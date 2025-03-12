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Фахрутдинова Гульжан


12.03.2025 «Ростелеком» инвестировал в цифровую инфраструктуру Курганской области более 270 млн руб. за 2024 год 1
14.12.2023 «Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье 1
27.09.2023 В 2023 г. «Ростелеком» охватил оптической инфраструктурой более 3000 домохозяйств Курганской области   1
19.07.2023 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще девять малых населенных пунктов Курганской области   1
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве 2
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Фахрутдинова Гульжан и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9787 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 92 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 1
Веста 51 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Toyota - Lexus 72 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4563 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20813 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4692 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1475 3
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28013 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3492 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21383 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12640 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 307 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8144 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1788 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24663 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7150 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1807 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2118 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 867 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2937 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5284 2
Nissan Murano 7 1
Toyota Camry 26 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
BMW X - серия кроссоверов 23 1
Toyota Highlander 3 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Mitsubishi XL2U - серия проекторов 8 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3254 1
СКБ Контур - Контур.Толк 69 1
Mitsubishi Pajero 4 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 13 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 19 1
Барвинский Владимир 29 3
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Дюбанов Анатолий 95 1
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Мироненко Дмитрий 7 1
Матвеев Денис 6 1
Снегирев Александр 9 1
Рыскаль Вадим 2 1
Пилипенко Александр 1 1
Калашников Дмитрий 4 1
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Филатов Евгений 28 1
Москвин Даниил 1 1
Баринова Светлана 2 1
Россия - УФО - Курганская область 514 5
Россия - УФО - Тюменская область 1171 3
Россия - РФ - Российская федерация 146022 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 259 2
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Россия - УФО - Курганская область - Куртамышский район - Куртамыш 4 2
Россия - Уральские горы - Зауралье 55 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 821 1
Россия - ЦФО - Орловская область 326 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1237 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1694 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 898 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1305 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1477 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 879 1
Россия - СФО - Омская область 681 1
Россия - ПФО - Саратовская область 737 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 804 1
Россия - СЗФО - Псковская область 638 1
Россия - ДФО - Магаданская область 428 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 610 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1303 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3984 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8830 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 15 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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