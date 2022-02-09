Выручка ГК «СКБ Контур» по итогам 2021 года выросла на 25% до 22,6 млрд рублей

ГК «СКБ Контур», разработчик экосистемы продуктов для бизнеса, объявила ключевые итоги за 2021 г.

Консолидированная выручка группы компаний по итогам 2021 г. выросла на 25% — до 22,6 млрд руб. При этом выручка от разработки собственного программного обеспечения составила 22 млрд руб.

Совокупный среднегодовой темп роста группы за 5 лет (CAGR) составил 21,3%.

«Один из главных драйверов роста — электронный документооборот. За год мы передали 850 млн электронных документов, а это, по нашим оценкам, 40% от общероссийского трафика. Несколько лет назад это был стартап, но мы сделали ставку на него и не прогадали: ЭДО наконец стал трендом, и пандемия только подтолкнула компании к тому, чтобы отказываться от бумаги. Думаю, в 2022 г. тренд сохранится. В конце 2021 г. приняли закон о кадровом ЭДО, и теперь к электронным документам по сделкам — актам, счетам-фактурам — добавятся еще и кадровые документы», — отметил Евгений Филатов, гендиректор «СКБ Контур».

Группа компаний объединила более 70 своих сервисов в экосистему продуктов для бизнеса. Это означает курс на внутреннюю связность сервисов, ориентированных на один сегмент, единую внутреннюю инфраструктуру и продвижение под единым мастер-брендом «Контур».

Клиентами и партнерами «СКБ Контур» в 2021 г. стали Segezha Group, «Мечел-сервис», Airbnb, Росбанк, банк «Уралсиб», интернет-банк «SBI бизнес», «Юнилевер Русь», «Decathlon Россия», сети магазинов Kari и Fix Price, футбольный клуб «Динамо-Москва». О сотрудничестве в сфере экономической безопасности «Контур» договорился с «Лабораторией Касперского».

Среди главных драйверов роста — традиционные для компании направления: электронная подпись, электронный документооборот в сфере B2G и B2B, проверка контрагентов. Выросли также направления, связанные с закупками и автоматизацией малого и среднего бизнеса.

«В 2022 г. заданные тренды сохранятся. Пандемия подстегнула развитие технологий, и набранный темп как минимум не снизится. Сохраняется роль государства в процессах цифровизации — и в плане информатизации госсектора, и в плане законодательных инициатив. Но будет и ограничитель роста — дефицит кадров. С появлением повсеместной удаленки эта проблема встала в полный рост: теперь разработчики в регионах могут устроиться и в московскую, и в западную компанию, не переезжая физически, а это сильно меняет кадровый ландшафт. Вряд ли в 2022 г. ситуация радикально улучшится, но план действий у нас есть», — сказал Дмитрий Мраморов, председатель совета директоров группы компаний «СКБ Контур».

Через сервисы электронного документооборота «Контура» в 2021 г. прошло более 850 млн электронных документов. Это юридически значимые и EDI-документы. По оценкам аналитиков Контура, это 40% от общероссийского объема переданных электронных документов. Наибольший прирост подключений к ЭДО, как и годом ранее, показали торговля, спорт, образование. Кроме того, в число лидеров вошли бюджетные организации, общепит, компании, предоставляющие бытовые услуги, занятые в сфере туризма и отдыха.

Темп прироста по EDI-трафику составил 15%. Это выше, чем в среднем по рынку. Причина в проактивной позиции при работе с клиентами, активации их контрагентов и подготовленной инфраструктуре для перевода бизнес-процессов клиентов на ЭДО.

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Прирост количества подключений к системам ЮЗЭДО по стране в целом за прошлый год примерно таков же, как у «Контура», +40%. В абсолютном исчислении объем документооборота в 2021 г. достиг 1100 млн документов по всем операторам, в 2020 г. этот показатель составил около 850 млн документов. При этом только на долю счетов-фактур ежегодно приходится 4,1 млрд (по данным ФНС России), из которых в электронный вид пока переведено не более 10%. Потенциальный рынок для ЭДО в целом по стране оценивается около 4 млн ИП и юрлиц.

Удостоверяющие центры «Контура» в 2021 г. выдали более 2,1 млн квалифицированных сертификатов — на 29% больше, чем в 2020 г.

Всего в 2021 г. аккредитованные УЦ выдали в России 13,5 млн квалифицированных сертификатов электронной подписи (по данным федерального ситуационного центра Электронного правительства). По оценке аналитиков «Контура», большая часть сертификатов выдана юрлицам и ИП (88%), остальная — физическим лицам. В ближайшие годы количество выдаваемых сертификатов увеличится, в том числе заметно вырастет доля сертификатов физических лиц. К этому располагают изменения в 63-ФЗ «Об электронной подписи». Согласно ним, сотрудникам и уполномоченным лицам, чтобы подписывать документы от имени организации, понадобятся собственные сертификаты. Ранее сотрудники в некоторых организациях использовали копии сертификата руководителя — в будущем работать по такой схеме не получится.

Сервис проверки деловых партнеров «Контур.Фокус» расширяет географию проверок. Если в 2020 г. можно было заказать бизнес-справки о компаниях из 42 стран, то в 2021 г. это уже 160 стран. В топе запросы по Казахстану, Китаю и Германии.

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В 2021 «Контур» приобрел сервис безналичных чаевых Ytips. Он стал частью торговой марки «Контур.Маркет». Также в группу компаний «СКБ Контур» вошло ООО «Атом Безопасность» из Новосибирска. Флагманский продукт компании — платформа Staffcop, которая предотвращает утечку данных с рабочих компьютеров. Благодаря этой покупке «Контур» вышел на рынок информационной безопасности.

«Традиционно при покупке компаний мы ориентировались на рынки, где Контур уже занимает уверенную и активную позицию. Но наша тактика меняется. С сервисом StaffCop мы выходим на новые, но смежные для нас рынки. Уверен, что такие покупки способны стать катализаторами роста для всего бизнеса, ведь в этом случае мы не просто расширяем клиентскую базу — мы также приобретаем для себя новые технологии и экспертизу», — сказал Михаил Сродных, директор по новым проектам.

Для развития компаний внутри группы и для совершения новых сделок были использованы исключительно собственные средства. Объемы затрат на эту деятельность увеличиваются, но пока не представляют значимых величин для бизнеса компании. Планов по привлечению заемных средств в 2022 г. также нет.