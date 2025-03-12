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«Ростелеком» инвестировал в цифровую инфраструктуру Курганской области более 270 млн руб. за 2024 год

В 2024 г. «Ростелеком» в Курганской области провел масштабную работу по строительству и модернизации линий связи. За 12 месяцев специалисты компании смонтировали на территории региона почти 250 километров оптики, инвестировав в развитие цифровой инфраструктуры Зауралья свыше 270 млн руб. Порядка 245 километров — это сети внутри населенных пунктов, остальные крупные магистрали появились за пределами муниципалитетов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Гульжан Фахрутдинова, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области: «Внедрение оптических технологий является важным шагом в модернизации связи в Курганской области. Провайдеры, в том числе компания “Ростелеком”, играют ключевую роль в этом процессе, активно обновляя телекоммуникационную инфраструктуру и улучшая качество предоставляемых услуг в рамках федеральных и региональных проектов. Высокоскоростной интернет открывает доступ к цифровым сервисам портала госуслуг, онлайн-образованию, телемедицине и становится ключевым фактором цифровой трансформации бизнеса и сельского хозяйства, позволяя внедрять современные телекоммуникационные решения в офисах и на производственных площадках».

В 2024 г. «Ростелеком» охватил оптикой рекордное количество домохозяйств – более 15 тыс., что превышает показатели 2023 г. почти в четыре раза.

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Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «В 2024 г. “Ростелеком” еще больше расширил географию оптического присутствия в Курганской области. В шести населенных пунктах: Альменево, Сафакулево, Шатрово, Шумиха и Юргамыш охват домохозяйств современной технологией достиг 100%. Также в рамках обновления своей телекоммуникационной базы мы заменили более 1600 устаревших опор связи. Вместо ветхих столбов установили новые, в том числе железобетонные. Такая масштабная модернизация проведена в Курганской области впервые. Волоконно-оптический кабель, размещенный на опорах, позволит жителям региона беспрерывно пользоваться качественным интернетом, стационарной связью и другими услугами компании. На сегодняшний день организованная “Ростелекомом” цифровая инфраструктура обеспечивает почти 80% домохозяйств региона доступом к быстрому выходу в Сеть».

В Курганской области работы по строительству линий связи по технологии «оптика в квартиру» «Ростелеком» ведет с 2010 г. Сначала сеть была организована в городах, а затем к монтажу приступили и в селах. В планах компании на 2025 г. — расширение зоны покрытия оптическим интернетом в регионе.

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