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Фахрутдинова Гульжан
Фахрутдинова Гульжан и организации, системы, технологии, персоны:
|Барвинский Владимир 29 3
|Орлов Сергей 28 1
|Никитин Игорь 13 1
|Раков Ярослав 51 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Степанов Николай 13 1
|Проскурин Дмитрий 4 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Матвеев Денис 6 1
|Снегирев Александр 9 1
|Рыскаль Вадим 2 1
|Пилипенко Александр 1 1
|Калашников Дмитрий 4 1
|Клименко Михаил 1 1
|Филатов Евгений 28 1
|Москвин Даниил 1 1
|Баринова Светлана 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 1
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