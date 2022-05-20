Разработка «билайна» получила «гран-при» конкурса «Золотое приложение»

Мобильное приложение «билайна», перезапущенное в октябре прошлого года в рамках обновления бренда, было отмечено в номинации «гран-при» старейшего конкурса интернет-проектов Рунета «Золотое приложение» 2021 г. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Церемония награждения состоялась сегодня на Российском интернет форуме РИФ 2022. От имени компании награду получил Евгений Филатов, руководитель по проектированию цифровых продуктов «билайна».

«Мы получаем награду за приложение, но сам редизайн коснулся и сайта «билайна», и личного кабинета, и процессов внутри компании. Спасибо команде, без которой этого бы не случилось вообще, тем более в такие короткие сроки. Это только верхушка айсберга. С октября уже многое сделано и будет сделано ещё больше в этом году», — прокомментировал награждение Филатов.

В новом приложении, в частности, изменилась навигация главного экрана — данные о стоимости минут и количество трафика сверх включенного пакета стали доступны по нажатию на карточку тарифа. В приложении уменьшилось количество рекламных баннеров. Подвергся обновлению и раздел «Для вас» — теперь здесь собраны все персональные предложения для клиента, а также скидки от партнеров «билайна». Кроме того, на главном экране появилась точка входа в интернет-магазин, где представлены новинки и самые популярные смартфоны, планшеты и аксессуары.