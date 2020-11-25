Accenture: бизнес не научился извлекать выгоду из облачных технологий

В рамках исследования компания Accenture провела опрос 750 руководителей бизнеса и ИТ-руководителей из крупнейших корпораций в 11 отраслях из 17 стран мира. Выяснилось, что только 37% компаний добились полной отдачи от инвестиций в облачные технологии. Это всего на 2% больше, чем в 2018 г. (тогда проводилось аналогичное исследование).

Хотя наличие и реализация таких проектов очень важны для компаний, только 45% респондентов довольны их результатами, что всего на 1% больше, чем годом ранее. Более того, лишь 29% уверены, что получат от миграции в облака ожидаемый эффект в запланированное время.

В исследовании Accenture подчеркивается: чем обширнее использование облачных технологий в компании, тем эффективнее результат.

Среди компаний, использующих облака «по максимуму», 46% получили желаемый результат. Из тех компаний, которые использовали частично, 36% получили то, что планировали. И только 28% компаний, кто шел по модели минимального или «фрагментарного» использования облачных технологий, достигли результата.

80% опрошенных компаний рассматривают облака как инструмент работы с рыночными неопределенностями, а также как способ снизить риски. Более того, 87% рассматривают облачные технологии в качестве основного элемента стратегии устойчивого развития компании.

Accenture в ходе исследования также изучила, что мешает успешной миграции в облако. Одним из главных препятствий является отсутствие у компаний необходимых компетенций. Этот фактор в первой тройке по частоте упоминания, на него указали 54% опрошенных. 46% видят риски, связанные с безопасностью и соответствием требованиям в этой области. На третьем месте (по 40%) - значительный объем унаследованной инфраструктуры и приложений и несоответствие ИТ-целям и задачам бизнеса.

Исследование также показало, что внутри компаний мнения о перспективах облачных проектов серьезно отличаются в зависимости от должности, занимаемой респондентом. В успех таких инициатив верят 54% генеральных директоров, каждый третий ИТ-директор - 34%, и только 28% финансовых директоров.

Чтобы в полной мере использовать облачные технологии для бизнеса, Accenture разработала четыре рекомендации: фокус на ценность для бизнеса: облачная стратегия должна подкрепляться понятными бизнес-проектами, определенными значениями прироста выручки и снижения затрат, обеспечивая единое понимание руководством компании; управление изменениями организации и культуры: необходимо повышать квалификацию специалистов и вкладываться в развитие сотрудников согласно новым операционным моделям, чтобы помочь влиться и подстроиться под быстро меняющиеся потребности бизнеса; данные и искусственный интеллект: используйте имеющиеся данные для исследования возможных дополнительных бизнес выгод. Облачные инструменты позволят задействовать уже проверенные алгоритмы определения гипотез; успешные партнерства: использование навыков и опыта стратегических партнеров для улучшения и расширения собственных возможностей.

«В России в качестве препятствий в использовании облачных технологий обычно называют недоверие поставщикам облачных услуг: «а вдруг провайдер продаст мои данные на черном рынке?». Вторая причина – ограничения, связанные с требованием федерального закона №152», - отметил Евгений Филатов, руководитель направления Intelligent Cloud & Infrastructure Accenture в России.

По его словам, большую часть этих «препятствий» можно нивелировать путем грамотного выбора российского или зарубежного провайдера и правильной целевой технологической архитектуры приложений.

«Наиболее серьезным стоп-фактором сегодня является позиция руководителей ИТ-, ИБ-подразделений. Они зачастую не заинтересованы в изменении сложившейся ИТ-конфигурации. При этом до оценки реальной ценности для бизнеса от использования облачных технологий и качественной проработки этого вопроса зачастую не доходит», - отметил Филатов.

Евгений Филатов уверен, что ситуация будет меняться в ближайшей перспективе.

«Конкуренцию никто не отменял, собственники бизнеса уже обращают внимание на эффективность и скорость изменения компаний, ступивших на «облачный» путь. Кроме того, повышается качество локальных провайдеров облачных услуг, что автоматически снимает половину беспокойств, связанных с зарубежными поставщиками. В ближайшем будущем я ожидаю если не взрывной, то значительный рост данного сегмента», - сказал Евгений Филатов.