«Скорость адаптации облаков в отрасли будет только возрастать: банки переходят к построению совместных цифровых экосистем с партнерами из самых разных областей экономики, а эти задачи без качественной облачной основы в современных условиях попросту нерешаемы. В России мы еще в начале этого пути. Постепенно изменяются регуляторные требования, позволяющие адаптировать данную модель развития к нашим условиям, появляются и развиваются российские провайдеры, дающие в некоторых областях облачные возможности сравнимые с глобальными гиперскейлерами. Уже сейчас российские финансовые организации используют облачные технологии, но вышеперечисленные факторы указывают на взрывной рост в этой области в ближайшей перспективе», – сказал Евгений Филатов.