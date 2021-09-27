Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных

По информации Accenture, в России и Европе компании сохраняют высокий уровень недоверия к облакам при работе с критически важными данными и системами. Однако такая осторожность не оправдана реалиями технологий, а также ограничивает цифровую трансформацию бизнеса.

В российских реалиях в большинстве случаев облака воспринимаются лишь как инструмент экономии на ИТ-инфраструктуре. Переносить в облака критически важные рабочие нагрузки компании пока не спешат.

«Мы не видим массового перехода к актуальным, несущим максимальную пользу для бизнеса, сценариям облачного потребления, таким как PaaS и SaaS. В бизнес-среде сохраняется избыточный уровень осторожности при обращении к облачным провайдерам. Он связан с целым рядом предубеждений о рисках при работе с критически важными системами и данными в облаках», – отметил руководитель направления Intelligent Cloud & Infrastructure Accenturе в России Евгений Филатов.

По данным исследования Accenture облачного рынка в Европе и России, сложность изменений в процессах и операциях при переходе в облако играет наиболее заметную сдерживающую роль – так считают 45% респондентов-европейцев и 42% россиян. Риски, связанные с безопасностью и соблюдением нормативных требований в России и Европе, беспокоят 41% опрошенных.

На третьем месте в числе барьеров европейцы отмечают отсутствие синхронизации в работе ИТ- и бизнес-департаментов компаний – 33% опрошенных. В России же опрошенные компании больше волнуются из-за проблемы обеспечения суверенитета данных – 31%.

По словам замглавы Минцифры России Андрея Черненко, государство сегодня в полной мере осознает роль облаков и работает над комплексом мер, направленных на выработку оптимальной политики регулирования направления.

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович подчеркивает, что облачные технологии сегодня вышли за рамки технологической повестки и стали фундаментальным явлением, определяющим цифровую трансформацию компаний, рынков, общественных институтов. Также он высказался о роли инновационного центра в контексте развития облачных технологий.

«Для «Сколково» приоритетом является масштабирование решений и внедрение в бизнес новых компаний и организаций, как коммерческих, так и некоммерческих. В том числе это касается сфер, находящихся на стыке технологий: 5G, умная логистика и т.д.», – сказал Аркадий Дворкович.

Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой Инфраструктура

Мировой рынок публичных облачных сервисов по итогам 2020 г. показал рост в 24% и составил $312,4 млрд (по данным IDC). Рынок России демонстрирует хорошую динамику роста, но по общему объему смог достичь показателя в $1 млрд только в 2019 г. и на данный момент составляет менее 1% мирового.

Вице-президент по развитию облачных приложений компании «Ростелеком» Давид Мартиросов отмечает, что, несмотря на все сложности, облака развиваются, а главным трендом ближайшего времени в России станет рост количества собственных ИТ-разработок облачных провайдеров.

«Этот тренд – фундамент будущего развития отрасли. По мере того, как регулирование будет становиться прозрачнее, а доверие к облакам повысится, мы увидим всплеск предложения провайдерами собственного ПО для виртуализации, готовых VDI-решений и проч. Такие проекты позволяют быть гибкими для клиентов и развивать облачные экосистемы», – отметил вице-президент «Ростелекома».

С учетом всех вызовов положительные признаки развития облаков в России сегодня очевидны. Прежде всего, необходимо отметить активное развитие цифровых экосистем, на которые делают ставку ведущие игроки в своем развитии. Здесь успехов добиваются не только профильные ИТ-провайдеры, но и отраслевые лидеры цифровой трансформации, накопившие достаточную экспертизу. Прежде всего, это коммерческие банки и телеком-операторы.

Развивается облачный подход к построению цифровых сред и инструментов для нужд государства. Признаки этого можно наблюдать в крупных инфраструктурных проектах («Гособлако») и стремительной цифровизации направления государственных услуг.

Наконец, следует отметить унификацию языка, на котором обсуждают текущие проблемы и вызовы участники отрасли. «Если раньше общение между бизнесом, государством и провайдерами напоминало разговор на разных языках, то сегодня мы прекрасно понимаем друг друга с полуслова. Произошла унификация понятийного аппарата, постепенно появляется и единое видение отраслевых вызовов и задач», – сказал Евгений Филатов.