Accenture объявила о расширении сотрудничества с AWS

Accenture объявила о продлении соглашения о совместной работе с Amazon Web Services (AWS). Опираясь на 13-летний опыт сотрудничества, стороны в течение следующих 5 лет продолжат инвестировать в развитие совместных услуг на облачном рынке, которые они оказывают в рамках Accenture AWS Business Group (AABG).

Подразделение Accenture AWS Business Group основано в 2015 г. За время совместной работы Accenture и AWS реализовано более тысячи облачных проектов, проведено более 80 тыс. миграций в облако.

Совместные инвестиции Accenture и AWS позволят использовать технологии с учетом индустриальной специфики, привлекать профессиональные команды мультисервисного подразделения Accenture Cloud First для предоставления комплексного набора услуг в рамках облачных проектов.

Accenture продолжит создавать и непрерывно совершенствовать инструменты-акселераторы, помогающие осуществлять миграцию в облако и внедрять инновации быстрее. Это позволит на 50% ускорить сроки выполнения облачных проектов.

Основываясь на сборе и обработке данных о выполняемых проектах, используемых технологиях, навыках специалистов, Accenture продолжит инвестировать и в другие решения, важные для успеха облачных проектов, в частности направленные на развитие компетенций и реализацию организационных изменений.

Accenture Amazon Business Group – это крупный системный интегратор, обладающей квалифицированной командой (более 20 тыс. человек с более чем 24 тыс. сертификатов по AWS). Совместное партнерство позволило создать более 40 проверенных инструментов для более чем 16 отраслей.

«На собственном опыте мы убедились, что успех компании часто зависит от двух ключевых факторов: скорости и способности применять новые методы работы, – сказал Мэтт Гарман (Matt Garman), старший вице-президент по продажам и маркетингу AWS. – Совместные инвестиции AWS и Accenture направлены на усовершенствование реализации облачных проектов. Это поможет сделать получаемые выгоды более предсказуемыми, выводя компании на лидирующие позиции».

«Культура «постоянно держать руку на пульсе» инноваций на облачном рынке позволяет не упускать возможности получения конкурентных преимуществ, – отметил Картик Нараин (Karthik Narain), руководитель Accenture Cloud First. – Совместно с AWS, мы считаем необходимым акцентировать внимание как на важности задач по внедрению технологий, так и на развитии команд и навыков, что повышает рентабельность инвестиций в облака в среднем на 60%».

По словам Евгения Филатова, руководителя направления Intelligent Cloud & Infrastructure Accenturе в России, расширение сотрудничества позволит Accenture не только проектировать и внедрять оптимальные решения на базе облака AWS. Но и оказывать новые услуги на базе любых других облачных провайдеров и даже реализовывать схожие решения на собственных мощностях клиентов.

«Есть инструменты, которые позволяют на этапах планирования и миграции в облака проще оценить преимущества и целесообразность таких проектов. Мы видим значительный бизнес-эффект от использования сервисов AWS, в том числе и для ряда российских компаний, поэтому глобальные инвестиции в этом направлении помогают нам и на локальном рынке», – отметил Евгений Филатов.